Loại quả có lượng vitamin C cao gấp 100 lần cam chanh giúp chị em đẹp da, giữ dáng lại phòng nhiều bệnh tật

Quả sơ ri là một trong những nguồn cung cấp vitamin C hay axit ascorbic tự nhiên và phong phú nhất, cùng với rất nhiều chất dinh dưỡng thực vật như flavonoid, carotenoid, axit amin, terpenoit và anthocyanin. Siêu thực phẩm này chứa lượng vitamin C gấp 50-100 lần so với cam hoặc chanh - những loại quả đứng vào hàng top giàu vitamin C nhất.



Quả sơ ri có khả năng chống oxy hóa cao nhờ sự hiện diện của vitamin C. Đây cũng là lý do tại sao loại quả này trở thành nhu cầu toàn cầu đối với cộng đồng khoa học và các công ty dược phẩm trong những năm qua. Riêng ở Ấn Độ, quả sơ ri chủ yếu được tìm thấy ở Tamil Nadu, Kerala, Chennai, Karnataka, Maharashtra và Andaman và quần đảo Nicobar do khí hậu nhiệt đới và ẩm ướt. Chúng ta cùng tìm hiểu thêm về những lợi ích sức khỏe của quả sơ ri trong bài viết này nhé!

Quả sơ ri là một trong những nguồn cung cấp vitamin C hay axit ascorbic tự nhiên và phong phú nhất.

Ăn quả sơ ri - cơ thể được tiếp nhận nguồn dinh dưỡng dồi dào thế nào?

Theo nghiên cứu của y học hiện đại, trong 100g quả sơ ri tươi chứa 91,41g nước, 32 kcal năng lượng. Chúng cũng chứa các chất dinh dưỡng như axit ascorbic, chất xơ, folate, kali và những chất khác như trên đã nói.

Ăn quả sơ ri có tác dụng gì?

Ăn quả sơ ri đem lại 11 lợi ích sức khỏe lẫn công dụng làm đẹp đáng kinh ngạc:

- Chống lão hóa.

- Giàu chất chống oxy hóa.

- Giảm lượng đường trong máu.

- Tăng cường sức khỏe gan.

- Kháng khuẩn.

- Phòng chống ung thư.

- Tăng cường hệ thống miễn dịch.

- Ngăn ngừa tổn thương DNA.

- Thúc đẩy giảm cân.

- Tốt cho tiêu hóa.

- Cải thiện chức năng nhận thức.

Công dụng của quả sơ ri được cụ thể như sau:

1. Chống lão hóa

Các gốc tự do gây ra thiệt hại cho collagen của da, chịu trách nhiệm cho sức mạnh và độ đàn hồi của da. Điều này dẫn đến sự lão hóa của da. Chất chống oxy hóa trong quả sơ ri có thể giúp giảm stress oxy hóa và ngăn ngừa tổn thương cho da, do đó ngăn ngừa lão hóa sớm. Đây là lý do tại sao quả sơ ri được nhiều ngành công nghiệp mỹ phẩm sử dụng rộng rãi trong các loại kem chống lão hóa.

Quả sơ ri được nhiều ngành công nghiệp mỹ phẩm sử dụng rộng rãi trong các loại kem chống lão hóa.

2. Giàu chất chống oxy hóa

Như đã nói ở trên, quả sơ ri rất giàu chất dinh dưỡng chống oxy hóa như axit ascorbic, carotenoids và phenolics. Nó có thể giúp ngăn ngừa các bệnh khác nhau như bệnh tim mãn tính và các bệnh viêm do các gốc tự do gây hại cho tế bào.

3. Giảm lượng đường trong máu

Nước ép quả sơ ri được các chuyên gia khuyên dùng để ngăn ngừa tăng đường huyết ở bệnh nhân tiểu đường. Nước ép được chế biến từ quả sơ ri giúp giảm đáng kể mức đường huyết, cùng với việc giảm cholesterol và chất béo trung tính, một trong những biến chứng chính của bệnh tiểu đường. Nước ép cũng rất hữu ích cho phụ nữ bị tiểu đường thai kỳ.

