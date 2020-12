Những kiểu ăn rau tưởng ngon bổ nhưng lại độc hại vô cùng

Cắt rau trước khi rửa có thể làm mất vitamin vốn có của rau (Ảnh minh họa)

Cắt rau trước khi rửa là thói quen hoàn toàn sai lầm mà nhiều người vẫn mắc phải. Nguyên nhân là do vitamin tồn tại ở trong rau dưới dạng nước nên dễ bị hòa tan trong nước khi rửa. Ngoài ra, việc cắt rau và rửa rau xong mà không nấu ngay cũng khiến cho lượng vitamin có trong rau thất thoát khá lớn qua quá trình bốc hơi nước. Vì vậy, không nên cắt rau trước khi rửa để đảm bảo chất lượng của rau.

Nấu rau quá kỹ

Rau xanh khi nấu quá kỹ sẽ bị biến chất và gây hại cho sức khỏe. Khi đun sôi quá lâu sẽ khiến phần lớn vitamin C có trong rau bị phá hủy. Nitrat không độc hại trong rau sẽ được chuyển thành nitrite, và nitrite sẽ biến đổi hemoglobin bình thường thành methemoglobin gây cản trở việc lưu thông oxy trong cơ thể, nguy hiểm hơn có thể khiến cơ thể bị bầm tím, khó thở.

Ăn rau để qua đêm

Rất nhiều người thường có thói quen rau còn thừa đem để trong tủ lạnh rồi bữa sau lại mang ra ăn. Tuy nhiên, đây lại là thói quen xấu gây hại đến sức khỏe, thậm chí gây ung thư.

Ăn rau để qua đêm có thể gây ung thư (Ảnh miinh họa)

Rau sau khi xào chín chỉ sau 15 phút cũng đã làm giảm 20% lượng vitamin C và sau 1 giờ sẽ là 50%. Các nghiên cứu khoa học cũng đã chỉ ra rằng do hàm lượng nitrat trong các loại rau xanh khá nhiều, nên nếu nấu xong để quá lâu, vi khuẩn phân hủy, lượng nitrat sẽ lại tạo thành nitrite – chất gây ung thư, cho dù có đun lại đi chăng nữa cũng không thể khử được. Do đó, để đảm bảo sức khỏe cho bản thân và gia đình tuyệt đối không nên ăn rau để qua đêm.

Ăn rau không nấu chín

Có một số loại rau bản thân chúng đã vốn có độc và phải được nấu chín để tiêu diệt độc tố như: đậu lăng, khoai tây và giá đỗ. Một số loại rau có thể ăn sống như củ cải, cà chua và dưa chuột.

Tuy nhiên bạn vẫn nên nhớ rửa sạch rau trước khi ăn vì phần lớn rau quả trên thị trường đều được phun thuốc trừ sâu. Việc ngâm rửa sau sạch sẽ sẽ loại trừ được khoảng 30% thuốc trừ sâu.

Ngâm rau với nước muối lâu

Ngâm rau trong nước muối loãng không diệt trừ được giun sán như nhiều người vẫn nghĩ, lượng hóa chất bám trên rau cũng không thể giảm đi, ngược lại còn có thể là mùi vị rau bị thay đổi. Ngâm rau sống quá lâu trên 10 phút có thể làm mất đi các chất dinh dưỡng vốn có của rau.

Ngâm rau quá lâu với nước muối có thể làm mất mùi vị của rau (Ảnh minh họa)

Biện pháp tốt nhất là bạn cần nhặt sạch rồi rửa nhiều lần bằng nước sạch, rửa trực tiếp từng lá dưới vòi nước chảy để loại trừ trứng giun sán, vi khuẩn gây bệnh và dư lượng hóa chất trừ sâu còn bám trên lá rau.

Nhặt bỏ lá rau

Một số bà nội trợ thường có thói quen nhặt bỏ phần lá khi chế biến rau muống, rau cần, rau lang... Đây là việc làm vừa sai lầm và vừa lãng phí bởi lượng vitamin có trong lá rau hay thân, cọng cũng nhiều như nhau.

Theo Gia đình Việt Nam