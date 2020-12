8 việc cần làm để sớm trở thành triệu phú ngay từ khi còn trẻ, đọc xong bạn sẽ thấy mình đang sống sai lầm

1. Đặt mục tiêu tiết kiệm từ rất sớm

94% các triệu phú tự thân làm giàu bằng cách tiết kiệm thường để dành 20% hoặc nhiều hơn tiền lương hoặc thu nhập ròng của họ. Và, họ thực hiện điều này ngay từ khi bắt đầu kiếm ra tiền, từ rất lâu trước khi bản thân tích lũy được hàng triệu đô la.

Với tháng lương đầu tiên của mình, hãy tập cho bản thân thói quen tiết kiệm tiền. Nó có thể là 10%, 5%, hay thậm chí 1% thu nhập cũng được. Mấu chốt của vấn đề nằm ở chỗ lập mục tiêu tiết kiệm tiền và duy trì nó một cách đều đặn, bởi vì hành động này sẽ giúp định hình cho bạn thói quen tiết kiệm.

Nếu như muốn trở thành triệu phú, thì mục tiêu cuối cùng của bạn phải là làm sao tiết kiệm được 20% thu nhập hoặc hơn; và dùng số tiền ấy để đầu tư một cách khôn ngoan. Nhờ sức mạnh của lãi kép, tiền tiết kiệm và tiền đầu tư của bạn sẽ lớn dần theo thời gian.

2. Đầu tư tự động

Chirs Reining là tỷ phú tự thân. Ở tuổi 35 ông sở hữu khối tài sản trị giá một triệu USD và quyết định nghỉ hưu 2 năm sau đó. Theo CNBC, thành công mà Chirs có được phần lớn tới từ thói quen đơn giản: đầu tư tự động các khoản tài chính của mình.

Việc này không chỉ giúp Chris Reining tiết kiệm tiền, tiết kiệm thời gian và đơn giản hoá cuộc sống của mình. Cách làm của vị triệu phú trẻ tuổi là lập một tài khoản tự động với ngân hàng để khấu trừ tiền lương hàng tháng vào tài khoản tiết kiệm.

"Tôi đã lập tài khoản tiết kiệm từ nhiều năm trước và việc này giúp tôi không phải nghĩ xem nên tiêu tiền vào đâu, đầu tư thế nào hay chi tiêu bao nhiêu", Reining nói.

3. Tập trung kiếm tiền

"Với tình trạng kinh tế hiện nay, nếu muốn trở thành triệu phú bạn không thể bằng lòng với đồng lương hiện tại. Việc đầu tiên cần làm là tập trung tăng thu nhập liên tục qua các năm. Thu nhập của tôi lúc mới đi làm là 3.000 đô/tháng, 9 năm sau đã tăng lên 20.000 đô/tháng. Hãy luôn nghĩ về tiền, nó sẽ buộc bạn phải kiểm soát thu nhập và nảy ra các cơ hội làm ăn", Grant Cardone, triệu phú tự thân nổi tiếng của Mỹ với ba công ty trị giá hàng triệu USD, tác giả của nhiều cuốn sách nằm trong top bán chạy của New York Times, người từng phá sản, nợ nần ở tuổi 21 rồi vươn lên trở thành triệu phú ở tuổi 30, chia sẻ.

Kiếm nhiều tiền hơn – nói dễ hơn làm nhưng không phải không có cách. Hãy tìm hiểu 50 cách giúp bạn tăng thêm thu nhập, tìm các "nghề tay trái" trả lương cao, làm sao để tăng thu nhập ngoài lương cứng, tìm hiểu về cách một phụ nữ có thể kiếm thêm 4.000 đô/tháng bằng nghề tay trái như thế nào.

