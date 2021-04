Giá vàng hôm nay 14/4: Lạm phát tăng đẩy giá vàng lên cao

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào 54,97 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 55,37 triệu đồng/lượng, cùng tăng 170.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước đó. Chênh lệch giá bán vàng hiện vẫn đang cao hơn giá mua 600.000 đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 54,98 – 55,38 triệu đồng/lượng. So với chốt phiên giao dịch trước, giá vàng tại DOJI tăng 180.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 150.000 đồng/lượng ở chiều bán ra. Chênh lệch giá mua – bán vàng tại DOJI ở thời điểm hiện tại đang là 600.000 đồng/lượng.

Giá vàng thế giới ngày 14/4 tăng 23 USD/ounce so với giá chiều 13.4, lên 1.748 USD/ounce. Ngay sau khi thị trường Mỹ (tối 13.4) bước vào phiên giao dịch, vàng đã tăng một mạch từ 1.725 USD lên đến 1.750 USD/ounce khi số liệu lạm phát được công bố.

Chỉ số giá tiêu dùng CPI của Mỹ trong tháng 3 tăng 0,6% so với tháng 2 và tăng 2,6% so với cùng kỳ năm trước. Trước đó, chỉ số giá nhà sản xuất PPI cũng tăng cao hơn dự báo. Cả 2 chỉ số này cho thấy lạm phát Mỹ đang tăng cao hơn so với kỳ vọng.

Trong khi đó, thâm hụt ngân sách của Mỹ cao nhất từ trước tới nay. Trong 6 tháng đầu tài khóa 2021 (tới cuối tháng 3) của Mỹ đạt 1.700 tỷ USD, tăng 130% so với mức thâm hụt 743 tỷ USD của cùng kỳ tài khóa trước. Trong tháng 3 vừa qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký ban hành luật cứu trợ Covid-19 trị giá 1.900 tỷ USD nhằm hỗ trợ người dân và các doanh nghiệp vượt qua đại dịch.

Mặt hàng có quan hệ mật thiết với vàng là dầu cũng tăng mạnh.

Tuy nhiên, đà tăng của vàng bị kìm hãm lại do đồng Bitcoin tăng giá mạnh và lần đầu tiên trong lịch sử vượt ngưỡng 62.000 USD, tăng hơn 110% so với thời điểm đầu năm nay.

Edward Moya - nhà phân tích cấp cao của Công ty Giao dịch ngoại hối Oanda (Mỹ) nhận định các cuộc tranh luận về lạm phát tại Mỹ đang nóng lên sẽ tiếp tục gây áp lực lên đà suy yếu của USD, tác động tích cực đến giá vàng. "Nếu vàng duy trì tại mức giá hiện tại thì sẽ tăng lên 1.800 USD/ounce trong vài ngày tới"- ông Edward Moya dự báo.

