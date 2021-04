Giá trị dinh dưỡng của cá khiến bạn không thể bỏ qua

Cá là loại thực phẩm ít chất béo và giàu axít omega - 3

Mọi người đều biết rằng ăn nhiều thực phẩm giàu chất béo như mỡ động vật không có lợi cho sức khỏe. Trong cá có chứa rất ít chất béo dạng này, đồng thời lại có nhiều axít béo omega - 3, là thành phần đặc biệt cần thiết đối với quá trình phát triển não bộ ở con người, đóng vai trò quan trọng trong việc truyền nhận tín hiệu giữa các tế bào.

Thành phần chủ yếu trong omega - 3 là DHA cũng chính là thành phần quan trọng thúc đẩy hình thành chất xám trong não và giúp cho trẻ nhỏ phát triển trí thông minh. Axít omega - 3 chứa rất nhiều trong cá và một số loại hải sản khác như tôm, sò...

Giúp làm giảm nồng độ cholesterol

Nguyên nhân là vì cá có chứa rất ít cholesterol so với các loại thịt khác (chẳng hạn bằng nửa so với thịt gà). Do đó nó làm giảm nồng độ cholesterol trong máu, từ đó giúp tăng cường hệ miễn dịch cho con người.

Tốt cho hệ tiêu hóa

Các loại thịt động vật như lợn, bò... chứa rất nhiều protein, song nếu ăn nhiều lại không tốt cho sức khỏe vì có thể gây ra chứng thừa đạm, béo phì, tiểu đường... Trong khi đó, protein trong cá rất dễ hấp thụ, đảm bảo rằng dạ dày không phải làm việc nhiều giờ để tiêu hóa lượng cá bạn đã ăn.

Giảm nguy cơ ung thư

Cũng theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí American Journal Of Clinical Nutrition, việc bổ sung cá vào chế độ ăn hàng ngày có thể giúp giảm nguy cơ mắc nhiều loại ung thư như ung thư đại tràng, ung thư miệng, ung thư cổ họng, ung thư tuyến tụy… Axit béo omega-3 trong cá có thể ngăn chặn sự nhân lên bất thường của các tế bào ung thư.

Làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim

Trái tim là một cơ quan quan trọng của cơ thể và sự hoạt động lành mạnh của nó là rất cần thiết cho hạnh phúc của chúng ta. Chỉ cần một bệnh nhỏ ảnh hưởng đến tim là có thể dẫn đến hậu quả gây tử vong.

Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí American Journal of Cardiology, việc tiêu thụ cá thường xuyên có thể làm giảm nguy cơ bệnh tim đến mức đáng kể, vì các axit béo omega-3 có trong cá có thể giữ cho tim của bạn khỏe mạnh bằng cách giảm các chất béo trung tính, giảm đông máu và hạ huyết áp.

Điều trị trầm cảm

Trầm cảm là một căn bệnh tâm thần nghiêm trọng đang gia tăng trong thời gian gần đây. Do những thay đổi trong hóa chất và kích thích tố não, các triệu chứng giống như cảm giác buồn bã, lúc nào cũng mệt mỏi và khuynh hướng tự sát có thể xảy ra ở người.

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí The Journal Of Psychiatry & Neuroscience cho biết các loại dầu có trong cá có thể giúp cải thiện mức độ hormone serotonin trong não, do đó có thể điều trị và giảm các triệu chứng trầm cảm.

Giữ cho xương khỏe mạnh

Như chúng ta biết, để duy trì sức khỏe và ngăn ngừa các biến chứng về sức khỏe, một chế độ ăn uống lành mạnh, cân bằng là điều rất cần thiết. Một chế độ ăn uống cân bằng có nghĩa là tiêu thụ tất cả các chất dinh dưỡng như protein, vitamin, khoáng chất…

Vitamin D cũng là một chất dinh dưỡng thiết yếu cần thiết cho sức khỏe của chúng ta, đặc biệt là giữ cho xương khỏe mạnh và cải thiện chức năng của não. Vì cá là nguồn cung cấp vitamin D tuyệt vời, nên việc tiêu thụ nó thường xuyên có thể thúc đẩy sức khỏe của xương.

Theo Khỏe & Đẹp