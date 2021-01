Giá thịt heo lại "nhảy múa"

Sở Tài chính TP HCM vừa công bố điều chỉnh giá bán các mặt hàng thịt gia súc của những doanh nghiệp (DN) tham gia chương trình bình ổn thị trường trên địa bàn TP năm 2020 và Tết Tân Sửu 2021. Trong đó, 8 mặt hàng thịt heo được điều chỉnh tăng giá 6.000-15.000 đồng/kg tùy loại (tương ứng mức tăng 4,1%-10%).

Bình ổn đến hết Tết

Mức điều chỉnh giá lần này dựa trên kiến nghị của các DN tham gia bình ổn thị trường mặt hàng thịt heo và tính toán của Sở Tài chính cùng các sở - ngành của TP do giá heo hơi trên thị trường thời gian qua có nhiều biến động.

Giá một số mặt hàng thịt heo trong chương trình bình ổn thị trường sẽ được giữ ổn định từ nay đến hết tháng giêng năm Tân Sửu

Theo các DN, từ cuối tháng 12-2020 đến nay, giá heo hơi tăng gần như mỗi ngày. Hiện giá heo hơi do Công ty CP Chăn nuôi C.P. Việt Nam (C.P) bán ra đã lên tới 80.500 đồng/kg; còn DN giết mổ, chế biến thịt heo đang mua heo hơi nguyên liệu giá 81.500 đồng/kg.

Ông Nguyễn Ngọc An, Tổng Giám đốc Công ty CP Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản - Vissan, lý giải giá heo hơi tăng khá nhanh trong khoảng 1 tháng nay một phần do ảnh hưởng của dịch tả heo châu Phi và nhu cầu tiêu thụ thịt heo để chế biến một số loại thực phẩm Tết gia tăng.

"Từ nay đến Tết nguyên đán, nhu cầu tiêu dùng mặt hàng thịt heo vẫn tiếp tục tăng trong khi nguồn cung khá hạn chế do ảnh hưởng dịch bệnh, thêm yếu tố bất lợi là thị trường miền Bắc đang hút hàng heo hơi. Ngay cả Trung Quốc cũng đang có nhu cầu lớn về thịt heo để phục vụ sản xuất, tiêu dùng dịp Tết. Cộng chung tất cả yếu tố, giá thịt heo sẽ tiếp tục đà tăng" - ông An phân tích.



Tuy nhiên, theo quyết định của TP, dù thị trường bên ngoài có biến động thế nào thì giá thịt heo bán lẻ trong chương trình bình ổn thị trường vẫn sẽ giữ nguyên mức từ nay đến hết tháng giêng năm Tân Sửu, nghĩa là sẽ ổn định giá trong 60 ngày tới.

Theo tìm hiểu của phóng viên, hiện giá thu mua heo hơi tại thị trường miền Nam dao động quanh mức 80.000 đồng/kg, miền Bắc 85.000 - 87.000 đồng/kg nên đang có hiện tượng vận chuyển heo từ miền Trung, miền Nam ra miền Bắc tiêu thụ. Trong đó, việc thương lái miền Bắc tăng cường thu gom heo ở khu vực miền Trung đã góp phần đẩy giá heo hơi tại miền Nam lên cao. Một thông tin không chính thức là chênh lệch giá heo hơi giữa Việt Nam và Trung Quốc đang rất cao (giá heo hơi tại các tỉnh của Trung Quốc giáp biên giới Việt Nam lên đến trên 120.000 đồng/kg) nên đã tái diễn hoạt động xuất khẩu heo hơi sang Trung Quốc theo đường tiểu ngạch. Ước tính khoảng 2.000-3.000 con heo được chuyển sang Trung Quốc mỗi ngày theo đường biên giới phía Bắc.

Sẽ tăng đến đâu?

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Trọng Trí, Phó Tổng Giám đốc C.P, dự báo trong bối cảnh nguồn heo hơi nhập khẩu từ Thái Lan tạm ngưng, tiêu thụ trong nước tăng và người chăn nuôi có tâm lý găm hàng cục bộ thì giá heo sẽ còn tăng tiếp, có thể cán mốc 89.000-90.000 đồng/kg.

