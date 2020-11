Black Friday, hàng loạt shop thời trang bắt đầu tung "bão giảm giá"

Black Friday hay còn gọi là "thứ Sáu đen tối", đây được coi là dịp giảm giá, sale lớn nhất trong năm tại các thị trường phương Tây. Những năm gần đây, cơn "bão giảm giá" này đã du nhập thị trường Việt Nam và được sự ủng hộ lớn của người tiêu dùng đặc biệt là các tín đồ thời trang, sinh viên, người trẻ tuổi.

Tại phố chùa Láng, các cửa hàng thời trang đều chạy chương trình giảm giá sôi động với nhiều hình thức và mặt hàng. Tuy nhiên, lượng khách mua thực tế là không đáng kể.

Khác với mọi năm, do tình hình dịch COVID-19 tác động tiêu cực làm hàng hóa tiêu thụ chậm nên nhiều cửa hàng đã tranh thủ cơ hội vàng này để kích cầu khách hàng, tăng doanh thu của cửa hàng.

Ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội, các cửa hàng quần áo dọc các tuyến đường như Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Minh Khai, Hồ Tùng Mậu… đều tung ra các biển quảng cáo với các chương trình "sale" hấp dẫn. Hầu hết các cửa hàng đều có mức giảm giá cho các sản phẩm từ 70% đến 90%.

Tuy nhiên, theo chủ của nhiều cửa hàng thời trang, lượng khách năm nay vẫn vắng vẻ hơn nhiều so với mọi năm. Một phần vì lượng mua sắm vào ngày lễ độc thân 11/11 năm nay bùng nổ hơn nhiều lần so với mọi năm, một phần vì người dân thắt chặt chi tiêu hơn do ảnh hưởng của COVID-19 và bão lũ miền Trung.

Nhiều thương hiệu thời trang giảm giá từ 70% đến 90% cho Black Friday.

Dù đã treo biển quảng cáo cả tuần nay, nhưng tại hầu hết các cửa hàng thuộc đường Cầu Giấy, Trần Thái Tông,… nhìn chung vẫn vắng vẻ, thưa thớt. Nhiều cửa hàng cả ngày không có khách mua hàng. Chị Nguyễn Hương Huyền, sinh năm 1994, chủ một shop thời trang tại đường Cầu Giấy cho biết: "Các mặt hàng chất lượng trung bình, được khách hàng yêu thích thì bên mình giảm từ 35-60%, đối với các sản phẩm có giá trị cao hơn thì có tặng kèm thêm phụ kiện. Shop mình thực hiện chương trình giảm giá từ ngày 23/11 nhưng doanh thu tăng không nhiều, lượng khách mua hàng online thì nhiều hơn. Nói chung, tình hình năm nay ế ẩm hơn mọi năm rất nhiều".

Các thương hiệu thời trang uy tín và tầm trung tại thị trường Hà Nội như M2, NEW, MENSHOP,… đều chọn thời gian áp dụng giảm giá từ ngày 27 cho đến hết ngày 29/11 (nhằm đúng ngày thứ 6, thứ 7, Chủ nhật) để khách hàng có thời gian lựa chọn vào đúng dịp cuối tuần. Đáng chú ý, nhiều cửa hàng còn nối dài thời gian ưu đãi, giảm giá đến giữa tháng 12 nhằm "níu tâm lý" khách mua hàng.

Tuy nhiên, theo chia sẻ của nhiểu sinh viên thì việc mua sắm với mức giảm đến 90% tại các cửa hàng mặt đất không còn khiến họ quá mặn mà khi chất lượng sản phẩm không tương xứng trong khi phải chen chúc đến nghẹt thở.

Nhiều sản phẩm áo thu đông dành cho nam chỉ có giá từ 99.000 đồng trong đợt khuyến mãi này.

Nguyễn Hiền Phương (sinh viên năm 2, Đại học Tài nguyên và Môi trường) chia sẻ: "Sinh viên bọn em hầu như không đến tại các cửa hàng để săn ngày Black Friday vì những năm trước đi đều không tìm được đồ ưng ý. Nhiều cửa hàng tung giảm giá đến 90% nhưng loại đó chỉ còn 1 cái và size XXL trong khi em chỉ có thể mặc size M. Năm nay, nếu có "săn sale" em sẽ mua qua các ứng dụng trực tuyến như Tiki, Shopee, Lazada, Sendo..., cảm giác mình sẽ được chủ động hơn về giá và mẫu mã, size. Không những vậy, bọn em còn đỡ được thời gian phải chen chúc trong các cửa hàng nhiều tiếng đồng hồ".



Không những tại các shop thời trang, giày dép, mỹ phẩm mà các cửa hàng điện tử, điện lạnh cũng đều tung ra các mức giảm giá khủng từ 20% đến 70%. Nhiều chương trình đồng giá 11k, 99k, 111k, mua 2 tặng 1... đã được tung ra nhằm tranh thủ "trend" bán hàng hot dịp cuối năm trước bối cảnh ế ẩm nhiều tháng qua.

Huy Hoàng