4. Đầu tư ít nhất 80% thời gian rỗi vào việc học

Nhiều người thường dành thời gian rỗi để giải trí sau những giờ làm việc bạn rộn. Theo Hardy, dành buổi tối, ngày nghỉ chỉ để xem phim, chơi điện tử hay lên mạng xã hội là lãng phí thời gian. Để thành công, hãy tham gia vào hoạt động có thể mang lại lợi ích, dù không nhất thiết là ngồi vào bàn học. Những việc như đọc sách, xem phim tài liệu cũng có thể tạo ra giá trị, từ cải thiện mối quan hệ hay nâng cao kỹ năng sống.

5. Tìm kiếm sự giúp đỡ của mọi người

Trở thành triệu phú ở tuổi 24, Daniel Ally - chuyên gia kinh doanh quốc tế, diễn giả, nhà sáng lập The Ally Way and Dignify Designs - cho rằng: "Có những khoảng thời gian khó khăn, tôi không thể tự mình phát triển. Lúc đó, tôi phải nhờ đến sự trợ giúp của mọi người xung quanh.

Tôi rất ít khi nhờ ai. Tuy nhiên, trong trường hợp này, tôi bắt buộc phải làm vậy. Chỉ trong vài tháng, tôi đã có một luật sư, một biên tập, một cố vấn, một đầu bếp làm bán thời gian và một số nhân viên khác. Có thể chi phí mất khá nhiều nhưng sau đó tôi đã kiếm được hàng triệu đô la".

6. Chi tiêu thông minh

Có tới 67% người giàu cho biết, họ không hề tiêu xài lãng phí mà ngược lại còn sống tằn tiện. Đối với bản thân họ, việc sống một cách tằn tiện đồng nghĩa với chi tiêu thông minh. Và, điều này được thể hiện qua việc họ luôn mua các sản phẩm hay sử dụng những dịch vụ chất lượng với mức giá phải chăng.

Phần lớn những người giàu được tôi nghiên cứu đều xuất thân từ các gia đình khó khăn hay trung lưu. Chính bố mẹ của họ là những người đã góp phần châm rễ cho thói quen sống không lãng phí này. Đương nhiên, việc duy trì lối sống không tiêu xài hoang phí không giúp bạn giàu lên, nhưng chắc chắn nhờ đó mà bạn giữ được nhiều tiền hơn, nhất là khi mục đích mua hàng của bạn chỉ gói gọn trong 2 tiêu chí: chất lượng và giá cả.

7. Học cách ra quyết định

"Tránh mệt mỏi vì các quyết định", Tucker Hughes, người trở thành triệu phú ở tuổi 22, đưa ra lời khuyên.

Khả năng tập trung là một nguồn tài nguyên hữu hạn, vì thế bạn phải tiết kiệm năng lượng cho chúng. Hãy đưa ra các quyết định linh hoạt, cũng như lập kế hoạch cho các hoạt động hằng ngày để không phải suy nghĩ quá nhiều trước khi đưa ra quyết định. "Tôi biết mình sẽ mặc gì đi làm, ăn gì vào bữa sáng để không phải bận tâm mỗi ngày thức dậy. Còn bạn thì sao?", Hughes nói.

Hughes không phải là người duy nhất biết tiết kiệm năng lượng cho bản thân bằng cách phát triển kỹ năng ra quyết định. Sau khi nghiên cứu hơn 500 triệu phú, nhà báo Napoleon Hill tìm ra điểm chung giữa họ là đều có tố chất đưa ra quyết định nhanh chóng.

8. Chấp nhận rủi ro và tìm cách giải quyết chúng

Daniel Ally chia sẻ: "Trước khi đạt được ước mơ triệu phú, bạn phải chấp nhận rủi ro. Bạn cần có niềm tin vào bản thân, đặt ra các mục tiêu lớn trong cuộc đời.

Không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng điều này sẽ giúp bạn có cơ hội trở thành triệu phú, đạt được những điều mình muốn. Thực tế, bạn không thể thành công nếu kỳ vọng quá thấp".

Lily (tổng hợp)