Bán 2.000 cành hoa rừng Tây Bắc, dân buôn hốt bạc triệu mỗi ngày

Năm ngoái, những cành quả táo mèo sai trĩu quả vàng ươm bất ngờ xuất hiện ở Hà Nội và tạo ra cơn sốt, khiến nhiều chị em phải xuýt xoa mua về cắm trang trí bởi sự độc lạ, mới mẻ. Khi ấy, dân buôn chốt đơn tới tấp, thậm chí phải từ chối bớt khách vì quá tải mặc cho giá bán của chúng không hề rẻ.

Năm nay, trào lưu chơi hoa táo mèo lại lên ngôi, được nhiều người mua về chơi. Theo lời người bán, hoa táo mèo nở thành từng chùm màu trắng, thoang thoảng mùi hương ngọt ngào dễ chịu tựa như hương quế, lại khá bền nên thời điểm này chúng rất được ưa chuộng.

Thông thường, hoa táo mèo được bán theo bó, mỗi bó gồm 5-10 cành, giá dao động từ 80.000-200.000 đồng/bó tùy loại to nhỏ. Song, do đã gần cuối vụ, số lượng cành hoa không còn nhiều, khách phải đặt trước gần một tuần may ra mới có. Nhiều đầu mối tranh thủ hốt bạc dịp này.

Táo mèo - loại cây được trồng nhiều ở vùng núi Tây Bắc nước ta





Thời điểm này hoa táo mèo đang bung nở trắng xóa các vùng đồi núi



Cả tuần nay, chị Đặng Thị Loan - một đầu mối bán hoa táo mèo ở Phùng Khoang (Nam Từ Liêm, Hà Nội) - tất bật vì mỗi ngày về hơn 1.000 cành hoa táo mèo vẫn không đủ trả khách. Khách gọi điện, nhắn tin giục liên tục, chị đành lắc đầu không dám nhận thêm đơn hàng.



Chị chia sẻ, từ tháng 9 năm ngoái, khi quả táo mèo bước vào mùa chín rộ, khắp nơi rộ phong trào cắm cành quả táo mèo tươi để trưng trong phòng. Đến ra Tết, cây bắt đầu trổ hoa để chuẩn bị cho mùa quả mới, chị không ngờ những cành hoa táo mèo lại trở thành xu hướng chơi mới của nhiều người, đắt khách không kém gì đợt bán quả táo mèo nguyên cành.

Mùa hoa táo mèo chỉ kéo dài chưa đầy một tháng, khoảng từ tháng 2-3 Dương lịch. Song, số lượng cành hoa lại không có nhiều bởi hầu hết hoa được giữ lại cho đậu quả. Chị phải đi lùng từng cây trong nhà dân, những vườn trồng ít, họ không lấy quả thì chị gom cắt cành, trung bình cứ 100 cây mới chọn được 1-2 cây cho nụ đẹp.

Tại Hà Nội, sau trào lưu chơi quả táo mèo nguyên cành nay chuyển sang chơi hoa táo mèo



Giá cành hoa táo mèo hiện từ 65.000-80.000 đồng/bó (10 cành) tùy số lượng. Hiện đã gần cuối vụ, mỗi ngày chị về được hơn trăm bó. Như hôm nay, hàng về được hơn 200 bó (khoảng 2.000 cành) khách đều đã đặt trước.

“Có hôm tôi thu được hơn chục triệu đồng từ việc bán hoa táo mèo, trừ đi chi phí tính ra cũng lãi được một khoản kha khá. Tuy vậy, tranh thủ dịp này có hoa bán chứ chỉ tầm một tuần nữa là hết mùa”, chị nói.

Là năm đầu tiên bán hoa táo mèo, chị Nguyễn Tuyết - đầu mối bán hoa ở Yên Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội) - thừa nhận, khoảng 2 tuần nay, loại hoa này đắt như tôm tươi. Hàng về chỉ đủ bán lẻ chứ ít khi có số lượng lớn để giao khách sỉ. Trung bình mỗi ngày, chị bán được 300-400 cành.

Theo chị Tuyết, gần đây, các loại hoa rừng ngày càng được ưa chuộng bởi vẻ đẹp tự nhiên, mới lạ. Nắm bắt xu thế nên chị cũng cắt thêm cành hoa táo mèo ở Lai Châu chuyển xuống Hà Nội bán. Tuy nhiên, việc tìm được cây cắt cành rất khó khăn, không phải ở đâu cũng có và số lượng không nhiều.

Những bó hoa táo mèo hiện có giá dao động từ 90.000-300.000 đồng tùy loại



Dịp này dân buôn hốt bạc triệu mỗi ngày vì bán được cả ngàn cành hoa rừng loại này



“Đa phần khách chọn mua những cành nhỏ, dài từ 1-1,5m cho dễ cắm, lại không tốn nhiều diện tích. Những cành như vậy giá 90.000 đồng/bó (6-8 cành). Ước tính mỗi ngày tôi thu được khoảng 4,5 triệu đồng từ bán hoa táo mèo. Nhưng đây cũng chỉ là kiếm thêm thời vụ”, chị tiết lộ.

Chị Phương Hà - một đầu mối bán hoa ở Quang Trung (Hà Đông, Hà Nội) - chia sẻ, hoa táo mèo có mùi thơm ngọt quyến rũ, như phảng phất hương sắc của núi rừng Tây Bắc. Từ những cành khẳng khiu, khô khốc đầy rêu phong lại bật tung những chồi non, những cánh hoa trắng muốt khi xuân về khiến ai cũng phải ngẩn ngơ vì vẻ đẹp của chúng.

Dịp này, tại các vùng núi phía Bắc như: Lào Cai, Sơn La, Yên Bái, Lai Châu,... hoa táo mèo nở rộ, trắng xóa khắp các vùng đồi. Để có hoa giao cho khách, chị gom của người dân ở nhiều nơi.

Giá mỗi bó từ 150.000-200.000 đồng (10 cành) tùy loại to nhỏ, còn những cành to từ 250.000-300.000 đồng/cành. Song những cành nhỏ vẫn được nhiều người lựa chọn hơn cả. Chị Hà lưu ý, để hoa táo mèo chơi được lâu cần thường xuyên thay nước, cách 2-3 ngày thay một lần có thể chơi đến chục ngày.

Theo Nhật Thanh

Vietnamnet