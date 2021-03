Chồng sắp cưới ngáy quá to

Tôi và bạn trai đã tìm hiểu 6 tháng và chuẩn bị kết hôn. Tuy nhiên, tôi rất lăn tăn khi bước vào hôn nhân vì một tật xấu của bạn trai. Anh ngáy rất to. Khi thử về sống chung, tôi chịu không nổi vì tôi vốn khó ngủ, chỉ cần một động tĩnh nhỏ cũng làm tôi thức giấc, còn anh rất dễ ngủ, luôn ngủ trước tôi, ngáy to khiến tôi thao thức cả đêm. Tôi không biết phải làm sao để có giấc ngủ an yên khi nằm cạnh anh nữa. Mong độc giả hiến kế giùm tôi!

Theo Ngôi sao