5 lý do giá nhà đăng bán lại rẻ hơn mặt bằng chung, khi đi xem người mua cần hết sức lưu ý

Có rất nhiều lý do khiến một ngôi nhà có giá bán rẻ hơn so với mặt bằng chung các ngôi nhà cùng vị trí. Người mua cần cẩn trọng và tinh ý để phát hiện ra những điều này, tránh việc ham rẻ nhưng lại xảy ra tình trạng nuối tiếc. Dưới đây sẽ là 5 lý do khiến giá của một ngôi nhà được chủ bán rẻ hơn mặt bằng chung được HaNoi Home - Kênh thông tin mua bán bất động sản tại Hà Nội liệt kê.

1. Nhà nằm ở khu vực gần nghĩa trang

Khi xem để mua nhà, bạn phải hết sức lưu ý địa điểm của ngôi nhà và khảo sát xung quanh bất động sản nhà mình. Lý do gì nhà đó lại có giá rẻ như vậy.

Bởi một số ngôi nhà có giá rẻ bất ngờ và khi đi kiểm tra xung quanh, đường đi lối lại mới biết là gần nghĩa trang. Thông thường cò nhà đất thường tránh cho người mua biết điều này và thường dẫn bạn đi đường vòng.

Chính vì thế khi bạn đã ưng một căn nhà nào thì nên đi kiểm tra tổng thể xung quanh. Ngoài ra, bạn có thể lên địa chính phường để xem bản đồ thực tế để bao quát cả khu vực. Như vậy sẽ tiện cho cả việc ở của bạn sau này.

Ảnh minh họa.

2. Nhà "đường đâm"

Lỗi phong thủy đường đâm vào nhà thường khiến nhiều người e dè khi mua nên giá thành của những ngôi nhà gặp lỗi này cũng sẽ rẻ hơn so với những ngôi nhà kế bên. Khi đi xem nhà bạn cũng nên quan sát xem ngôi nhà mình mua có đang gặp tình trạng này hay không.

Ngoài ra lỗi nhà "đường đâm" cũng có thể cân nhắc thêm vì những ngôi nhà này lại thường có tầm nhìn và tầm quan sát được rất rộng nên sẽ bắt mắt và thu hút được tầm nhìn của rất nhiều người, đặc biệt nếu bạn muốn cho thuê để kinh doanh và buôn bán.

Ảnh minh họa.

3. Nhà gặp lỗi đường dây điện

Đây là một lỗi ảnh hưởng rất lớn tới cuộc sống của bạn sau khi mua nhà nhưng thường bị bỏ qua khi đi xem nhà. Nhà gặp lỗi đường dây điện có nghĩa là đường dây điện đã bị hỏng từ trong tường. Những ngôi nhà được xây nhà của chủ đầu tư từ 10 năm trước sẽ gặp tình trạng này rất nhiều. Điều này bắt buộc chủ nhà phải đi đường điện ở bên ngoài.

Nếu đi đường điện ở bên ngoài không chuẩn sẽ gây ra 2 nhược điểm sau: Trang trí ngôi nhà bị xấu hơn, nếu đi trong vật liệu không có khả năng chống cháy nếu chập dễ gây ra rủi ro hỏa hoạn, cháy nhà.

Vì thế đây cũng là nhược điểm mà các chủ nhà sẽ thường giảm giá rẻ hơn cho người mua để sửa hoặc cải tạo sau khi về ở.

Ảnh minh họa.

4. Nhà ở cuối ngõ

Nhiều người quan niệm những ngôi nhà nằm ở cuối ngõ thường không mang tới tài vận. Bởi họ cho rằng bất kỳ ngôi nhà nào nằm ở vị trí cuối cùng của ngõ cụt đều bị coi là xấu về mặt phong thủy vì ít năng lượng, dễ xảy ra tình trạng bế khí. ...

Vì vậy những ngõ/hẻm cụt càng dài, càng quanh co thì nhà ở cuối sẽ càng xấu, khí tốt bị thất thoát nhiều. Ngoài ra, khi có rủi ro cháy nổ thì chỉ có 1 đường ra nên không nhanh chóng và an toàn trong quá trình ở.

Chính vì thế những ngôi nhà này có có giá rao bán rẻ hơn so với những ngôi nhà cùng trong con ngõ đó.

Ảnh minh họa.

5. Một ngôi nhà có nhiều chi tiết cần sửa chữa

Bạn có thể nghĩ rằng những người mua nhà sẽ chú ý đến kết cấu của ngôi nhà cũng như tiềm năng của bất động sản mà ít quan tâm đến tiểu tiết. Thực ra, trừ khi người mua nhà có ý đồ đập đi xây lại từ đầu thì họ luôn muốn mua xong nhà là có thể ở ngay. Chỉ một cánh cửa sổ bị bung cũng làm giảm giá trị ngôi nhà.

Vì thế, bạn hãy nên xem xét sửa chữa những chi tiết hư hỏng: mái nhà dột, tường ngấm nước hay nứt, cánh cửa long tróc không, vòi nước rò rỉ... Những ngôi nhà có giá rẻ là do đã xuống cấp và có quá nhiều chi tiết cần sửa chữa lại.

Ảnh minh họa.

Theo Afamily/PL&BĐ