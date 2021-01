Muốn thấy sự khác biệt về dinh dưỡng hãy nhìn vào lòng đỏ trứng, màu càng đậm càng chứng tỏ điều này

Lòng đỏ trứng sẽ có nhiều màu - từ vàng nhạt đến cam đậm đến thậm chí là đỏ tươi - dựa trên chế độ ăn của gà mái. Vì gà mái "thả rông" thường ăn nhiều thức ăn có sắc tố, giàu dinh dưỡng từ côn trùng đến cỏ, nên trứng của những con gà này thường có lòng đỏ màu đậm hơn.



Mặt khác, gà ăn ngũ cốc thông thường sẽ tạo ra lòng đỏ vàng nhạt hơn.

Có sự khác biệt về chất dinh dưỡng giữa các màu của lòng đỏ không? Lòng đỏ đậm, giàu chất béo sẽ chứa nhiều chất chống ô xy hóa mạnh hơn: các hợp chất giúp loại bỏ các độc tố có hại thúc đẩy quá trình viêm và lưu trữ chất béo.

Các nghiên cứu khác đã chỉ ra rằng cùng một chế độ ăn uống lành mạnh tạo ra lòng đỏ có màu sắc hơn sẽ dẫn đến việc trứng có hàm lượng omega-3 tốt cho tim hơn và ít cholesterol hơn.

Ngoài ra còn có những điều thú vị về trứng gà mà có thể bạn chưa biết như:

Lòng trắng trứng cũng quan trọng chẳng kém lòng đỏ

Lượng protein trong lòng trắng trứng chiếm 57%, chủ yếu là Vitamin B2 và B3, rất có tác dụng trong việc cải thiện làn da, cho hệ thần kinh và tiêu hóa. Chẳng trách mà lòng trắng trứng luôn được coi như một loại mặt nạ hữu hiệu cho làn da đấy.

Kích thước của quả trứng tùy thuộc vào tuổi gà mái

Tuổi của gà mái ảnh hưởng đến kích thước của trứng, gà mái càng lớn tuổi thì kích thước trứng càng lớn.

Màu vỏ trứng không cho thấy lợi thế dinh dưỡng

Trứng màu xanh lam, xanh lục và nâu đều trông độc đáo và thú vị hơn trứng trắng, nhưng chỉ vì trứng trắng thiếu màu không có nghĩa là chúng thiếu dinh dưỡng. Sự khác biệt về màu sắc của vỏ trứng chỉ là do di truyền.

Vì vậy, nếu một con gà đẻ trứng màu xanh được nuôi trong điều kiện giống như một con gà đẻ trứng màu trắng, sẽ không có sự khác biệt về dinh dưỡng hoặc mùi vị giữa các quả trứng có màu khác nhau.

Có tí xíu... máu trong trứng

Đôi khi người ta cũng thấy bên trong trứng có một chút máu. Tuy nhiên các bạn đừng lo lắng quá. Máu này xuất hiện khi các mạch máu trong lòng đỏ bị vỡ, chúng hoàn toàn không gây hại cho con người.

Hai quả trứng sẽ cung cấp cho bạn mức cholesterol thừa đủ cho một ngày

Một quả trứng chứa khoảng 186 miligam cholesterol, và USDA (Bộ nông nghiệp Hoa Kỳ) khuyên mọi người nên nạp đủ 300 miligam cholesterol trong một ngày, ít hơn 2 quả trứng.

Kiểm tra tuổi của trứng bằng độ nổi

Vỏ trứng xốp. Điều đó có nghĩa là chúng cho phép không khí di chuyển qua chúng. Khi trứng già đi, chúng hấp thụ không khí và phát triển túi khí.

Nói chung, bạn có thể kiểm tra độ tươi của trứng bằng cách đặt nó vào một cốc nước. Nếu quả trứng nổi lên, chứng tỏ quả trứng đã già và có một túi khí lớn, trong trường hợp này bạn không nên ăn. Nếu vẫn còn ở dưới đáy, trứng thường an toàn để ăn.

Để chắc chắn hơn về độ tươi của trứng, bạn có thể ngửi trứng trước khi ăn. Nếu nó có mùi thối, bạn nên bỏ đi, theo Eat This, Not That!

Nên sử dụng trứng thanh trùng

Chỉ cần nhớ sử dụng trứng đã được thanh trùng bạn sẽ không có bất kỳ nguy cơ nào của salmonella là một loại vi trùng có thể gây một chứng bệnh đường ruột nơi người và động vật.

Lily (th)