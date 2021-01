Bao lì xì hình trâu và thần tài mạ vàng "cháy hàng" trước thềm năm mới 2021

Có thể thấy, những năm trở lại đây, các mẫu bao lì xì truyền thống không còn được ưa chuộng như những năm trước. Thay vào đó, các mẫu có in những hình ảnh bắt mắt, màu sắc độc đáo sẽ thu hút được đông đảo người mua, đặc biệt là giới trẻ. Tùy theo kích cỡ và thiết kế, giá của các bao lì xì có loại chỉ từ 5.000 đồng/cái đến 10.000 đồng/cái, nhưng có những loại lên tới gần 20.000 đồng/cái vì màu sắc, hình ảnh, thiết kế độc lạ, được nhiều người tiêu dùng lựa chọn.



Loại bao lì xì có hình trâu mạ vàng đang được nhiều người săn đón.





Một trong những loại bao lì xì được nhiều người dân lựa chọn thời gian gần đây là loại bao lì xì mạ vàng 24K. Mặt hàng này được thiết kế độc đáo, nổi bật trên nền đỏ là chú trâu tràn đầy sinh lực hoặc hình ảnh ông thần tài mang lại nhiều may mắn,… được thiết kế khéo léo, tinh tế để gắn lên bao lì xì.

Theo nhiều khách hàng, thiết kế của mẫu bao lì xì này làm tăng thêm sự sang trọng cho quà tặng ngày đầu năm, là dấu hiệu cho một năm mới đầy sự may mắn và tài lộc. Đặc biệt, những khách hàng có hứng thú và hiểu biết về phong thủy rất ưa chuộng mẫu bao lì xì mới của năm nay.

Loại lì xì đặt theo yêu cầu hình ảnh riêng.





Không chỉ có bao lì xì mà nhiều tờ tiền phong thủy cũng đã được ra đời để phục vụ nhu cầu khách hàng. Thay vì lì xì bằng tiền polymer như thường lệ thì năm nay mọi người có thể mừng tuổi nhau bằng đồng tiền trâu vàng vừa đẹp, vừa độc lạ mà vẫn mang đầy ý nghĩa.

Anh Ngô Hoàng Đạt (36 tuổi), đại diện của một trang kinh doanh đồ tết Tân Sửu 2021 trên Facebook cho biết: "Mẫu lì xì này được rất nhiều khách hàng lựa chọn vì thiết kế mới lạ và vẻ ngoài sang trọng. Năm 2020 có nhiều biến cố, nên mọi người đều muốn mang may mắn về nhà với những bao lì xì này. Lượng khách comment và inbox hỏi mua sản phẩm từ lúc chúng tôi đăng bài đã vượt qua mốc 1000 người/ngày. Chúng tôi phải nhập thêm sản phẩm để phục vụ nhu cầu của khách hàng. Chúng tôi bán 5 bao lì xì với giá 99.000 đồng, kèm theo phí ship 30.000 đồng. Nếu khách mua từ 10 bao lì xì trở nên thì sẽ được giảm giá và miễn phí vận chuyển".

Mẫu bao lì xì với hình thú độc đáo.





Ngoài bao lì xì phong thủy mạ vàng, các mẫu thiết kế khác như in hình các nhân vật hoạt hình, những động vật đáng yêu, mâm cỗ, bánh mứt, cảnh gia đình sum vầy tiếp tục được yêu thích như những năm trước. Hình thức in bao lì xì theo yêu cầu đặc biệt được fan hâm mộ của các ca sĩ, diễn viên, người mẫu yêu thích. Cộng đồng fan hâm mộ đông đảo đặt bao lì xì in hình thần tượng với số lượng lớn, đem lại lợi nhuận khổng lồ cho cơ sở kinh doanh.

Ngoài yêu cầu về ngoại hình, hợp phong thủy cũng là một trong những yếu tố được khách hàng quan tâm với các mặt hàng Tết.





Chị Trần Hoài Mơ (25 tuổi, cư trú tại huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) cho biết: "Tôi chuyên kinh doanh bao lì xì in hình theo yêu cầu. Có những khách hàng đặt in hình bản thân hoặc người thân để mừng năm mới. Một số cơ sở kinh doanh đặt hàng in logo của công ty, fanpage, poster quảng cáo để tặng cho nhân viên, khách hàng thân thiết. Vì là hàng đặt in nên giá sẽ cao hơn hàng có sẵn. Tôi bán 65.000 đồng một tập 10 bao lì xì, chất liệu giấy bóng, hình ảnh và chữ được in sắc nét, đảm bảo không bị mờ hoặc phai".

Không chỉ có bao lì xì mà các mẫu túi đựng quà, giỏ xách hoa quả mẫu mã độc lạ cũng đang được khách hàng "bấm bụng" đặt mua với tiêu chí không chỉ đẹp mà còn phải hợp phong thủy dù giá thành chênh lệch khá cao.

Huy Hoàng