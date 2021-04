Chuẩn bị bước vào hè nhưng hàng điều hòa lại giảm giá kịch sàn, trái ngược hẳn mọi năm

Sau Tết, nhu cầu mua sắm các sản phẩm điện máy sụt giảm đáng kể. Mặc dù chuẩn bị bước vào hè nhưng lượng khách đến thăm quan, mua sắm vẫn vô cùng ảm đạm do trước Tết, các trung tâm điện máy đồng loạt tung ra nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn nên khách hàng đã tranh thủ mua sớm.

Để kích cầu mua sắm các thiết bị làm mát chào hè, các siêu thị điện máy đã bắt đầu tung ra những chương trình khuyến mãi hấp dẫn nhằm thu hút khách hàng.

Đơn cử như khách hàng mua điều hòa thời gian này ngoài được nhận ưu đãi giảm giá lên đến 50% còn được vận chuyển và lắp đặt miễn phí ngay trong ngày, tặng ống đồng, vật tư, trả góp 0%; mua tủ lạnh tặng tivi, mua máy giặt tặng máy sấy…

Nhiều mẫu điều hòa của những thương hiệu tên tuổi như Casper, LG, Panasonic, Samsung, Asanzo, Midea, Aqua,... có khả năng tiết kiệm điện đều được giảm giá. Nhiều mẫu điều hòa được giảm giá tới gần 50%. Sau khi giảm giá, một vài mẫu điều hòa mới có giá chỉ hơn 3 triệu đồng/sản phẩm.

Không chỉ áp dụng khuyến mãi, giảm giá cho hình thức mua trực tiếp, nhiều siêu thị điện máy cũng đưa ra các chương trình ưu đãi cho khách hàng mua online.

Đơn cử, điều hòa Midea 1 chiều Inverter 9000BTU MSAFC-10CRDN8 được giảm giá 22%, từ 8,29 triệu đồng còn 6,49 triệu đồng.

Điều hòa Asanzo 1 chiều 12000BTU S12N66 cũng được hạ giá 14%, hiện giá còn 6,39 triệu đồng thay vì 7,359 triệu đồng như trước. Mẫu điều hòa Asanzo 1 chiều 9000BTU S09N66 được giảm giá 34%, từ 6,039 triệu đồng còn 3,99 triệu đồng.

Hay mẫu điều hòa MDV 1 chiều Inverter VSIC-12CIV - 12.000BTU từ 9,99 triệu đồng nay còn 6,99 triệu đồng, giảm 31%.

Còn hãng Sharp thông báo giảm "sập sàn" với điều hòa Inverter 9.000 BTU AH-X9XEW với giá 8,99 triệu đồng với slogan "sáng mua - chiều lắp" khi khách mua trước 12 giờ trưa. Theo đó, khách hàng miễn phí lắp đặt, không mất tiền đường ống, vật tư.

Đặc biệt, điều hòa điều hòa Casper 9.000 BTU cũng chỉ còn 4,9 triệu đồng/sản phẩm.

Điều hòa Samsung Inverter 1 HP giảm giá đến 30%, từ 16,4 triệu đồng xuống còn 11,3 triệu đồng. Ngoài ra còn tặng kèm combo vật tư gồm dây điện từ dàn lạnh đến dàn nóng, miễn phí 5 mét ống đồng, ống nước, miễn phí công vận chuyển và lắp đặt.

Trong đợt này, nhiều mẫu điều hòa Daikin tại Việt Nam cũng được giảm giá mạnh. Chẳng hạn, mẫu điều hòa Daikin FTNE25MV1V9, 1 chiều, 9000BTU giảm 45%, từ 9 triệu đồng còn 4,99 triệu đồng. Hoặc mẫu điều hòa Daikin FTC25NV1V 1 chiều 9.000BTU có giá 6,69 triệu đồng thay vì 9,99 triệu đồng, giảm 34%. Mẫu điều hòa 1 chiều Daikin FTC35NV1V- 12.000BTU cũng được giảm giá 35%, từ 12,99 triệu đồng về 8,49 triệu đồng.

Trả lời trên báo Tin tức, ông Hồ Thanh Hà, Công ty TNHH Long An - chuyên đảm nhận dịch vụ lắp điều hòa cho biết: Hiện thị trường điều hòa ở Hà Nội chưa thực sự sôi động. Mùa hè năm nay tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ được dự báo không gay gắt và kéo dài như năm 2020 nên người dân cũng chưa "mặn mà" mua. Bên cạnh đó, tác động của dịch bệnh nên cuộc sống của nhiều người dân lao động cũng khó khăn hơn nên việc mua sắm đồ cũng hạn chế.

Mặt khác, do Hà Nội chưa vào đợt nắng gắt nên đây được coi là "thời điểm vàng" để mua hàng vì được hưởng nhiều dịch vụ chăm sóc. Nếu như những năm trước, vào mỗi đợt nóng, người dân lại đổ xô đi mua điều hòa khiến siêu thị luôn ở trong tình trạng quá tải do thiếu thợ lắp thì năm nay, do dịch COVID-19 kéo dài, thu nhập người dân giảm nên để kích cầu, các hãng điều hòa, đại lý phân phối năm nay đều giảm giá mạnh.