Ở thời điểm hiện tại, lượng heo về các chợ đầu mối ở TP HCM vẫn ổn định, tương đương với sản lượng của 1 tháng trước. Tại chợ đầu mối Hóc Môn, lượng thịt heo nhập chợ ngày 12-1 đạt 333 tấn, giá heo hơi loại 1 là 79.500 đồng/kg, tăng 4.000 đồng/kg so với đầu tháng và tăng 10.000 đồng/kg so với 2 tuần trước. Giá bán heo mảnh bình quân 98.000-110.000 đồng/kg, tăng 5.000 đồng/kg so với đầu tháng.

Ông Nguyễn Kim Đoán, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, cho hay từ mấy tháng nay, các trại chăn nuôi tại Đồng Nai đều đặn cung cấp cho TP HCM 5.000-6.000 con heo mỗi ngày nên không thể nói là nguồn cung thiếu hụt. Tuy nhiên, sản lượng này không phải dồi dào so với nhu cầu tiêu thụ gia tăng trong tháng giáp Tết. "Khoảng 2 tuần nữa, nếu nguồn cung chưa cải thiện trong khi nhu cầu tăng cao hơn thì chắc chắn giá bán sẽ nhích theo. Thế nhưng, ngược lại năm 2020, thời điểm trước Tết nguyên đán, giá heo hơi trên 90.000 đồng/kg, giới kinh doanh dự đoán cận Tết sẽ "nhảy" lên trên 100.000 đồng/kg nhưng thực tế giá heo hơi khi đó rớt xuống 80.000 đồng/kg, đến sát Tết còn khoảng 70.000 đồng/kg. Năm nay, thị trường cũng có thể lặp lại quy luật này, khi giá tăng lên quá cao, người tiêu dùng giảm mua thì bắt buộc giá sẽ giảm. Ngoài ra, nếu giá thịt heo tăng "nóng", Chính phủ sẽ có những giải pháp can thiệp, bảo đảm mức giá hợp lý cho người tiêu dùng. Việc TP HCM chốt giá thịt heo bình ổn thị trường 1 tháng trước Tết cũng nhằm mục đích này" - ông Đoán nhìn nhận.

Để dự phòng trường hợp thị trường thịt heo biến động mạnh, giá bán lẻ thịt heo cao bất thường, các DN đã chuẩn bị một lượng lớn thịt heo nhập khẩu đông lạnh để sẵn sàng cung ứng ra thị trường bất cứ lúc nào. Đơn cử, Vissan đã lên kế hoạch cung cấp thịt heo nhập khẩu đông lạnh với quy cách đóng gói 1-2 kg cho người tiêu dùng dễ sử dụng; Saigon Co.op đã làm việc với các nhà cung cấp thịt heo đông lạnh để chủ động nguồn hàng thay thế thịt heo tươi sống khi cần thiết. Hệ thống Big C, Emart, MM Mega Market, Lotte Mart… cũng có phương án kinh doanh thịt heo đông lạnh. Tuy nhiên, đại đa số người tiêu dùng vẫn chuộng mua thịt heo "nóng" nên thịt heo đông lạnh chỉ là giải pháp tình thế.

Chặn heo tuồn lậu qua Trung Quốc Trước tình hình giá heo hơi tăng liên tục, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có công điện gửi Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả cùng chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đề nghị tăng cường kiểm soát vận chuyển heo, sản phẩm từ heo qua biên giới. Công điện nêu rõ tình trạng buôn bán, vận chuyển heo trái phép làm gia tăng nguy cơ xâm nhiễm, lây lan các loại dịch bệnh nguy hiểm như bệnh dịch tả heo châu Phi, lở mồm long móng, cúm heo... giữa các nước với Việt Nam. Trường hợp bắt được các lô hàng heo, sản phẩm từ heo vận chuyển ra, vào Việt Nam bất hợp pháp phải xử lý, tiêu hủy theo quy định.

Theo Ng.Ánh

NLĐ