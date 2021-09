Sức khỏe sẽ bị ảnh hưởng như thế nào nếu tiêu thụ quá nhiều nước?

Uống đủ nước là thói quen tốt cho sức khỏe, vì thế mà nhiều người đã bắt đầu mang theo một chai nước mọi lúc mọi nơi và đây là một cách tốt để giữ đủ nước cho cơ thể. Nước giúp vận chuyển các chất dinh dưỡng trong cơ thể, tạo nước bọt, duy trì nhiệt độ cơ thể và hơn thế nữa.

Tuy nhiên, uống quá nhiều nước có thể tạo ra các vấn đề sức khỏe, gây những phản ứng xấu ngược lại và tất cả mọi người cần phải lưu ý về điều này. Chắc chắn nhiều người sẽ sửng sốt khi phát hiện ra tác hại của việc uống quá nhiều nước và cần điều chỉnh lại lượng nước tiêu thụ hàng ngày.

Đầy hơi

Ảnh minh họa.

Một trong những vấn đề về dạ dày phổ biến nhất mà mọi người gặp phải, đặc biệt là phụ nữ, đó chính là đầy hơi. Uống quá nhiều nước khiến mọi người cảm thấy như vừa ăn cả bữa ăn no và gây đầy hơi. Thêm vào đó, nếu uống nước quá nhanh thì sẽ nuốt phải rất nhiều không khí và điều đó mang lại cảm giác no. May mắn thay, đây chỉ là một vấn đề tạm thời.

Bàn tay và bàn chân có thể sưng lên

Khi uống một lượng nước khổng lồ kết hợp với ăn thức ăn quá mặn có thể gây ra hiện tượng giữ nước, hay còn gọi là phù nề. Tình trạng này xuất hiện khi nồng độ natri trong cơ thể quá cao và việc uống nước có thể gây sưng phù, đặc biệt là ở chi dưới hoặc ở bàn tay. Ở giai đoạn nguy hiểm hơn, phù nề là một tình trạng của não ảnh hưởng đến thân não nên nó cũng có thể gây ra rối loạn chức năng của hệ thần kinh trung ương.

Buồn nôn

Khi mọi người tiêu thụ quá nhiều nước, các tế bào trong não có thể bị sưng lên, làm tăng áp lực lên hộp sọ. Hai trong số các triệu chứng như một dấu hiệu cho thấy chúng ta đã uống quá nhiều nước là buồn nôn và nôn.

Các triệu chứng của tình trạng thừa nước

Các triệu chứng của việc uống quá nhiều nước thường không thể dễ dàng phát hiện, đặc biệt là trong giai đoạn đầu. Một trong những dấu hiệu phổ biến nhất mà mọi người có thể gặp phải là đau đầu. Ngoài ra, cảm thấy buồn nôn, bối rối và mất phương hướng cũng là những biểu hiện thường có. Một số triệu chứng nghiêm trọng hơn uống thừa nước có thể là hoa mắt, khó thở, tăng huyết áp và buồn ngủ.

Cơ bắp dễ bị chuột rút

Để duy trì máu, chức năng cơ và nhịp tim khỏe mạnh, cơ thể cần phải có chất điện giải. Tuy nhiên, uống quá nhiều nước sẽ làm giảm số lượng chất điện giải trong cơ thể, gây ra co thắt cơ và chuột rút.

Theo VietQ