4. Tăng cường sức khỏe gan

Chiết xuất bột quả sơ ri được sử dụng đáng kể để giảm viêm gan. Nghiên cứu đăng tải trên Health chỉ ra rằng tác dụng bảo vệ gan của quả sơ ri có liên quan đến các chất dinh dưỡng chống oxy hóa của nó như vitamin C giúp trung hòa các gốc tự do và bảo vệ gan khỏi bị hư hại.

5. Có đặc tính kháng khuẩn

Axit ascorbic và các hợp chất phenolic như flavonoid và axit phenolic trong quả sơ ri có hoạt tính kháng khuẩn. Quả sơ ri có thể giúp tiêu diệt hàng loạt vi sinh vật có hại và ngăn chặn sự phát triển của chúng. Sơ ri cũng được biết là có tác dụng ngăn ngừa vi khuẩn kháng nhiệt và kháng axit.

6. Có đặc tính ngăn ngừa ung thư

Nghiên cứu đăng tải trên trang Healthline cho thấy, chiết xuất quả sơ ri có thể giúp ức chế sự tăng sinh hoặc nhân lên nhanh chóng của các tế bào dẫn đến hình thành khối u (hình thành ung thư). Quả sơ ri ngăn chặn sự hình thành ung thư ở giai đoạn đầu và do đó, có thể ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh.

7. Tăng cường hệ thống miễn dịch

Như đã nói ở trên, quả sơ ri chứa nhiều vitamin C gấp 50-100 lần so với chanh hoặc cam. Vitamin C có khả năng ngăn ngừa tác hại của các gốc tự do đối với các tế bào khác nhau. Khi các chức năng tế bào được duy trì tốt trong cơ thể, hệ thống phòng thủ miễn dịch sẽ mạnh hơn và do đó, bảo vệ cơ thể khỏi nhiễm trùng.

8. Ngăn ngừa tổn thương DNA

Tổn thương DNA không chỉ liên quan đến ung thư mà còn các tình trạng nghiêm trọng khác như hội chứng Li-Fraumeni. Các ion kim loại độc có thể gây tổn thương DNA do stress oxy hóa. Vitamin C trong nước ép quả sơ ri rất hữu ích trong việc trung hòa các ion phản ứng của kim loại. Điều này ngăn ngừa tổn thương DNA và cũng giúp sửa chữa chúng.

9. Thúc đẩy giảm cân

Axit ascorbic có tác dụng hữu ích đối với lượng mỡ thừa trong cơ thể. Nó có thể giúp ngăn ngừa béo phì và các biến chứng liên quan như bệnh tiểu đường và bệnh tim. Loại trái cây giàu chất chống oxy hóa này giúp đốt cháy chất béo và phân giải chất béo trung tính trong các mô mỡ, do đó thúc đẩy quá trình giảm cân.

Loại trái cây giàu chất chống oxy hóa này giúp đốt cháy chất béo và phân giải chất béo trung tính trong các mô mỡ, do đó thúc đẩy quá trình giảm cân.

10. Tốt cho tiêu hóa

Quả sơ ri giúp hỗ trợ các vấn đề tiêu hóa như khó tiêu, đầy hơi, chướng bụng và các vấn đề về ruột. Các đặc tính chống oxy hóa của siêu thực phẩm này giúp cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột, do đó, duy trì sức khỏe đường tiêu hóa tốt.

11. Cải thiện chức năng nhận thức

Sơ ri xanh chứa 4,51% pectin. Chất xơ độc đáo này trong quả sơ ri có thể giúp ngăn ngừa nguy cơ u não và cải thiện các chức năng nhận thức, đặc biệt là ở bệnh nhân tiểu đường loại 2. Nó cũng giúp điều trị mệt mỏi và chấn thương não bởi xuất huyết do phình động mạch.

Theo TH (Nhịp Sống Việt)