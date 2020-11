9 thói quen của người giàu mà bạn nên học hỏi ngay từ hôm nay để bớt nghèo

1. Viết ra những mục đích cụ thể về tiền bạc

Nếu bạn muốn giàu có, bạn cần hành động ngay lập tức. Hãy bắt đầu bằng cách viết ra những mục tiêu cụ thể của bạn về thu nhập và tài sản ròng. Bạn chỉ mất khoảng 5 phút cho việc này.

"Cái bạn cần tập trung vào là sự giàu có, chứ không phải một cuộc sống no đủ ở mức tầm thường. Do vậy, bạn phải dựa vào tình hình thực tế để lập ra kế hoạch tài chính và thời gian đạt được mục tiêu. Đừng sợ khi phải nghĩ lớn và thử thách bản thân", triệu phú tự thân T. Harv Eker chia sẻ.

2. Không chi tiền cho hàng hiệu

Người sáng lập Facebook - Mark Zuckerberg từng giải thích rằng, điều này giúp anh ta không bị phân tâm khỏi các mục tiêu của công việc, sự nghiệp.

Mark mặc một chiếc áo màu xám mỗi ngày, bởi anh muốn đơn giản hóa cuộc sống của mình, để phải đưa ra càng ít quyết định càng tốt.

"Tôi không muốn dành hết năng lượng cho những thứ ngớ ngẩn hoặc phù phiếm về cuộc sống của mình. Nhờ đó tôi có thể dành toàn bộ sức lực để xây dựng những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất".

Người giàu thứ hai trên thế giới, Bill Gates, cũng thích những thứ rẻ tiền. Chẳng hạn, ông đeo chiếc đồng hồ đeo tay Casio Illuminator W214H-1AB, có giá 24 USD.

3. Không ngồi lê đôi mách

Ngồi lê đôi mách làm hỏng các mối quan hệ và chặn con đường đi đến thành công của bạn. Người giàu không có thói quen nói sau lưng người khác.

Nếu bạn gặp vấn đề với ai đó, tốt hơn hết là bạn nói chuyện trực tiếp với họ. Một thái độ như vậy sẽ giúp bạn có thêm uy tín trong xã hội.

4. Luôn biết họ cần làm gì hôm nay

"Tôi có một danh sách các công việc cần làm hằng ngày". 81% người giàu đồng ý với câu trả lời này, trong khi chỉ 19% người nghèo đồng tình với nó.

Người giàu không chỉ có danh sách các việc phải làm, mà 67% trong số họ còn hoàn thành ít nhất 70% trong số các nhiệm vụ được liệt kê mỗi ngày.

5. Tiếp thu góp ý từ người khác

"Lo sợ bị chỉ trích, phê bình là lý do chúng ta không dám lắng nghe góp ý từ những người khác. Nhưng những góp ý này đóng vai trò quan trọng để bạn biết rõ những gì đang hoạt động hiệu quả hay không. Ý kiến góp ý giúp bạn hiểu rõ liệu bạn có đi đúng hướng hay không. Vì thế, tìm kiếm sự góp ý, dù tốt hay xấu, cũng là yếu tố quan trọng để bạn học hỏi và phát triển", Corley viết.

Bên cạnh đó, những góp ý từ người khác sẽ giúp bạn điều chỉnh kế hoạch và học hỏi kinh nghiệm kịp thời. "Các triệu phú tự thân thành công đều thử nghiệm nhiều dự án và công việc kinh doanh mới trước khi họ chính thức bước chân vào. Ý kiến phản hồi cung cấp cho bạn thông tin cần thiết để thành công trong bất kỳ công việc nào", Thomas C. Corley - tác giả cuốn sách bán chạy "Rich Habits: The Daily Success Habits of Wealthy Individuals" (Tạm dịch: Thói quen Giàu có: Những thói quen hằng ngày tạo nên thành công của người giàu) - giải thích.

6. Ăn thực phẩm lành mạnh

Nhà văn, diễn giả cộng đồng và nhà từ thiện Tony Robbins đã đạt được tài sản ròng trị giá 500 triệu USD.

Bạn có thể nghĩ rằng, ông dành nó cho rượu vang đắt tiền và bít tết nướng. Nhưng trong thực tế, ông luôn tuân theo chế độ ăn uống lành mạnh.

Theo huấn luyện viên cá nhân, Tony ăn trứng và bánh mì dừa cho bữa sáng, món salad với bơ cho bữa trưa và khoai tây với protein và rau hữu cơ cho bữa tối.

7. Đọc rất nhiều

Bill Gates nói rằng ông đọc 50 cuốn sách mỗi năm và sách mang lại cho ông một lợi thế rất lớn. Và ông không phải là người duy nhất, rất nhiều người giàu khác cũng nghĩ đọc sách là một cách để giàu có.

Tuy nhiên, đây không nói về những cuốn sách chỉ để giải trí, mà là những cuốn sách phát triển bản thân. Những cuốn này có thể dạy bạn và cho bạn những ý tưởng mới. 11% người giàu và 79% người nghèo đọc để giải trí.

8. Không xem tivi

"Tôi xem tivi một giờ hoặc ít hơn thế mỗi ngày". 67% người giàu đồng ý với câu trả lời này, trong khi chỉ 23% người nghèo đồng tình với nó.

Chỉ 6% người giàu theo dõi các chương trình truyền hình thực tế. Trong khi đó, 78% người nghèo làm điều này. Ông Corley nói: "Điểm chung của giới giàu có là họ sử dụng hiệu quả thời gian. Họ không tránh xem tivi vì họ có tính kỷ luật và ý chí hơn người. Họ chỉ không chọn tivi vì họ có những thói quen hằng ngày khác, đơn cử là đọc sách".

9. Thực hiện những cuộc gọi "5 phút"

5 phút cho một cuộc điện thoại có thể là hơi dài nhưng nghiên cứu đã cho thấy, 80% người giàu thường gọi điện chúc mừng sinh nhật, chào hỏi hoặc chúc mừng các sự kiện khác trong cuộc sống của bạn bè so với tương ứng 11%, 26% và 3% ở người nghèo.

Những cuộc điện thoại này cho phép bạn tạo dựng mối quan hệ với những người thành công khác – đây là một thói quan nền tảng của người giàu.

"Hãy thu thập thật nhiều thông tin về những người mà bạn quen biết. Bạn càng biết nhiều về họ thì càng có thêm nhiều vũ khí để giao tiếp với họ tốt hơn và mang lại lợi ích cho mình lớn hơn", Corley viết.

Lily (th)