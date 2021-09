Sụt cân bất thường, người trẻ cần thận trọng với bệnh lý có thể dẫn tới tàn phế

Thận trọng với sụt cân, tiểu nhiều

Khoảng 2 tháng gần đây, anh T.K.C, 38 tuổi, Hai Bà Trưng, Hà Nội sụt 10kg/ tháng, người mệt mỏi, ăn nhiều đồ ngọt, khát nước, tiểu nhiều nên đến bệnh viện khám. Trước đó, anh chưa hề phát hiện bệnh lý gì.

Tại đây, anh C được bác sĩ thăm khám, chỉ định làm các xét nhiệm cận lâm sàng. Kết quả cho thấy, anh C, bị đái tháo đường type II với đường huyết13,33 mmol/l (cao gấp 2,5 lần chỉ số đường huyết ở người bình thường) và chỉ số HbA1c lên đến 12.88%.

Trực tiếp điều trị cho anh C, BS Nguyễn Thị Ly - Chuyên khoa Nội tiết (BVĐK Medlatec) cho biết, trường hợp a C do đường huyết cao dẫn đến mất nước thẩm thấu qua nước tiểu và có tình trạng dị hóa biểu hiện bằng triệu chứng khát nước nhiều, da khô, tiểu tiện nhiều, sụt cân nhiều, mệt mỏi.

May là anh C được khám, điều trị kịp thời nếu không có thể gặp phải biến chứng nguy hiểm như hôn mê tăng áp lực thẩm thấu, hôn mê nhiễm toan Ceton, thậm chí là tử vong.

Sau 5 ngày điều trị, tiêm insulin kết hợp với dùng thuốc uống, glucose máu của bệnh nhân về mức 5-8 mmol/l, insulin 4.5 UI/ml. Bệnh nhân được tiếp tục theo dõi và điều trị theo phác đồ tránh được các biến chứng cấp tính.

Người trẻ cũng không nên chủ quan với bệnh lý đái tháo đường. Ảnh BV

Theo số liệu thống kê từ Hội đái tháo đường Việt Nam năm 2021, hiện nay Việt Nam có khoảng hơn 3,5 triệu người Việt đang mắc đái tháo đường. Dự kiến số người mắc đái tháo đường tại Việt Nam sẽ tăng lên gần 6.3 triệu vào năm 2045.

Đái tháo đường diễn biến thầm lặng và gây nhiều biến chứng nguy hiểm như: 34% biến chứng về tim mạch; 39,5% có biến chứng về mắt và biến chứng về thần kinh; 24% biến chứng về thận… Điều này không chỉ làm giảm chất lượng cuộc sống mà nếu không điều trị kịp thời, người bệnh có thể bị tàn phế, nguy hiểm tới tính mạng.

Người trẻ cũng phải cẩn thận

BS Ly khuyến cáo, bệnh lý đái tháo đường có thể gặp ở bất cứ ai. Những người có yếu tố nguy cơ cao là những người béo phì, lười vận động; có tiền sử bị đái tháo đường trong thai kỳ, có thành viên trong gia đình bị đái tháo đường… Đáng báo động, tỷ lệ người mắc đái tháo đường đang trẻ hóa. Nhiều người ở độ tuổi 25-30 tuổi mắc đái tháo đường mà không biết.

Để tránh những biến chứng không đáng có, người dân cần đi khám nếu xuất hiện các dấu hiệu như: Cơ thể mệt mỏi, khát nước, sụt cân, đi tiểu nhiều… Các xét nghiệm chẩn đoán và điều trị đái tháo đường bao gồm: Xét nghiệm glucose lúc đói, HbA1C, nghiệm pháp dung nạp glucose, Insulin, C peptide, HOMA-IR và các tự kháng thể kết hợp với các xét nghiệm nhằm phát hiện sớm biến chứng cấp tính, mạn tính như: Xét nghiệm điện giải đồ, Microabumin niệu,… cùng với điện tim, siêu âm tim, siêu âm bụng, siêu âm mạch máu, soi đáy mắt, MSCT mạch vành, mạch não,…

Bên cạnh đó, để người mắc đái tháo đường quản lý tốt đường huyết cần điều chỉnh lối sống kịp thời và cung cấp cho bác sĩ các thông tin để kịp thời điều chỉnh chế độ dinh dưỡng cũng như phương pháp điều trị, tránh các biến chứng nguy hiểm của bệnh.

Hà My