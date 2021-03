Cặp nhung hươu 'đột biến', khách trả gần 60 triệu đồng

Ông N.C.C., trú thôn Phượng Hoàng, xã Sơn Hàm (Hương Sơn, Hà Tĩnh) - chủ nhân của con hươu có cặp nhung khủng, nặng khoảng 4kg.

Ông C. kể, 6 năm về trước, ông mua con hươu này của một người dân đưa về nhà chăm sóc. Hai năm đầu, cặp nhung trên đầu con hươu có trọng lượng vừa phải, nhưng mấy năm gần đây cân nặng tăng dần, từ 3kg đến 3,8kg. Riêng năm này, con hươu quý của gia đình ông cho ra cặp nhung khủng nặng khoảng 4kg.

Con hươu có cặp nhung lạ mắt của gia đình ông C.

“Tôi có gần 20 năm làm nghề nuôi hươu nhưng chưa có con hươu nào có cặp nhung vừa lạ vừa to như thế này. Thông thường, cặp nhung hươu sẽ tròn mọc thẳng và chìa ra vài nhánh nhỏ. Nhưng con hươu này cho ra cặp nhung to, càng lớn càng chìa ra giống như những bông hoa loa kèn rất bắt mắt. Bây giờ trọng lượng ước đạt khoảng 4kg”, ông C. tâm sự.



Thấy gia đình ông có con hươu cho ra cặp nhung lạ mắt, nhiều người hiếu kỳ đến nhà chiêm ngưỡng.

“Nhiều khách đến trả giá nhưng tôi đã đồng ý bán nhung cho một người ở thị trấn Phố Châu. Họ mua với giá 14 triệu đồng/kg, giá cao hơn so với bình thường. Dự kiến, khoảng 10 ngày tới, tôi sẽ cắt cặp nhung này bàn giao cho khách. Nếu cặp nhung đạt trên 4 kg, tôi sẽ thu về gần 60 triệu đồng”, ông C. nói thêm.

Con hươu này được anh C. mua về nuôi cách đây 6 năm



Cặp nhung lạ và bắt mắt



Thức ăn của hươu là lá rừng, cỏ...



Theo Đông y, nhung hươu có tác dụng ôn thận, tráng dương, ích khí, cường tinh, chữa yếu sinh lý hiệu quả.Nhung hươu là sừng của hươu đực trên 3 năm tuổi. Thông thường, hươu trên 3 năm tuổi mới bắt đầu khai thác nhung để có hiệu quả dược liệu tốt nhất. Hàng năm sừng hươu rụng đi, năm sau mọc lại sừng mới. Sừng mới mọc rất mềm, mặt ngoài phủ lớp lông sờ êm như nhung, bên trong chứa rất nhiều mạch máu.



Nhung hươu không chỉ tác dụng bồi bổ sức khỏe mà còn có công dụng chữa bệnh.Theo y học cổ truyền, nhung hươu vị ngọt, mặn, tính ấm, không độc, bổ dưỡng, ôn thận tráng dương, ích khí, cường tinh, chữa suy nhược thần kinh, yếu sinh lý, giúp khỏe gân xương, tăng tuổi thọ...

Các thầy thuốc Đông y Trung Quốc và Nhật dùng nhung như vị thuốc bổ, giúp cơ thể lâu già, chống co giật, chữa ung bướu, thấp khớp, tăng hormone testosterone và estrogen, tăng khả năng sinh sản cho cả nam và nữ.Lương y Bùi Đắc Sáng, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ, cho biết nhung hươu là một trong bốn loại thượng dược, gồm sâm, nhung, quế, phụ.



