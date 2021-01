Sợ kết hôn vì hiểu quá rõ về đàn ông

Tôi năm nay đã ngoài 30 tuổi, công việc ổn định, thu nhập khá tốt, bạn bè thì đã yên bề gia thất cả, nên bố mẹ vô cùng lo lắng chuyện chồng con của tôi. Tối ngày giục tôi lấy chồng để ổn định cuộc sống, bố mẹ đỡ mang tiếng có con gái ế chồng.

Nhưng bản thân tôi từ bé lại toàn chơi thân với đàn ông, ít chơi thân với phụ nữ, vì quá thân thiết với họ, coi họ như những người bạn gái, còn họ coi tôi như những người đàn ông, nên có chuyện gì cũng tâm sự cho tôi nghe. Kể cả chuyện phản bội vợ chỉ vì cô gái khác.

Tôi nhận thấy, đàn ông khi đã có người yêu, hoặc có vợ thì 10 người cả 10 người đều không chung thủy với người yêu, hoặc vợ của mình. Họ có rất nhiều lý do để ngoại tình, hoặc thân mật với một người phụ nữ khác, nào là xa nhau không chịu được, say rượu không kiềm chế được, rồi thì cả lý do bị đàn bà quyến rũ nên... có ngu mới không ngoại tình.

Có anh bạn thân, cũng đang làm cùng công ty với tôi bây giờ, đã có vợ và 2 con. Tuổi cũng đã ngoài 40, lúc nào anh cũng khen vợ đẹp, đảm đang, ngoan ngoãn và rất yêu thương chồng. Anh cũng nói mình rất yêu vợ, thương con, nhưng bất cứ khi nào có cơ hội anh cũng ngoại tình, đơn giản nhất thì "bóc bánh trả tiền" sau khi uống rượu với bạn bè, phức tạp hơn thì hẹn hò với cô này, cô kia trên mạng xã hội... rồi nói dối vợ công việc anh bận rộn, về muộn.

Chị vợ tin, yêu chồng nên lại càng cố gắng chu toàn con cái cho chồng có thời gian lo cho công việc, rồi chuẩn bị thuốc bổ cho anh mang đi làm uống mỗi ngày, mà đâu biết được rằng anh đang vắt kiệt sức mình với những người đàn bà khác bên ngoài. Chẳng quan tâm gì đến cảm xúc của vợ.

Chứng kiến quá nhiều những người đàn ông phản bội xung quanh mình khiến tôi sợ đàn ông, sợ lập gia đình, vì sợ mình hết lòng rồi mà vẫn bị họ phản bội. Lúc đó yêu thương thì đã chết, nhưng lại phải cố sống với nhau vì con, cố gắng chịu đựng nhau vì dành sự của bản thân và mong muốn của gia đình hai bên.

Theo Hoài Thương/Báo Đất Việt