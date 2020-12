Những thời điểm uống rượu có thể cực kỳ nguy hiểm: Nên tránh để không gây hậu quả cho sức khoẻ

Rất nhiều người thích uống rượu bia trong bữa tối hoặc một dịp đặc biệt. Tuy nhiên, uống rượu bia có thể gây ra những hậu quả tiêu cực cho sức khỏe. Những tác động khó chịu đó sẽ bị khuếch đại nếu bạn uống không đúng lúc. Trên thực tế, uống rượu vào những thời điểm nhất định có thể cực kỳ nguy hiểm.

Dưới đây là 5 thời điểm không bao giờ nên uống rượu bia, theo Insider:

Khi đang dùng thuốc

Vì rượu bia có thể gây ra tác dụng phụ khi trộn với nhiều loại thuốc thông thường, tốt nhất là bạn nên tránh uống rượu bia khi đang dùng bất kỳ loại thuốc nào.

Các loại thuốc an thần, như thuốc hỗ trợ ngủ, hoạt động bằng cách làm suy nhược hệ thần kinh trung ương. Điều này có nghĩa là các chức năng quan trọng như nhịp thở và nhịp tim sẽ chậm lại khi bạn dùng thuốc an thần. Đây là cách thuốc an thần giúp bạn cảm thấy thư thái hoặc buồn ngủ.

Rượu bia cũng là một chất gây suy nhược hệ thần kinh trung ương. Kết hợp thuốc an thần và rượu bia có thể làm tăng tác dụng của cả hai, khiến người bệnh cảm thấy cực kỳ buồn ngủ, mất phương hướng và bối rối. Trong một số trường hợp, tác động có thể đủ mạnh để gây co giật, khó thở, bất tỉnh và tử vong.

Uống rượu bia trước hoặc sau khi dùng các loại thuốc giảm đau thông thường như ibuprofen hoặc acetaminophen cũng có thể nguy hiểm. Rượu bia có thể tương tác với ibuprofen để gây chảy máu dạ dày. Uống rượu bia trong khi dùng acetaminophen cũng có thể gây tổn thương gan khi uống với lượng lớn.

Khi muốn thụ thai

Rượu bia có thể có tác động tiêu cực đến khả năng sinh sản của bạn ngay cả khi bạn không phải là người nghiện rượu nặng. Thực tế, khả năng sinh sản của cả nam và nữ đều có thể bị ảnh hưởng bởi rượu bia.

Theo Phòng khám Mayo (Mỹ), những người muốn có em bé nên tránh uống rượu ngay cả trước khi thụ thai. Lý do là vẫn chưa có thông tin về mức rượu an toàn đối với thai nhi. Một nghiên cứu cũng chỉ ra rằng phụ nữ uống ít nhất hai ly rượu mỗi ngày có nguy cơ vô sinh cao hơn.

Với nam giới, uống rượu bia có liên quan đến việc giảm chất lượng tinh dịch và khả năng di chuyển của tinh trùng.

Khi đang trên máy bay

Uống rượu bia trên máy bay có thể khiến bạn dễ say rượu hơn.

Bạn có thể bị hấp dẫn với đồ uống miễn phí trên một chuyến bay dài, nhưng uống rượu bia trên máy bay gây mất nước hơn là uống trên mặt đất.

Theo Phòng khám Cleveland (Mỹ), độ ẩm thấp và không khí lưu thông trong cabin máy bay có thể dẫn đến mất nước nhanh hơn trên đất liền. Rượu là một chất lợi tiểu, có nghĩa là nó làm tăng lượng chất lỏng mà cơ thể bạn thải ra ngoài.

Không khí khô trên máy bay cùng với việc thường xuyên đi vệ sinh là nguyên nhân dẫn đến say rượu nặng hơn. Mất nước là một trong những lý do chính khiến rượu có thể khiến bạn cảm thấy cồn cào sau khi hết cơn say.

Khi lái xe (kể cả không cảm thấy say)

Uống rượu bia, cho dù lượng thế nào, cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng lái xe an toàn và có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.

Điều này hiển nhiên, nhưng chúng tôi vẫn muốn nhắc bạn rằng uống rượu bia và lái xe là một ý tưởng tồi tệ (và bất hợp pháp).

Năm 2016, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ báo cáo rằng 28% số ca tử vong liên quan đến giao thông ở Mỹ có liên quan đến đồ uống có cồn.

Rượu bia ảnh hưởng đến khả năng lái xe an toàn bằng cách làm chậm thời gian phản ứng, giảm kỹ năng phối hợp và sự tập trung, giảm thị lực và khả năng phán đoán. Tại Mỹ, nồng độ cồn trong máu (BAC) 0,08 được coi là không hợp pháp đối với những người trên 21 tuổi. Tuy nhiên, chỉ số BAC ở mức 0,02 đã có thể ngăn cản khả năng phán đoán, phối hợp và khả năng nhìn rõ của bạn. BAC 0,05 có thể làm giảm thêm mức độ tỉnh táo, tỷ lệ phản ứng và khả năng phản ứng với môi trường.

Khi bạn bị trầm cảm

Sử dụng rượu thường xuyên có thể làm trầm trọng thêm tình trạng rối loạn tâm trạng theo thời gian.

Những người gặp các vấn đề sức khỏe tâm thần như trầm cảm hoặc lo lắng nên tránh sử dụng rượu bia để ứng phó với triệu chứng, theo Đại học Tâm thần Hoàng gia (Anh).

Mặc dù rượu có thể giúp một người cảm thấy tốt hơn hoặc bớt lo lắng trong thời gian ngắn, nhưng nghiên cứu đã chỉ ra rằng sử dụng rượu thường xuyên có thể làm trầm trọng thêm tình trạng rối loạn tâm trạng theo thời gian.

Mối liên hệ giữa trầm cảm và rượu bia vẫn chưa được hiểu rõ, nhưng các chuyên gia đồng ý rằng sử dụng rượu bia để điều trị các vấn đề sức khỏe tâm thần không phải ý tưởng hay và có thể dẫn đến lạm dụng rượu. Cách tốt nhất để giúp bản thân cảm thấy tốt hơn nếu bạn đang vật lộn với chứng trầm cảm hoặc lo lắng là tìm kiếm sự hướng dẫn của chuyên gia sức khỏe tâm thần.

Theo Tổ Quốc

(Nguồn: Insider)