Khẳng định với PV Báo Gia đình & Xã hội, TS Nguyễn Hữu Cường – Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Hà Nội cho biết, không có cơ sở nào khẳng định giá đất tăng lên bao nhiêu phần trăm là ở ngưỡng an toàn so với giá đất của nhà nước. Bởi giá đất do thị trường quyết định.

Ông Cường cho biết: "Thị tường do bên có nhu cầu, bên mua quyết định, thuận mua vừa bán, nhà nước không thể can thiệp vào giá bao nhiêu hay khoảng tăng bao nhiêu là an toàn. Hơn nữa, giá đất tùy thuộc vào từng sản phẩm bất động sản, tính pháp lý cụ thể, cơ sở hạ tầng cụ thể và mục đích người bán.

Tuy nhiên, cơ quan quản lý nhà nước phải xem các biến động giao dịch đất đai ở từng địa phương. Sự biến động là do nguyên nhân gì, từ đó chính quyền vào cuộc kiểm soát, đưa ra các dự báo. Thậm chí là cắm biển cảnh giới, căng các chỉ giới, sơ đồ chỉ dẫn… để hạn chế những giao dịch lừa đảo, nói khác thông tin bất động sản khi những người mua ở nơi khác đến mà nắm ít thông tin, không thông thuộc địa hình và tin lời môi giới mà xuống tiền. Đó là trách nhiệm của cơ quan nhà nước tại địa phương".