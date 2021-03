Không muốn đi chơi cùng bạn bè của chồng vì ám ảnh câu hỏi: “Mùi gì ấy nhỉ?”

Tôi lấy chồng được 1 năm thì mang bầu. Vì chồng tôi là con trai trưởng nên khỏi phải nói ông bà nội cưng chiều con dâu như thế nào. Mẹ chồng đi chợ thường mua những món tẩm bổ cho hai mẹ con rồi nấu nướng và ép ăn cho bằng hết. Bố chồng sau mỗi lần đi công tác cũng đều mua đặc sản vùng miền về cho tôi thưởng thức. Chính vì thế mà từ khi mang bầu tới lúc sinh con, tôi tăng 19kg.



Sau khi sinh con, tôi cảm thấy cơ thể không ổn. Ảnh minh họa





Con trai tôi khi chào đời được 4,5kg. Gia đình nhà chồng tôi mừng rỡ vì thằng bé giống hệt đằng nội, da dẻ căng mướt, trắng như cục bột nên nhìn càng yêu. Chỉ có tôi là thấy có vẻ không ổn: Tôi không kiểm soát được nước tiểu. Chỉ cần mới thấy buồn tiểu mà chưa kịp đi ngay là tôi tiểu són ra quần. Mới đầu, mẹ và chị tôi động viên có thể mới sinh, mọi bộ phận trong cơ thể chưa trở lại được bình thường nên mới như vậy. Tuy nhiên, vài tháng sau sinh, tôi vẫn không thể cải thiện được tình hình khiến tôi thấy lo lắng, bất an.

Tôi còn nhớ như in cái đêm đầu tiên vợ chồng tôi "sinh hoạt" trở lại sau thời kỳ tôi ở cữ. Đang trong lúc cao trào thì giữa khe đùi của tôi rỉ ra một dòng nước ấm ấm mà tôi không thể nào nín lại được. Chồng tôi cũng nhận ra điều ấy và anh dừng phắt lại hỏi tôi với giọng thảng thốt: "Cái gì thế em?". Nhưng ngay sau đó thì có vẻ như anh nhận ra mùi nước tiểu nên anh vội vàng bảo tôi dậy ngay để lấy khăn bông thấm không nước tiểu ngấm xuống đệm. Vậy là ngay đêm đầu tiên sau 6 tháng kiêng cữ, chúng tôi đã bỏ cuộc giữa chừng.

Chúng tôi đã có thêm những lần sau. Nhưng cứ vài lần thì tôi lại có một lần tiểu không kiểm soát và cuộc yêu lại dừng lại giữa chừng. Mặc dù chồng tôi luôn mồm nói "không sao, em đừng suy nghĩ, phụ nữ đẻ xong thường gặp vấn đề nọ kia…" nhưng tôi vẫn nhận ra chuyện giường chiếu của chúng tôi không còn được như trước nữa.

Chồng tôi có rất nhiều bạn bè thân. Bạn thời cấp 2, cấp 3, Đại học và đồng nghiệp cùng cơ quan. Mỗi lần đi chơi với bạn bè, chồng tôi thường rủ tôi nhờ ông bà nội trông hộ con rồi chúng tôi chở nhau đi như còn son rỗi. Được cái dù mới đẻ xong được 1 năm nhưng tôi đã gần như về lại vóc dáng thời con gái. Bạn bè chồng ai cũng khen chồng tôi khéo nuôi vợ, gái một con mà đẹp như hotgril… khiến hai vợ chồng tôi cũng thấy vui và hãnh diện.

Chỉ có một điều khiến tôi khổ tâm vô cùng là mỗi lần đi chơi với bạn bè của chồng, tôi không dám ho hay cười to vì mỗi lần như vậy là tôi lại bị són tiểu. Mà khổ nỗi, các anh chị bạn của chồng tôi lại hay kể chuyện vui, hài hước khiến tôi không thể không bật cười. Hoặc chỉ cần thấy mót tiểu nhưng tôi chỉ cần không biết vị trí nhà vệ sinh, phải dừng lại hỏi nhân viên phục vụ hoặc nhà vệ sinh ở quá xa…là tôi lại bị són tiểu. Điều khiến tôi thấy xấu hổ chỉ muốn độn thổ là sau mỗi lần như thế, bạn bè chồng tôi lại quay ngang, quay ngửa hỏi nhau: "mùi gì ấy nhỉ?".

Tôi có nói chuyện không kiểm soát được nước tiểu của mình với mẹ chồng thì bà bảo có thể do tôi sinh con to, bị rách tầng sinh môn nhiều nên mới bị như thế. Rồi bà bảo tôi đi cùng bà đến bệnh viện để khám. Rất may bác sĩ nói bệnh són tiểu của tôi có thể xử lý được. Hiện tôi đang trong quá trình điểu trị. Chỉ mong sao bệnh tình của tôi sớm chấm dứt để cuộc sống của gia đình tôi trở về như cũ.

Phương Dung