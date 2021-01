12 dấu hiệu chứng tỏ sớm muộn bạn cũng trở nên giàu có dù sinh ra không "ngậm thìa bạc", hãy đọc xem mình đã có mấy dấu hiệu?

Các triệu phú có nhiều đặc điểm không phải ai cũng sở hữu. Nếu thấy mình mang những dấu hiệu dưới đây, hẳn ngày bạn trở nên giàu có không còn xa:

1. Bạn bắt đầu kiếm ra tiền từ khi còn trẻ

Từ 12 tuổi, tỷ phú Mark Cuban đã bán túi đựng rác giao tận nhà

Một trong những đặc điểm chung nhất giữa những người giàu có là họ bắt đầu kiếm được tiền từ khi còn trẻ. Ví dụ, ở tuổi 12, Mark Cuban đã bán túi đựng rác đến từng nhà, Warren Buffet bán kẹo cao su cho hàng xóm từ khi mới 6 tuổi, và Richard Branson thì phối giống và bán vẹt làm thú cảnh từ năm 11 tuổi.

Nếu bạn đã có tinh thần kinh doanh từ khi vẫn còn là một đứa trẻ, vậy thì đó sẽ là một chỉ dấu vững chắc cho thấy bạn sẽ trở thành triệu phú vì bạn luôn tìm cách kiếm tiền.

2. Cực kỳ ghét việc "rỗng ví"

Tất nhiên, chẳng ai thích điều này. Dù vậy, có những người thường xuyên rơi vào tình trạng không xu dính túi nhưng họ quen với điều đó và xoay xở bằng cách vay tiền người khác. Họ lặp đi lặp lại việc này mà không hề có ý niệm rằng mình cần kiếm nhiều tiền hơn để chi tiêu chứ không phải đi vay.

Trong khi đó, nếu từng ở trong trạng thái cháy túi và tìm mọi cách để thoát khỏi nó, ít nhất, bạn đã giàu hơn bản thân mình trước kia. Trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình là một tiền đề quan trọng để bạn làm những điều to lớn hơn, trong đó có việc làm giàu.

Nam diễn viên Robin Williams từng nói: "Nếu bạn không có gì trong tay, hãy nhớ: Một cái bụng đói, một chiếc ví rỗng và một trái tim tan vỡ có thể dạy cho bạn bài học giá trị nhất cuộc đời".

3. Bạn ngưỡng mộ những người thành công, giàu có

Đây là dấu hiệu bạn biết rất rõ về những người thành công nhất thế giới và có thể mong muốn trở nên giống như họ. Tất nhiên, giá trị của một con người không chỉ thể hiện qua tài sản của họ, nhưng nếu bạn không ưa những người giàu có thì làm sao bạn trở nên giàu có được?

4. Bạn luôn muốn làm tốt hơn mong đợi

Từ lúc là sinh viên bạn đã không bao giờ thoả mãn khi xếp thứ 2 trong lớp? Nhiều triệu phú có tham vọng lớn. Họ không thoả mãn với việc chỉ kiếm được một triệu đô mà muốn kiếm 10 triệu đô.

Những người giàu trong nghiên cứu của Thomas Corley làm việc nhiều hơn người không giàu trung bình là 11 giờ/tuần.

5. Có mục tiêu và ước mơ

80% các triệu phú trên thế giới thành công đều là những người có ước mơ và biết xác định mục tiêu, định hướng phát triển cho riêng mình.

6. Bạn có tư tưởng định hướng hành động

"Bạn có phải kiểu người nhìn thấy cơ hội rồi hành động để tận dụng cơ hội không? Nếu có thì, xin chúc mừng, bởi tư tưởng định hướng hành động đó có thể thúc đẩy bạn tới với tự do tài chính,",theo Todd Campbell, tác giả cuốn sách "Your Guide to Better Stock Picks" (Hướng dẫn chọn cổ phiếu tốt hơn).

"Ví dụ, sự thật luôn được chứng minh là đầu tư dài hạn sẽ tạo ra nhiều của cải hơn so với đầu tư ngắn hạn, nhưng rất nhiều người Mỹ lại không biết tận dụng khoản đầu tư dài hạn tốt nhất của họ: kế hoạch nghỉ hưu. Bạn có đầu tư vào kế hoạch sau khi nghỉ hưu không? Bạn có góp 10% thu nhập vào đó không? Nhiều hơn? Ít hơn? Một người để dành 10% trong 40.000 USD thu nhập với lãi suất 6%, sau 35 năm sẽ thu về 311.572 USD nhiều hơn so với người chỉ để dành 3%."

7. Có tinh thần học hỏi

Một dấu hiệu quan trọng cho thấy bạn sẽ giàu là mong muốn phát triển không ngừng. Người thành công luôn nỗ lực cải thiện bản thân mỗi ngày. Họ học thêm bất cứ thứ gì có lợi cho bản thân, mỗi ngày.

Theo Chris Hogan, tác giả của cuốn sách "Everyday Millionaires: How Ordinary People Built Extraordinary Wealth — and How You Can Too", người giàu có và thành đạt là những người lao động cực kỳ chăm chỉ và rất cầu tiến.

8. Bạn đọc nhiều sách

Đặc điểm chung của những người như Bill Gates, Mark Zuckerberg, Elon Musk, Warren Buffett… là họ đều đọc rất nhiều. Sách đem đến cho họ nguồn cảm hứng và kiến thức vô hạn.

Elon Musk đã từng kể rằng, cứ không biết về vấn đề gì, thì ông đi tìm sách về vấn đề đó để đọc. Còn Zuckerberg đã từng đặt ra thử thách 52 cuốn sách/năm, bạn nhớ không? Bởi vậy, nếu bạn thường xuyên đọc sách thì bạn đã có dấu hiệu thứ hai để trở nên giàu có.

9. Bạn tập trung vào việc kiếm tiền hơn tiết kiệm

Không chỉ là bậc thầy về việc tiết kiệm và tiêu xài khôn ngoan, những người giàu có còn biết rằng cách tốt nhất để tạo ra được nhiều tiền hơn là đầu tư một phần vào những gì mình kiếm được.

10. Luôn đặt ra mục tiêu và cố gắng đạt được

Bạn liên tục thiết lập và theo đuổi mục tiêu. Những mục tiêu này sẽ thúc đẩy bạn tiến về phía trước để hoàn thiện bản thân và phát triển hơn.

Theo Thomas Corley, 80% người giàu là những người luôn chú trọng các mục tiêu. Họ có thói quen đặt ra mục tiêu và quyết tâm theo đuổi.

11. Bạn nổi tiếng khi còn ở trung học

Nếu 80% số người trong trường đều biết bạn thì bạn có mức lương cao hơn 10% vào 40 năm sau, theo nghiên cứu kết hợp giữa Đại học Chicago, Viện nghiên cứu việc làm và Đại học Essex. Nói cách khác, nếu bạn có số lượng bạn bè đáng kể hồi trung học thì bạn có nhiều cơ hội kiếm được nhiều tiền hơn khi trưởng thành.

12. Biết duy trì và phát triển các mối quan hệ

Bạn luôn biết cách duy trì những mối quan hệ bạn thấy có giá trị. Bạn nhớ và gọi điện chúc mừng sinh nhật, gọi điện hỏi thăm… nhân các sự kiện quan trọng trong cuộc sống.

Lily (th)