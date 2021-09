Top 11 thực phẩm giúp phát triển não bộ, tăng cường trí nhớ

Lòng đỏ trứng tốt cho não bộ

Theo nhiều nghiên cứu, các chức năng não và khả năng ghi nhớ của con người có liên quan chặt chẽ với nồng độ acetylcholine trong não. Các thí nghiệm đã chỉ ra rằng, chất lecithin có trong lòng đỏ trứng chứa một lượng enzyme vô cùng phong phú, giúp sản sinh lượng acetylcholine, tác động vào mô não, cực kỳ tốt cho não bộ.

Các loại cá béo

Trong các loại cá biển như cá hồi, cá mòi, cá trích, cá ngừ… chứa một lượng lớn chất béo lành mạnh tốt cho não bộ.

Trong các loại cá béo này, chứa nguồn axit béo omega-3 dồi dào, mà não bộ lại chiếm 6-% là chất béo, trong đó hơn một nửa là loại chất béo omega - 3. Những chất béo lành mạnh này rất cần thiết cho học tập, làm việc giúp cải thiện trí nhớ.

Cá béo là thực phẩm rất giàu các thành phần có lợi cho sức khỏe, đặc biệt là hỗ trợ sức khỏe não bộ như axit béo omega-3, vitamin B và chất chống oxy hóa. Việc kết hợp luyện tập thể dục thể thao kết hợp với các loại thực phẩm tốt cho não này sẽ giúp cải thiện sức khỏe của não bộ, tăng cường trí nhớ, tinh thần vui vẻ.

Súp lơ xanh (bông cải xanh)

Súp lơ xanh cũng là một trong những thực phẩm tốt cho não được khuyến cáo nên có trong thực đơn hàng tuần. Với nguồn vitamin K dồi dào cùng chứa chất chống oxy hóa cung cấp một lượng vitamin K lớn cho cơ thể. Vitamin tan trong chất béo này giúp hình thành spakenolipids, một loại chất béo có trong tế bào não.

Ngoài ra, súp lơ xanh có chứa một số hợp chất có tác dụng chống viêm và chống oxy hóa, có thể giúp bảo vệ não chống lại các tổn thương.



Quả óc chó tốt cho não

Theo nghiên cứu, quả óc chó có melatonin và rất giàu magie và axit béo omega-3, magie với khả năng giảm hoóc môn căng thẳng và tình trạng viêm. Ngoài ra, quả óc chó còn chứa Vitamin E giúp tăng cường trí não.

Cà phê tốt cho não bộ

Trong cà phê có chứa 2 thành phần chính là caffeine và chất chống oxy hóa, cả 2 đều có lợi cho bộ não của bạn.

Caffeine có trong cà phê có nhiều tác động tích cực đến bộ não như: Tăng sự tỉnh táo, cải thiện tâm trạng, tăng cường sự tập trung... Uống cà phê trong thời gian dài có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc các bệnh thần kinh, chẳng hạn như bệnh Parkinson và bệnh Alzheimer. Bên cạnh đó, chất chống oxy hóa trong cà phê cũng đem lại rất nhiều lợi ích tuyệt vời.



Cam tốt cho não bộ

Nhắc đến những thực phẩm tốt cho não bộ, không thể không nhắc tới quả cam và một số trái cây họ cam quýt khác. Chỉ với một quả cam vừa, bạn đã có thể cung cấp đủ lượng vitamin C cần thiết mỗi ngày. Vitamin C là yếu tố chính trong việc ngăn ngừa suy giảm tinh thần.

Do đó, việc bổ sung đầy đủ vitamin C sẽ giúp chống lại sự suy giảm tinh thần liên quan đến tuổi tác và bệnh Alzheimer. Vitamin C cũng là chất chống oxy hóa mạnh, giúp chống lại các gốc tự do gây hại cho tế bào não.

Bên cạnh cam, bạn cũng có thể bổ sung vitamin C từ những thực phẩm quen thuộc khác như ớt chuông, ổi, kiwi, cà chua và dâu tây...

Ngũ cốc như gạo nâu, yến mạch và các loại ngũ cốc khác được xem là loại thực phẩm rất tốt cho trí nhớ. Những loại thực phẩm này làm tăng lượng máu cung cấp ôxy cho não và giúp não được cung cấp đầy đủ glucose để hoạt động tốt hơn.



Đậu phộng

Đậu phộng rất giàu lecithin và cephalin. Đây là những chất rất cần thiết cho hệ thần kinh, có thể giúp trì hoãn sự suy giảm chức năng não, ức chế sự kết tập tiểu cầu, ngăn ngừa tụ huyết khối não. Ăn đậu phộng có thể cải thiện lưu thông máu, tăng cường trí nhớ, chống lão hóa. Do đó, có thể nói, đậu phộng là "thần dược" giúp kéo dài tuổi thọ.

Cải bó xôi ( Rau chân vịt)

Rau chân vịt là loại rau tốt cho trí não, bởi hàm lượng vitamin A, C, B1 và B2 cao. Đây cũng là 1 trong những loại thực phẩm cung cấp dưỡng chất tốt nhất cho não bộ. Ngoài ra, trong rau chân vịt còn có lượng lớn chất diệp lục, cũng mang lại hiệu quả kiện não ích trí.

Sôcôla đen giúp tăng cường trí não



Sôcôla đen và bột ca cao chứa một số hợp chất tăng cường trí não, bao gồm flavonoid, caffeine và chất chống oxy hóa.

Flavonoid có trong socola tập trung trong các vùng não có liên quan tới trí nhớ. Các nhà nghiên cứu cho biết những hợp chất này giúp tăng cường trí nhớ và cũng giúp làm chậm sự suy giảm tinh thần liên quan đến tuổi tác.



Sữa tươi

Sữa tươi với thành phần dinh dưỡng gần như hoàn hảo với cơ thể con người, với các chất như protein, canxi, các axit amin dồi dào cần thiết cho não bộ. Canxi trong sữa tươi rất dễ dàng được cơ thể hấp thụ và là chất không thể thiếu trong quá trình trao đổi chất của não bộ.

Ngoài ra, trong sữa tươi còn có các loại vitamin B1 rất tốt cho tế bào não…1 ly sữa ấm trước khi ngủ sẽ giúp bạn có giấc ngủ sâu và ngon hơn.



