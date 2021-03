Lợi ích trong bảo vệ sức khỏe của gừng

Gừng là một trong những loại gia vị quen thuộc trong nhiều bữa ăn. Đây cũng là vị thuốc trong y học cổ truyền được sử dụng để trị nhiều căn bệnh thường gặp.

Công dụng của gừng

Trong gừng có chứa hơn 12 loại chất chống oxy hóa, giúp điều trị một số chứng rối loạn. Loại gia vị này cũng chứa các đặc tính chống viêm, chúng có chứa tinh dầu, protein, canxi, sắt, vitamin C, choline, axit folic, vitamin B3 mangan tốt cho sức khỏe, theo The Health Site.

Gingerol, là một hợp chất hóa thực vật có trong gừng, chúng tốt cho tiêu hóa, giảm buồn nôn, chống lại bệnh cúm và cảm lạnh thông thường.

Sự khác nhau giữa gừng non và gừng già

Cả hai loại gừng đếu mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, hai loại gừng này có một số khác biệt.

Cụ thể, củ gừng non có xu hướng hạ nhiệt độ cơ thể còn gừng già lại làm tăng nhiệt độ cơ thể.

Đối với gừng già, nên sử dụng cho những người bị suy giáp, gừng già có thể giúp tăng thân nhiệt, cải thiện quá trình trao đổi chất và giúp máu lưu thông tốt.

Đối với gừng non, chúng rất tốt cho những người bị cường giáp, những người thường cảm thấy nóng vì chúng có xu hướng làm hạ nhiệt độ cơ thể. Ngoài ra, gừng non cũng có thể được sử dụng trong trường hợp bị sốt và sử dụng trong mùa hè, theo The Health Site.

Theo PLO