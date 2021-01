Mẹo dùng bình nóng lạnh vừa an toàn lại tiết kiệm cả đống tiền cho gia đình vào mùa đông

Không nên để bình nóng lạnh hoạt động suốt 24/24 giờ

Trong quá trình sử dụng bình nóng lạnh, để tránh lãng phí điện năng, không nên bật bình nóng lạnh 24/24 giờ. Nhiều người cho rằng trong bình chứa có bộ phận rơ-le sẽ tự động ngắt điện nên bật bình nóng lạnh liên tục 24/24. Điều này không những sẽ làm hóa đơn tiền điện tăng lên mà còn khiến cho bình nóng lạnh hoạt động quá tải và nhanh hỏng hóc hơn.

Nên lắp dây tiếp đất khi lắp đặt bình nóng lạnh

Khi lắp đặt bình nóng lạnh, người sử dụng cần đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và tuân thủ các bước. Nhiều hộ gia đình thường có thói quen bỏ qua việc lắp dây tiếp đất trong khi nó có tác dụng rất quan trọng. Nhiều trường hợp bình nóng lạnh không lắp dây tiếp đất, nếu dây may so chẳng may bị bong lớp cách điện và vỏ bình bị rò rỉ điện thì người sử dụng sẽ gặp nguy hiểm khi sử dụng.

Sau khi lắp, cần nhờ đến những người có chuyên môn trong việc lắp đặt bình nóng lạnh kiểm tra lại dây tiếp đất đã được lắp đặt đúng tiêu chuẩn chưa.

Ngắt bình nóng lạnh trước khi sử dụng

Trong thực tế đã có rất nhiều tai nạn đáng tiếc xảy ra do bị rò rỉ điện khi vừa tắm vừa bật bình nóng lạnh. Ngoài ra, thói quen xấu này còn khiến nhiệt độ nước trở nên không ổn định lúc đang tắm, cộng thêm sự hoạt động quá tải của bình khiến tuổi thọ của chúng bị giảm đáng kể và hóa đơn tiền điện hàng tháng tăng cao vùn vụt.

Thường xuyên kiểm tra và bảo trì bình nóng lạnh

Ngoài việc sử dụng bình nóng lạnh đúng cách để giúp tiết kiệm điện năng và bảo vệ an toàn cho bạn, thì bạn cũng nên thường xuyên bảo trì, kiểm tra bình nóng lạnh. Bạn có thể kiểm tra bình nóng lạnh bằng cách dùng đơn giản là dùng bút thử điện để thử vào đường ống nước hoặc trực tiếp vào nước, từ đó giúp phát hiện sự cố sớm để giải quyết kịp thời, tiết kiệm chi phí và hạn chế xảy ra tai nạn nguy hiểm.

