Chồng văng tục với tôi

Trước khi cưới, chồng là người quan tâm, chiều chuộng tôi, hòa đồng với gia đình tôi. Vì anh cũng có quan hệ tốt với bác tôi - người giúp chúng tôi biết nhau nên tôi quyết định gắn bó với anh. Cả nhà cũng đều vun vén cho chuyện tình cảm của hai đứa. Tuy nhiên, sau khi sống chung, anh dần thay đổi. Trong một lần đi xem bóng bên nhà bạn về, anh có uống say, về tới nhà, anh to tiếng, nạt nộ, bắt đầu văng tục với tôi, nói tôi không được khinh thường anh đang thất nghiệp do Covid-19. Tôi rất sốc vì anh khác hẳn ngày bình thường.

Đến khi anh tỉnh rượu, anh gần như quên hết mọi việc đã xảy ra, khi tôi bảo anh là tôi đã phải dọn bãi nôn cho anh thì anh nói tôi đã dọn là không được kể công. Sau này, chúng tôi xảy ra xích mích nhiều hơn kể cả khi chồng tìm được việc làm. Anh bắt đầu lấy cớ để không làm việc nhà, bày bừa nhà cửa bẩn thỉu mà không dọn, sau đó, tỏ thái độ phẫn nộ, thậm chí có lần ném cả chùm chìa khóa gần sát mặt tôi khi tôi nói điều trái ý anh. Tôi không biết phải làm sao để chồng có trách nhiệm, quan tâm mình như ngày xưa khi mà chúng tôi sắp lên chức vào cuối mùa hè này?

Theo Ngôi sao