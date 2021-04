Những điều bạn cần phải biết về quả chuối

Trong chuối thực sự có những gì?



Phần lớn đó là carbohydrate - và đó thực sự là một điều tốt (một quả chuối cỡ trung bình chứa khoảng 27g carbohydrat). Carbohydrat là nguồn cung cấp nguyên liệu chính cho cơ bắp. Bạn cần chúng cho cơ thể bạn hoạt động. Một quả chuối lớn có thể cung cấp lượng carbohydrat bằng hai lát bánh mì, trong khi một quả chuối nhỏ sẽ bằng với một quả táo hoặc một quả cam.

Đúng vậy, chuối đúng là có đường - 14g - nhưng đường này tốt cho sức khỏe và chứa cả 3g chất xơ và thậm chí là 1g protein. Những quả chuối không chứa chất béo và không chứa đường hóa học - loại đường có trong những thanh năng lượng, bánh ngọt hay kẹo - loại đường có thể dẫn đến những vấn đề sức khỏe.

Chuối màu xanh lá cây (chuối chưa chín tới) là tốt nhất

Nhiều người cho rằng chuối chín (có màu vàng) là lựa chọn tốt nhất nhưng có vẻ điều đó là chưa đúng. Chuối xanh ít chín nhất trong số các loại chuối được biết đến với hàm lượng đường ít hơn và nhiều tinh bột kháng hơn.

Vì tinh bột kháng không thể bị phân hủy bởi các enzym trong dạ dày, nên loại tinh bột kháng tiêu hóa này giúp bạn cảm thấy no. Khi cơ thể hoạt động dựa trên tinh bột dạng chất xơ, bạn sẽ cảm thấy no lâu hơn, điều đó có nghĩa là bạn sẽ tránh được những cơn thèm ăn vặt sau đó.

Một nghiên cứu của Tạp chí Dinh dưỡng Anh cho thấy tinh bột kháng trong chuối có tác dụng tăng sản xuất a xít béo chuỗi ngắn (SCFA). Những SCFA này đóng một vai trò quan trọng trong việc tăng cường sức khỏe đường ruột tốt.

Nhưng vì chuối xanh khá khó ăn nên bạn phải sáng tạo trong cách thêm chúng vào chế độ ăn uống của mình để gặt hái được nhiều lợi ích. Nghiên cứu được đề cập trước đó đã nhấn mạnh việc sử dụng bột chuối xanh để có được những lợi ích và bạn cũng có thể thử thêm chúng vào sinh tố xay. Điều đó có nghĩa là chỉ cần chịu khó hơn một chút là sẽ nhận được nhiều phần thưởng hơn, theo Eat This, Not That!

Người bị dị ứng chuối

Một số người có thể bị dị ứng với chuối. Các triệu chứng có thể nhẹ như ngứa miệng, nặng hơn là nổi mề đay, thở khò khè hoặc thậm chí là cổ họng bị sụp xuống. Bạn có thể sẽ cảm thấy các triệu chứng này vài phút sau khi ăn chuối. Nếu bị dị ứng với chuối, bạn nên tránh ăn loại quả này và cẩn thận để đảm bảo chúng không có trong món salad hoặc đồ nướng.

Có nên ăn chuối trước khi luyện tập thể dục thể thao không?

Câu trả lời là: Có! Bởi vì lợi ích của chuối đối với chức năng cơ, nó có thể là điều bạn cần khi bạn tập thể dục. Một nghiên cứu đã được công bố kết luận rằng ăn chuối trong một buổi tập cũng có hiệu quả như một thức uống năng lượng trong việc tăng cường hiệu suất. Bên cạnh đó, chuối là nguồn cung cấp kali lành mạnh hơn một thức uống năng lượng.

Vỏ chuối

Vỏ chuối có các chất chống oxy hóa. Một số người sử dụng vỏ chuối trong một số phương pháp để điều trị kích ứng da hoặc để giảm sưng tấy.

Các phương pháp dân gian sử dụng vỏ chuối để điều trị vết cắn của bọ, bỏng nhẹ và cháy nắng.

Bạn có nên kết hợp chuối với những thứ khác không?

Không cần thiết, nhưng nếu bạn mắc bệnh tiểu đường type 2, bạn có thể ăn nó với các loại thực phẩm giàu protein, ví dụ như bơ lạc để giúp bạn cảm thấy no hơn và tăng khả năng thành công của việc giảm cân.

Bạn cũng có thể thêm chuối nghiền vào món quinoa (hay còn gọi là diêm mạch, một loại hạt nấu chín như gạo) cho bữa sáng. Nếu bạn bị đái tháo đường, bạn cần biết rằng chuối còn chứa một loại chất xơ được gọi là 'kháng tinh bột' (resistant starch), giúp làm giảm đáp ứng của đường trong máu.

Các thực phẩm có chứa 'kháng tinh bột' giống như chuối có thể có lợi cho những người mắc bệnh tiểu đường.

Lily (tổng hợp)