Đừng nhịn bữa trưa để giảm cân, hãy nạp 5 món sau để vừa no bụng lại còn đốt mỡ cực nhanh

Có lẽ giảm cân luôn là chủ đề trong mỗi cuộc trò chuyện của phụ nữ. Để nhanh đạt được kết quả, nhiều chị em đã cắt giảm đồ ăn béo hoặc nhịn ăn bữa trưa. Tuy nhiên đây là phương pháp ăn kiêng phản khoa học, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe và tăng nguy cơ mắc bệnh nhiều hơn.

Phụ nữ muốn giảm cân là bình thường, nhưng phải thật khoa học thì mới có kết quả tốt.

Trong số 3 bữa ăn hàng ngày, bữa trưa thực sự rất quan trọng để "sạc" lại năng lượng cho buổi chiều. Càng tránh ăn trưa, chị em sẽ có xu hướng ăn nhiều hơn vào buổi tối nên dễ gây béo phì hơn bình thường. Vì vậy, hãy cố gắng ăn trưa đều đặn với 5 loại thực phẩm sau để vừa khỏe mạnh lại còn giảm cân nhanh chóng, nhất là vào thời điểm cuối năm hay diện đồ đẹp:

1. Gạo lứt giúp giảm cân tốt hơn gạo trắng

Tuy hơi khó ăn một chút nhưng về bản chất, gạo lứt lại bổ dưỡng hơn rất nhiều so với gạo trắng chúng ta hay ăn. Chúng giữ nguyên toàn bộ những tinh hoa của hạt gạo do không qua quá trình tinh chế. Theo một nghiên cứu đăng tải trên tạp chí American Journal of Clinical Nutrition, gạo lứt rất bổ dưỡng cho những người đang muốn giảm cân hoặc mắc tiểu đường .

Cơm gạo lứt vừa ngon vừa bổ nhưng ít người thích do có màu nâu không đẹp mắt.

Gạo lứt vừa giàu vitamin lại còn chứa carb – nguồn năng lượng yêu thích của não bộ. Chị em có thể ăn gạo lứt cho bữa trưa để tăng năng suất cho buổi chiều làm việc, kết hợp thêm các loại rau xanh và cá tươi để được ăn no mà không lo béo phì. Mỗi bữa khoảng 1 chén nhỏ là đủ cung cấp dinh dưỡng toàn diện.

2. Cải bó xôi

Hay còn gọi là rau bina, nó là một trong những loại rau lá xanh được nhiều chuyên gia dinh dưỡng khuyên dùng nhờ hàm lượng khoáng chất, vitamin có lợi cho cơ thể. Lượng calo trong cải bó xôi rất thấp nhưng lượng chất xơ lại cao, giúp hệ tiêu hóa làm việc hiệu quả hơn, duy trì lượng đường trong máu thấp và ngăn chặn cảm giác đói giúp giảm cân.

Ăn cải bó xôi còn giúp ngăn chặn ung thư nhờ flanovoid – hợp chất làm chậm sự phân chia của khối u. Hãy thử trộn loại rau này với giấm để ăn thay cho salad, trộn với trái cây làm sinh tố hoặc xào với trứng vào mỗi trưa. Chắc chắn lợi ích mà chị em nhận từ loại rau này sẽ không gây thất vọng.

3. Sữa chua không đường ăn kèm trái cây tươi

Theo Summer Yule – chuyên gia dinh dưỡng kiêm giám đốc trang web sức khỏe summeryule.com, với những người bận rộn thì ăn sữa chua không đường kèm trái cây tươi chính là "tiên dược" giảm cân hiệu quả nhất. Hỗn hợp này là sự kết hợp cân bằng giữa carb và chất đạm, giúp giảm lượng đường trong máu và tạo cảm giác no nhanh chóng.

Sữa chua trộn chung với trái cây vừa làm bạn mau no mà còn giảm cân nhanh chóng.

Chị em hãy cố gắng thức dậy sớm một chút để cắt hoa quả, sau đó mang lên văn phòng và trộn vào sữa chua là ăn được ngay. Nếu thích thì có thể thêm các loại hạt như đậu phộng, hạnh nhân… để nạp thêm năng lượng cho buổi chiều. Nhưng cần lưu ý là mua sữa chua không đường và không tách béo, còn trái cây thì phải lựa thật tươi kẻo phản tác dụng.

4. Đậu đen

Đậu đen là loại ngũ cốc có giá trị dinh dưỡng cao nên được sử dụng trong đời sống hằng ngày và trong các bài thuốc Đông y. Chúng giàu protein giúp bạn có một bữa trưa no bụng và tràn đầy năng lượng. Bên cạnh đó, isoflavone trong đậu đen cũng có khả năng điều chỉnh và chuyển hóa chất béo.

Bạn có thể nấu súp đậu đen hoặc trộn chung với salad cho bữa trưa đều tốt. Nếu không muốn ăn toàn rau, hãy kết hợp đậu đen với thịt gà hoặc cá để ăn no mà vẫn giảm cân như thường. Tuy nhiên những người mắc viêm đại tràng , tiêu chảy hoặc tiêu hóa kém không nên ăn nhiều kẻo bệnh nặng hơn.

5. Quả bơ

Tuy rằng quả bơ vốn bị nhiều người hiểu là gây béo phì, nhưng theo các chuyên gia, hầu như chất béo trong loại quả này đều an toàn cho sức khỏe. Chất béo trong quả bơ thúc đẩy việc đốt cháy mỡ và calo trong cơ thể nhiều hơn, vì thế không làm tăng cân mà còn giúp giảm cân hiệu quả.

Ăn bơ có béo hay không hoàn toàn phụ thuộc vào cách ăn của bạn. Cụ thể, bạn chỉ nên ăn 1 quả/ngày, ăn sau bữa chính 30 phút và hãy ăn vào buổi trưa để nâng cao hiệu quả giảm cân. Khi ăn không được cho quá nhiều đường sữa, tốt nhất là trộn với rau và ăn nguyên chất như vậy.

