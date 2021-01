Vợ về giường phát hiện chồng ngừng hô hấp, mạch đập yếu, đến bệnh viện khám được chẩn đoán căn bệnh này

Mới đây, y tá Lâm Đình, khoa cấp cứu, bệnh viện Pojen General Hospital, Đài Loan, chia sẻ về trường hợp một bệnh nhân nam may mắn thoát chết do nhồi máu cơ tim nhờ được vợ phát hiện kịp thời.

Được biết, sau khi xem một bộ phim truyền hình đến khuya, cô Diệu trở về giường phát hiện chồng không ngủ ngáy như thường lệ. Cô Diệu đã vỗ vai và gọi chồng 2 lần nhưng anh không có phản ứng, sau đó, cô sửng sốt nhận ra chồng ngừng hô hấp, mạch đập yếu nên lập tức gọi xe cấp cứu.

Bác sĩ Tô Thượng Hào, khoa ngoại, bệnh viện Pojen General Hospital, thông tin thêm, bệnh nhân được chẩn đoán mắc bệnh nhồi máu cơ tim cấp . Sau khi tiến hành đặt nội khí quản và phẫu thuật, bệnh nhân đã hồi phục sau 2 tuần điều trị.

Bệnh nhân được chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp.

Cô Diệu chia sẻ: "Chồng tôi đã bỏ thuốc hơn 30 năm nay, thỉnh thoảng đi nhậu và sức khỏe bình thường. Anh từng uống thuốc cao huyết áp nhưng sau đó đã ngừng sử dụng vì cảm thấy phiền phức".

Bác sĩ Tô cho biết, mạch máu sẽ giãn nở và co lại theo nhiệt độ môi trường. Những bệnh nhân cao huyết áp dễ gặp phải tình trạng này thay đổi nhiệt độ nhanh chóng. Khi các mạch máu co lại và giãn ra trong một thời gian ngắn sẽ xảy ra sự cố vỡ hoặc tắc nghẽn mạch máu do xơ vữa động mạch. Nhồi máu cơ tim là do tắc nghẽn mạch máu, trong khi đó đột quỵ là do vỡ mạch máu gây ra. Tình trạng của bệnh nhân là do uống thuốc không theo chỉ định của bác sĩ nên mới gặp biến chứng về sức khỏe.

Bác sĩ cảnh báo, khi nhiệt độ chênh lệch dưới 15 độ C, bạn không chỉ giữ ấm cơ thể mà phải làm ấm môi trường xung quanh và nên duy trì ở nhiệt độ ổn định.

Nhồi máu cơ tim cấp xảy ra khi dòng máu nuôi dưỡng cơ tim đột ngột bị cắt đứt, sau đó gây tổn thương tế bào cơ tim và xuất hiện cơn đau ngực. Đây là kết quả của sự tắc nghẽn một hay nhiều động mạch vành. Sự tắc nghẽn phát triển chủ yếu do sự tích tụ các mảng bám lâu ngày trong lòng mạch, chủ yếu từ chất béo, cholesterol và một số chất khác.

Các yếu tố nguy cơ gây nhồi máu cơ tim cấp

Trong số các bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp tính, 70% các trường hợp tử vong chủ yếu là do tắc nghẽn từ các mảng xơ vữa động mạch.

Một số yếu tố nguy cơ gây nhồi máu cơ tim cấp như:

Hút thuốc lá.

Lười vận động và không vận động thường xuyên.

Tăng huyết áp, Đái tháo đường, Gout.

Chế độ ăn không lành mạnh, bệnh béo phì.

Rối loạn mỡ máu di truyền (tăng Cholesterol, Triglycerid).

Ngoài ra, nguy cơ nhồi máu cơ tim cấp còn bị ảnh hưởng từ một số yếu tố như:

Tuổi tác.

Giới tính.

Tiền sử gia đình có bệnh lý tim mạch.

Triệu chứng nhồi máu cơ tim cấp

Triệu chứng điển hình của nhồi máu cơ tim cấp là đau ngực và khó thở. Ngoài ra các triệu chứng khác xuất hiện rất đa dạng, phổ biến gồm có những triệu chứng sau:

Tức nặng ngực.

Đau ở ngực, lưng, hàm và các nơi khác ở nửa trên cơ thể kéo dài trên 1 phút hoặc biến mất và quay trở lại.

Khó thở.

Đổ mồ hôi lạnh.

Buồn nôn, nôn.

Choáng váng hay chóng mặt đột ngột.

Nhịp tim nhanh.

Khả năng gắng sức bị giảm sút...

Tú Uyên

Theo Ettoday