Phụ nữ có 3 đặc điểm này trên khuôn mặt chính là dấu hiệu lão hóa trước tuổi, cần thay đổi thói quen sống gấp

Khi phụ nữ bước qua tuổi 25, làn da và cơ thể bắt đầu xuống cấp, quá trình trao đổi chất trên da cũng bắt đầu suy giảm với sự xuất hiện của hàng loạt các dấu hiệu lão hóa . Dưới đây là 3 dấu hiệu lão hóa nghiêm trọng nhất, chỉ cần xuất hiện một trong 3 dấu hiệu này cũng đủ để khiến chị em trông già hơn cả chục tuổi:

1. Đường pháp lệnh

Đường pháp lệnh là đường chạy từ hai bên cánh mũi xuống tới cằm. Đây là dấu hiệu lão hóa rõ ràng nhất thể hiện trên khuôn mặt. Thông thường đường pháp lệnh sẽ xuất hiện rõ ràng sau năm 30 tuổi, tuy nhiên cũng có rất nhiều cô gái xuất hiện đường này từ khi mới hơn 20 tuổi. Sự xuất hiện của đường pháp lệnh không chỉ làm tổng thể khuôn mặt trở lên già nua, thiếu thần thái mà còn khiến khuôn mặt chảy xệ . Đây cũng là đặc điểm dễ nhận thấy nhất trên một gương mặt lão hóa.

Đường pháp lệnh là dấu hiệu lão hóa rõ ràng nhất thể hiện trên khuôn mặt.

2. Vết chân chim

Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, mắt là bộ phận tương đối mẫn cảm, chỉ cần không lưu ý một chút là rất dễ để lại nếp nhăn ở khóe mắt. Sự xuất hiện vết chân chim có thể do lão hóa, do vùng da quanh mắt sần sùi hoặc thậm chí là do cười quá nhiều... Tất cả những điều này đều khiến chúng ta trông già đi.

3. Bọng mắt

Cùng với tuổi tác, lưu lượng máu dưới da mắt sẽ dần chậm lại, quá trình trao đổi chất cũng chậm lại. Ngoài ra với thói quen sinh hoạt hằng ngày thiếu lành mạnh, thường xuyên thức khuya cũng rất dễ làm xuất hiện quầng mắt khiến chị em trở nên già nua hơn.

Mắt là bộ phận tương đối mẫn cảm. rất dễ hình thành nếp nhăn.

Vậy "thủ phạm" đẩy nhanh quá trình lão hóa của phụ nữ là gì?

Trang web sức khỏe của Hoa Kỳ - MSN đã mời các chuyên gia nổi tiếng Mỹ để phân tích các nguyên nhân gây lão hóa. Theo đó dưới đây là một số nguyên nhân chủ yếu dễ gặp nhất:

1. Hút thuốc, uống rượu

Theo một báo cáo được đăng trên Tạp chí Y tế công cộng Hoa Kỳ, nếu có thể bỏ thuốc lá trước 35 tuổi, nghĩa là bạn có thể kéo dài tuổi thọ của mình thêm 8 năm. Bỏ thuốc lá trước năm 65 tuổi bạn vẫn có thể kéo dài tuổi thọ thêm 3 hoặc 4 năm.

Uống nhiều rượu bia có thể làm giảm nồng độ vitamin A trong gan.

Bên cạnh đó, Hiệp hội tim mạch Hoa Kỳ cũng đưa ra khuyến cáo không nên uống quá 1 chén rượu mỗi ngày, và không nên uống quá 2 ly bia mỗi ngày nếu không sẽ rất dễ lão hóa sớm. Bởi uống nhiều rượu bia có thể gây mất nước, thiếu nước trong cơ thể. Về lâu dài, tình trạng này sẽ khiến các nếp nhăn hình thành nhanh chóng, rõ nét hơn. Thêm vào đó, uống nhiều rượu bia có thể làm giảm nồng độ vitamin A trong gan. Đây là dưỡng chất quan trọng, giúp giữ cho làn da săn chắc và trẻ trung.

2. Ăn đồ ngọt

Năm 1998, các nhà nghiên cứu tại Viện Công nghệ Technion-Israel đã chỉ ra rằng việc tiêu thụ quá nhiều đường có thể làm tăng tốc các quá trình lão hóa. Lượng đường cao có thể làm đẩy nhanh quá trình lão hóa của cơ thể, gây ra mụn và các nếp nhăn trên mặt. Vì thế nên để làm chậm quá trình lão hóa, chúng ta nên có thói quen ăn uống lành mạnh, nên hạn chế đồ ngọt, ăn nhiều trái cây và rau xanh.

Việc tiêu thụ quá nhiều đường có thể làm tăng tốc các quá trình lão hóa.

3. Không vận động

Tập thể dục có thể thúc đẩy tuần hoàn máu , tăng cường các chức năng khác nhau của cơ thể. Đồng thời thúc đẩy quá trình đào thải chất độc. Nên lựa chọn các bài tập thể dục nhịp điệu như chạy bộ sẽ có lợi nhiều cho sức khỏe.

Làm thế nào để đẩy lùi tình trạng lão hóa?

Bổ sung nước

Nước là nguồn gốc của sự sống. Muốn đẩy lùi tình trạng lão hóa thì thường ngày chúng ta cần cung cấp đủ nước cho cơ thể. Việc bổ sung nước hợp lý có thể giúp đánh thức các chức năng khác nhau của cơ thể, khiến các bộ phận trong cơ thể làm việc nghỉ ngơi đều đặn hơn, đồng thời đẩy lùi tình trạng lão hóa, thải độc da giảm thiểu mệt mỏi.

Muốn đẩy lùi tình trạng lão hóa thì thường ngày chúng ta cần cung cấp đủ nước cho cơ thể.

Tẩy trang sạch sẽ

Tẩy trang sạch sẽ cũng là điều rất quan trọng ảnh hưởng đến làn da. Nếu không tẩy trang sạch sẽ rất có thể sẽ sinh ra các chất độc hại làm bít lỗ chân lông, ảnh hưởng đến sự bài tiết của tuyến mồ hôi. Lâu ngày có thể gây ra mụn, nám dẫn đến da lão hóa nhanh hơn.

P.N

Theo Sohu, Sciencedaily