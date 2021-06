Điểm mặt 6 lợi ích tuyệt vời của chanh leo với sức khỏe, đây chính là động lực để bạn dùng thường xuyên hơn!

Chanh leo là loại quả rất giàu nguồn vitamin thiết yếu cho cơ thể. Trong 100g chanh leo đã bỏ hạt có 8,7mg vitamin A, 63 mg kali, 5 mg magiê, 5,4 mg vitamin C, 2 mg canxi, 0,29 mg sắt, 1,9g chất xơ… Bên cạnh đó, chanh leo cũng chứa phốt pho, niacin và vitamin B6 giúp cơ thể khỏe mạnh.

Với những thành phần trên, chanh leo có nhiều công dụng với sức khỏe, đặc biệt là trong những trường hợp sau:

Tốt cho người muốn giảm cân

Chanh leo là một trong những loại trái cây hoàn hảo để giảm cân vì nó có lượng calo, chất béo và natri thấp. Mỗi khẩu phần chanh leo (100 gram) có 97 calo. Ngoài ra, nó cũng có hàm lượng chất xơ cao, thúc đẩy cảm giác no của dạ dày, do đó làm giảm cảm giác thèm ăn của bạn.

Giúp bảo vệ tim mạch

Chanh leo vốn giàu kali và khoáng chất, đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa huyết áp, giúp thư giãn các mạch máu và tăng cường lưu lượng máu, từ đó làm giảm thiểu sự căng thẳng và đặc biệt là giúp cải thiện sức khỏe hệ tim mạch. Hơn nữa, trong chanh leo còn có 2 chất flavonoid và axit phenolic giúp kiểm soát lượng cholesterol trong máu tốt.

Tăng cường miễn dịch

Chanh leo giúp tăng cường hệ thống miễn dịch vì nó rất giàu vitamin C (100 gram trái cây chứa 30 miligam vitamin C), chất chống oxy hóa và một số hợp chất. Những vitamin này giúp làm giảm các gốc tự do khỏi cơ thể.

Ức chế sự phát triển của tế bào ung thư

Polyphenol, chất chống oxy hóa và carotenoids có trong chanh leo có thể ức chế sự phát triển của các tế bào ung thư, nhất là đối với ung thư phổi và ung thư miệng. Bên cạnh đó, chanh leo rất giàu chất chống oxy hóa, là những hợp chất giúp loại bỏ các gốc tự do có hại trong cơ thể.

Cải thiện sức khỏe của xương

Chanh leo là loại quả rất giàu nguồn khoáng chất như magie, canxi, sắt và phốt pho có thể hỗ trợ cho sức khỏe của xương. Những khoáng chất trong chanh leo, khi kết hợp cùng với các nguồn khoáng chất dồi dào khác trong rau xanh và sữa có thể giúp duy trì mật độ xương và ngăn ngừa loãng xương.

Tốt cho người bệnh tiểu đường

Chanh leo có hàm lượng chất xơ cao và chỉ số đường huyết thấp giúp duy trì nồng độ insulin ở bệnh nhân tiểu đường. Những người mắc bệnh tiểu đường có thể tiêu thụ loại quả này, vì nó sẽ giúp giữ cho lượng đường trong máu của họ ổn định.

Mách bạn cách làm sinh tố chanh leo ngon tuyệt hảo Nguyên liệu: Chanh leo 4 quả, sữa tươi: 100 ml, sữa đặc loại hộp nhỏ, 100ml nước lọc, đường, đá bào. Chanh leo bạn bổ đôi dùng thìa nạo lấy nhân. Cho nhân vào rây lọc kĩ lấy nước cốt, bỏ đi phần hạt sau đó hòa cùng với 100 ml nước. Cách loại bỏ hạt chanh leo Cho hỗn hợp nước cốt chanh leo, 100ml sữa tươi, 1 thìa sữa đặc, 2 thìa cafe đường vào máy sinh tố xay cho thật bông rồi tiếp tục cho đá xay vào xay cho nhuyễn đều là được. Với những người không thích ngọt, bạn có thể cho vào đó một chút muối, muối sẽ làm dịu vị chua của chanh. Kết hợp giữa vị chua của chanh, ngọt của đường và mặn của muối sẽ cho bạn một thức uống hoàn hảo.





