Du lịch thời COVID-19: Hình thức nghỉ dưỡng tăng cao, các điểm đến mới lạ hút khách

Siêu khuyến mại đang thúc đẩy cơn "khát" du lịch

Du lịch nghỉ dưỡng thường có chi phí cao hơn bình thường nhưng trong thời điểm khó khăn, nhiều công ty lữ hành cho biết đây lại là xu hướng du lịch đắt khách trong thời điểm hiện nay. Nhiều địa phương đang thực hiện chính sách kích cầu du lịch nội địa với nhiều khuyến mại, giảm giá hấp dẫn. Các công ty lữ hành cũng chủ trương giảm lợi nhuận để có chính sách tốt nhất cho du khách.

Mặt khác, sau nhiều tháng ngành du lịch gần như "đóng cửa", "cơn khát" du lịch đang thúc đẩy các tín đồ ưa xê dịch tìm kiếm điểm đến mới trong nước, hoặc những điểm đến quen thuộc nhưng với những trải nghiệm mới.

Theo khảo sát mới nhất của Hội đồng tư vấn du lịch (TAB) với hơn 1.000 người tham gia, hơn 20% người muốn du lịch từ tháng 12/2020 đến tháng 1/2021, vào thời điểm lễ Giáng sinh và Tết Dương lịch. 12,4% có kế hoạch du lịch vào dịp tết Âm lịch, từ tháng 2 - 4/2021. 18,2% số người muốn du lịch vào dịp nghỉ hè (từ tháng 5-9/2021). Chỉ có 8,1% số người cho rằng sẽ du lịch muộn hơn. Điều đáng nói là phần lớn du khách lại yêu thích loại hình du lịch nghỉ dưỡng.

Bà Nguyễn Phương Hoa (phố Vũ Thạnh, quận Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ: "Trong năm, nhiều lần gia đình tôi định tổ chức đi du lịch lại bị hoãn vì ảnh hưởng của COVID-19. Vì vậy, cuối năm nay, các con tôi quyết định đi một chuyến xả stress. Do muốn đảm bảo an toàn, không đến những chỗ đông người nên gia đình tôi chọn loại hình nghỉ dưỡng. Giá có cao hơn nhưng chính sách khuyến mại đang tốt, tính ra cũng không quá đắt so với du lịch đại trà. Nhất là vào miền Nam như Hồ Tràm đang có nhiều khuyến mại cả về dịch vụ và giá vé bay".

Những tháng cuối năm, du lịch nội địa bắt đầu tăng trưởng trở lại

Chị Hồ Quỳnh Nga (phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ: "Cả năm bó chân ở nhà, nhất định cuối năm này gia đình tôi sẽ tổ chức đi một chuyến du lịch mang tính nghỉ dưỡng. Hình thức du lịch này nếu bình thường giá sẽ chát nhưng hiện nay đang được khuyến mãi giảm giá sâu nên chi phí cũng không khác các loại hình du lịch thông thường. Trong khi đó, ăn ở đều sạch sẽ không khí trong lành và điều quan trọng nhất là không ồn ào, đông đúc sẽ an toàn hơn cho cả gia đình trong khi dịch bệnh vẫn chưa dừng lại".



Không chỉ mình cá nhân, gia đình mà một số đơn vị cũng lựa chọn cho cán bộ, công nhân viên được xả hơi trước tết thông qua loại hình du lịch này.

Anh Nguyễn Thế Hà, Giám đốc Công ty Công nghệ ABD - chuyên thực hiện các dự án nhà thông minh cho biết: "Cả năm làm việc vất vả, công ty lại không thể bố trí đi nghỉ vì bị hoãn do COVID-19 nên trong tháng 12 này, chúng tôi sẽ sắp xếp cho cán bộ nhân viên tham gia tour nghỉ dưỡng ở resort cho an toàn. Di chuyển chỉ khoảng 100km với kì nghỉ 3 ngày 2 đêm vào dịp cuối tuần đang có nhiều khuyến mại hấp dẫn".

Với xu hướng này, du khách thường lựa chọn những điểm đến đang có nhiều chương trình khuyến mãi kích cầu, có thể di chuyển thuận tiện bằng ô tô trong các chuyến du lịch ngắn ngày. Theo báo cáo của JLL, đơn vị về dịch vụ bất động sản hàng đầu tại Khu vực châu Á, Thái Bình Dương cũng cho thấy, các điểm đến như Vũng Tàu, Hồ Tràm, Long Hải hay cự ly trung bình như Đà Lạt, Nha Trang, Phan Thiết bắt đầu đông đúc trở lại vào những ngày cuối tuần. Vinpearl City Hotel cũng đang có chiến dịch đồng giá tất cả phòng nghỉ dưỡng chỉ còn 1.800.000 đồng cho kỳ nghỉ 3 ngày 2 đêm bao gồm ăn sáng tại Huế, Cần Thơ, Cửa Hội, Quảng Bình, Tây Ninh, Phủ Lý, Thanh Hóa, Hải Phòng, Lạng Sơn

Du lịch với hình thức trải nghiệm sáng tạo cũng hút khách

Trong khi nhu cầu của du khách là lực đẩy của ngành du lịch nghỉ dưỡng thì sức hút lôi kéo du khách là những sản phẩm du lịch mới lạ, tạo trải nghiệm độc đáo, thú vị, giúp giữ chân du khách nhiều ngày.

Ông Mauro Gasparotti, Giám đốc Savills Hotels châu Á Thái Bình Dương cho biết, với tỷ trọng 85% khách du lịch nội địa, du lịch trong nước trở thành điểm tựa của thị trường thời gian tới. Đối tượng khách nội địa, đặc biệt là thế hệ trẻ ngày càng yêu thích xu hướng du lịch trải nghiệm. Các mô hình sản phẩm như nghỉ dưỡng nội đô (staycation), khách sạn chú trọng thiết kế, resort chăm sóc sức khỏe, khu nghỉ dưỡng phức hợp với trải nghiệm F&B (ẩm thực), vui chơi giải trí độc đáo sẽ có cơ hội nở rộ trong thời gian tới.

Sự xuất hiện của các đại dự án đang giúp Hồ Tràm trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn.

Tại miền Bắc có những địa điểm hút khách như Cô Tô – Quảng Ninh; Sapa – Lào Cai; Mộc Châu – Sơn La; Hà Giang; Tam Đảo – Vĩnh Phúc; Đảo Cát Bà – Hải Phòng; Mai Châu – Hòa Bình.



Miền Nam cũng có những điểm đến được yêu thích như Vũng Tàu, Long An, Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ, Kiên Giang… Trong đó, Hồ Tràm (Bà Rịa – Vũng Tàu) cũng đang là điểm đến thật sự hút khách. Theo đánh giá của nhiều công ty lữ hành thì đây sẽ là điểm đến xu hướng trong những ngày cuối năm bởi nó đang trở thành trung tâm du lịch mới của Việt Nam lẫn khu vực Đông Nam Á khi ngày càng nhiều các mô hình du lịch - nghỉ dưỡng - giải trí được tích hợp.

Kỳ An