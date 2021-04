Từ vụ bé 5 tuổi xăm môi, chuyên gia cảnh báo những hệ lụy khó lường tuyệt đối không nên chủ quan!

Ở nhiều các cơ sở thẩm mỹ, kỹ thuật viên trang điểm vĩnh viễn sẽ khuyên, hoặc từ chối can thiệp cho bất cứ ai dưới 18 tuổi, nhất là không đi cùng cha mẹ hoặc người giám hộ. Lý do phổ biến nhất là tuổi trẻ có thể thiếu sự trưởng thành để đưa ra quyết định sáng suốt sẽ thay đổi cơ thể của họ.

Hình ảnh bé ủ tê và được bố trực tiếp xăm môi. Ảnh: ĐV

Tuy nhiên, vừa qua vì muốn quảng cáo PR cho thẩm mỹ viện của mình mà một cặp vợ chồng đã lấy chính con gái 5 tuổi của mình ra làm mẫu xăm môi ... Chia sẻ trên mạng xã hội, vợ chồng chủ spa này viết: "Cô khách nhí 5 tuổi, chị em nhìn mà lấy động lực nhé, cô nàng nào sợ đau thì nhìn em đi nè".



Với mong muốn PR cho cơ sở làm đẹp của mình, tuy nhiên hành động trên của cặp vợ chồng này gây bức xúc cho cộng đồng mạng.

Trường hợp biến chứng xăm môi được điều trị tại BV Da Liễu TP.HCM. Ảnh: SKĐS





Theo các chuyên gia y tế, xăm môi hay xăm chân mày là một thủ thuật xâm lấn trên da và trên niêm mạc môi. Vì vậy, xăm môi sẽ có nguy cơ lây nhiễm qua đường máu một số bệnh truyền nhiễm như viêm gan hay HIV, nguy cơ lây nhiễm các vi khuẩn, vi rút gây viêm, mủ, gây mụn rộp (như herpes) nếu các dụng cụ thực hiện không được vô trùng tốt. Bên cạnh đó, việc xăm chân mày, xăm môi cũng có nguy cơ dẫn đến các bệnh viêm da tiếp xúc dị ứng hoặc kích ứng với hóa chất phun, xăm; nhiễm trùng.

Hơn nữa, các loại hóa chất phun xăm này hầu hết cũng không được kiểm tra chất lượng, nguồn gốc xuất xứ, độ an toàn cho sức khỏe hay cho phép sử dụng trong kỹ thuật xâm lấn. Vì vậy, mang lại rất nhiều rủi ro cho sức khỏe người sử dụng.

Đặc biệt, các hóa chất có thể gây hại cho da, đặc biệt là màu đỏ. Hóa chất sử dụng trên da có thể gây viêm da, dẫn đến các u hạt. Các u hạt này không thể để tự nhiên mà khỏi, hay không thể chỉ điều trị khỏi bằng thuốc bôi mà phải chích thuốc điều trị.

Các bác sĩ khuyến cáo, nhu cầu làm đẹp của chị em phụ nữ là chính đáng. Tuy nhiên, để an toàn, chị em phụ nữ nên ưu tiên lựa chọn giải pháp sử dụng son môi, vừa mang tính thời trang hơn do có thể thay đổi nhanh theo xu hướng. Trong trường hợp nếu các chị em vẫn muốn lựa chọn phương pháp xăm môi, nên tìm hiểu kỹ, lựa chọn các cơ sở uy tín, đảm bảo các trang thiết bị và quy trình vô trùng. Nếu có tai biến do xăm môi xảy ra, thì nên đến bệnh viện càng sớm càng tốt.

M.H (th)