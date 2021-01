Rau súp lơ tốt nhưng ăn theo cách này sẽ tốt hơn gấp nhiều lần

Ăn rau súp lơ xanh, nhiều người thường chế biến bằng cách đem luộc hoặc xào kết hợp với thực phẩm khác. Tuy nhiên, theo PGS.TS Trần Đình Toán (Viện trưởng Viện Dinh dưỡng lâm sàng), súp lơ xanh khi đem luộc trong nước sôi, nhất là khi đun sôi quá lâu để rau chín nhừ. Như vậy sẽ dẫn đến tình trạng vitamin, khoáng chất bị hòa tan vào nước. Nước bay hơi gây ra tình trạng bay hơi chất dinh dưỡng. Do đó, luộc súp lơ xanh để làm rau ăn không phải là giải pháp tối ưu cho loại thực phẩm này.

Tốt nhất, nếu bạn muốn ăn thanh đạm thì đem hấp sơ qua. Bạn cũng có thể chiên xào loại rau này để đảm bảo vitamin và khoáng chất hơn. Nhưng tuyệt đối không được chế biến ở dạng quá chín sẽ làm tổn thất đáng kể dinh dưỡng.

Trong những trường hợp nếu xác định được rau sạch, không phun tẩm hóa chất bạn có thể dùng để ăn sống để tận thu giá trị dinh dưỡng tốt nhất.

Tuy nhiên, khi ăn rau súp lơ xanh cần chú ý những điều sau đây:

- Cần loại bỏ hết phần nấm mốc và nên rửa trực tiếp dưới vòi để loại bỏ sâu bọ trước khi cắt nhỏ ra chế biến.

- Hãy chọn những súp lơ có màu thật xanh đồng nhất, lá phải tươi, không được héo úa. Phần thân và cuống hoa thật rắn chắc, thon và giòn, hoa nép sát khít vào nhau.

- Sau khi mua từ một đến hai ngày là bạn nên sử dụng và chế biến món ăn. Thời gian để bạn có thể cất giữ trong tủ lạnh tốt nhất không quá 4 ngày và bảo quản trong túi nilon mới giữ được hương vị, độ tương và lượng vitamin C vốn có.

5 KHÔNG khi ăn rau súp lơ xanh

Không cắt trước khi rửa

Súp lơ thường hay có những con sâu hoặc bọ nhỏ nằm lẫn ở bên trong, vì vậy không nên cắt nhỏ rau rồi mới rửa. Cần rửa trực tiếp dưới vòi nước, hoặc cẩn thận hơn, bạn có thể ngâm chúng trong nước muối 5-10 phút, nếu có sâu bọ sẽ dễ dàng loại bỏ trong nước.

Không chế biến ở nhiệt độ cao

Đối với súp lơ, bạn không nên nấu quá kỹ bởi sẽ làm mất nhiều chất dinh dưỡng của thực phẩm. Hơn nữa, khi nấu kỹ, rau sẽ chuyển sang màu vàng úa, trông không hấp dẫn.

Theo các chuyên gia, nếu chế biến súp lơ xanh ở nhiệt độ cao thì nhiều thành phần vitamin, đặc biệt là nhóm chất ngăn ngừa ung thư sẽ bị giảm, hoặc mất hết tác dụng.

Không ăn nhiều khi giai đoạn đầu bầu bí

Mặc dù súp lơ xanh có hàm lượng lớn vitamin C rất tốt cho bé nhưng nếu mẹ ăn súp lơ xanh hàng ngày, nhất là khi mới có thai có thể làm tăng nguy cơ bị sảy thai. Lý do là quá nhiều vitamin C cũng không tốt cho chị em trong quá trình mang thai. Cũng giống như súp lơ xanh, nếu ăn quá nhiều súp lơ trắng hàng ngày thì mẹ bầu cũng có nguy cơ sảy thai do hàm lượng lớn vitamin C có trong loại rau này rất cao.

Không ăn nhiều khi đau dạ dày

Súp lơ xanh là loại rau có chứa nhiều chất xơ, có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, nó lại dễ sinh ra nhiều khí gây đầy bụng khi ăn sống. Vì vậy, cách tốt nhất đối với người đau dạ dày là phải nấu chín súp lơ xanh trước khi ăn. Hoặc thay thế bằng các thực phẩm khác như cà rốt, khoai lang…

Không ăn khi bị bệnh gout

Súp lơ được xem như là loại thực phẩm tốt cho cơ thể với hàm lượng dinh dưỡng cao và cung cấp đủ nước. Tuy nhiên, súp lơ lại chứa hàm lượng purin khá cao nên chúng có thể là tác nhân gây ra các triệu chứng liên quan đến gout.

