7 chiêu giúp vợ đẹp hiện đại cuốn hút, cuộc sống vững vàng khiến ai cũng nể phục

Trong nhà tôi là đứa con từng ăn chơi bay nhảy, chân không ngừng chạy, mở miệng là nói về phong cách sống tự do - mà chẳng hiểu tự do thật sự là gì - rồi chạy lòng vòng một hồi vẫn phải quay về với chính mình, buông bỏ thói quen hưởng thụ, sống đơn giản, yêu nhẹ nhàng... mới thấy cuộc đời thực sự được bình an, tự do.

Tôi đã từng sở hữu "cái tôi" to đùng đặc biệt trong tình yêu, thích là làm theo ý mình, thích thể hiện, cạnh tranh với "nửa kia". Tới khi vấp ngã, bế tắc mới hiểu rằng thắng thua để làm chi, đúng sai rồi làm gì, đặc biệt là với người mà mình gọi là bạn đời, là chồng, là người đi cùng mình suốt chặng đường yêu thương hôn nhân!

Vậy nên bạn ạ đừng bao giờ vì bản ngã lộng lẫy mà vả cho hôn nhân những cái thật đau.

Quay về với những phẩm chất tốt đẹp sẵn có bên trong mình mới là điều quan trọng. Ảnh minh họa.

Tôi đã từng coi thành công về vật chất, danh vọng là mục tiêu cao nhất để hướng tới, để rồi về sau mới hiểu rằng "cũng chỉ vô thường mà thôi". Tôi có trưởng thành không, có khơi dậy, có quay trở về được với những phẩm chất tốt đẹp sẵn có bên trong mình không... đó mới là điều quan trọng.

Tôi đã từng chán ghét khó khăn, chỉ thích sự thuận lợi mà không hiểu rằng nội lực chỉ phát triển trong khó khăn, trong nghịch có thuận mà thuận quá lại thành nghịch. Và tôi đã sẵn sàng để sống, để hiểu rằng mọi thứ đều được tạo ra 2 lần: Lần thứ nhất trong đầu bạn, lần thứ hai là khi bạn quyết tâm hành động và biến nó thành hiện thực.

Vậy bạn đã sẵn sàng để sống chưa? Nếu đã sẵn sàng thì tôi chia sẻ với bạn những kinh nghiệm đã từng trải qua:

Đầu tiên bạn hãy nhắm mắt lại, thở đi, cười đi và tưởng tượng ra con người bạn thật tuyệt vời với cuộc sống hạnh phúc. Hãy nhìn xung quanh xem có gì không, có ai đang ở bên bạn, cảm xúc của bạn lúc này như thế nào... hãy tận hưởng đi. Và đừng quên để ý xem bạn đã dũng cảm buông xả những gì phía sau để đến được nơi bình an này!

Sau đó bạn quay trở lại với khoảnh khắc hiện tại và tự hỏi rằng: "Tôi cần phải làm gì để biến tầm nhìn đó thành hiện thực, để trở thành một nhà lãnh đạo trong cuộc sống của mình?"

Cuối cùng thì bạn hãy bắt tay làm ngay đi, đừng sợ hãi, đừng chần chừ nữa. Bởi mọi nhà lãnh đạo đích thực đều có tầm nhìn rõ ràng, kỷ luật bền bỉ, đam mê cháy bỏng và lương tâm dẫn lối. Và quan trọng nữa là bạn được sinh ra để tự do lựa chọn làm chủ chính mình.

Phụ nữ hiện đại xinh đẹp như công chúa, nhưng hãy đứng vững trên đôi chân của chính mình. Ảnh minh họa.

Thời của các nàng công chúa và truyện cổ tích đã qua lâu lắm rồi, nhưng là phụ nữ hiện đại vẫn có thể xinh đẹp ở mọi nơi, mọi lúc. Có khác là bạn cần gì, muốn gì, hay gặp khó khăn trở ngại thì không thể ngồi khóc gọi ông Bụt, hay đợi hoàng tử đến cứu được. Vì không thể có cách khác nên bạn hãy nương tựa vào chính mình, vững vàng đứng trên đôi chân của mình, và thực hiện những bí kíp cụ thể sau:

1. Biết buông xả: Đừng tự phá hỏng một ngày tốt lành bằng việc ôm lại đống vấn đề tiêu cực ngày hôm qua mà hít hà. Hãy bỏ đống tiêu cực đó đi để điều tốt lành đến với bạn.



2. Đừng nghe và ở bên những người kéo bạn đi xuống: Đừng nghe và ở bên những người kéo bạn đi xuống, cũng không nên "vơ vào mình" những lời tiêu cực của người thích chỉ trích, nói xấu người khác, những người phán xét bạn không đủ tốt.

Chỉ nên bầu bạn với những ai có năng lượng tích cực bình an, những người vui vẻ... Những người thậm chí dám tóm đầu bạn lôi lên, vả cho bạn tỉnh ra để bạn hiểu rằng "bạn rất có giá trị".

3. Bền bỉ với thời gian: Hãy giành thời gian nuôi dưỡng, chữa lành và làm bạn mạnh mẽ, giỏi lên mỗi ngày! Đừng làm được vài ngày đã chán, đã mệt, đã bỏ cuộc - bởi không có ai hạnh phúc thành công mà làm như thế cả.

4. Đừng so sánh với người khác: So sánh với người yếu kém để thấy mình giỏi hơn thì đó là cao ngạo. So với người giỏi xong phán xét mình dốt - cũng không hay tí nào. Hãy chăm sóc và so sánh với "mình" của ngày hôm qua để vươn lên trên mình, cạnh tranh với chính mình, ghi nhận những bước tiến nhỏ mỗi ngày của mình là đủ.

5. Nghĩ vừa phải, nhưng học nhiều: Trong cuộc sống và công việc bạn nên nghĩ ngợi, lo lắng vừa phải thôi, lo nghĩ nhiều quá lại thành hại não. Việc bạn cần làm là hãy học nhiều để rồi bước đi, rồi đúc kết kinh nghiệm, nếu có sai thì sửa.

6. Hãy dựa trên đôi chân của chính bạn: Nếu muốn tìm được một người thay đổi cuộc đời mình, hãy nhìn vào gương và tóm đầu cái đứa đấy làm đi. Mọi thứ hãy dựa trên đôi chân chính bạn, vững vàng lên nếu không phải bạn thì sẽ chẳng là ai.

7. Cười tươi, cười nhiều: Nhớ cười thật nhiều, cuộc sống nên "cho đi" giá trị mỗi ngày. Hãy "cho đi" và đừng ghi nhớ. Nhưng "nhận" thì nhớ biết ơn và chớ có quên. Vũ trụ này có quy luật của nó, bạn càng "cho đi" sẽ càng hạnh phúc và thịnh vượng.

Phụ nữ hiện đại có thể xinh đẹp mọi nơi, mọi lúc, gặp khó khăn trở ngại không thể ngồi khóc mà dùng 7 cách trên để đứng vững trên đôi chân của mình. Hãy giải phóng bản thân khỏi những giới hạn do chính mình tạo ra, vượt lên trên mọi khó khăn trở ngại trong hiện tại, thuần hoá "cái tôi", tin vào chính mình để sống một cuộc đời hạnh phúc.



Tuệ An

Chuyên gia tư vấn Hôn nhân - Gia đình