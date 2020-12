Đây là những thói quen ai cũng cố làm khi trời rét đậm rét hại, nhưng càng làm sẽ càng tổn hại sức khỏe

Miền Bắc đang phải đối mặt với tình trạng thời tiết rét đậm rét hại kéo dài. Kéo theo đó, thói quen chăm sóc sức khỏe, bảo vệ cơ thể để chống chọi với giá lạnh khắc nghiệt cũng được tăng cường. Tuy nhiên, không phải thói quen nào cũng thực sự tốt cho sức khỏe của bạn. Cùng điểm qua một số thói quen sai lầm của nhiều người khi trời rét đậm rét hại được chuyên gia chỉ ra dưới đây:

Dùng than sưởi ấm cơ thể, lạm dụng quạt sưởi, máy sưởi

Thói quen dùng than sưởi ấm cơ thể rất phổ biến ở nông thôn, cực tai hại cho sức khỏe. Dường như năm nào ở nước ta cũng ghi nhận có ca tử vong do dùng than sưởi ấm. Mới đây nhất là trường hợp đau lòng của 4 mẹ con sản phụ cùng nhập viện, trong đó 2 trẻ nhỏ tử vong tại Quảng Bình do dùng than đặt dưới gầm giường để sưởi ấm trong phòng khép kín.

Theo PGS.TS Trần Hồng Côn (Giảng viên khoa Hóa, Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN), tuyệt đối không được sưởi ấm cơ thể bằng than trong phòng khép kín. Nguyên nhân bởi, khi đốt, than sản sinh lượng lớn khí CO. Khi được đốt trong phòng khép kín, khí CO không được lưu thông, người sống trong không gian sẽ phải hít thở lượng lớn khí này. Ngạt khí CO trong quá trình đốt bếp than diễn ra rất từ từ, nạn nhân thường chìm vào giấc ngủ mà không biết là mình rơi vào tình trạng nguy hiểm, có thể mất mạng ngay sau đó.

Điều đáng nói là khí CO, CO2 không có mùi vị, không gây đau đớn, do đó người bị ngạt khí không có phản ứng tự vệ, may mắn thì được người khác trông thấy và kéo ra cứu sống. Trong trường hợp được kéo ra ngoài, chữa khỏi ngạt khí CO, CO2, bạn vẫn có khả năng bị tổn thương não, dễ mắc các chứng bệnh giảm trí nhớ, liệt cơ mặt, liệt vận động…

Không chỉ là đốt than để sưởi ấm, lạm dụng quạt sưởi, máy sưởi cũng được khuyến cáo không nên. Sử dụng đến mức lạm dụng có thể khiến da mất nước, dẫn tới khô nẻ, thô ráp, ảnh hưởng hệ hô hấp, khó thở do phòng khép kín bị bí khí, làm mũi khô, dễ mắc các bệnh về mũi.

Giải pháp: Tuyệt đối không được sử dụng hình thức đốt cháy để sưởi ấm hoặc nấu nướng trong không gian kín hoặc chỉ mở hé một phần. Khi sử dụng máy sưởi, quạt sưởi thì không bật nhiệt độ sưởi quá cao, chỉ dùng khi cần thiết, tránh lạm dụng.

Tắm lâu với nước quá nóng

Tắm nước nóng vào mùa đông, nhất là vào những ngày rét đậm rét hại là thói quen của nhiều người vì đem lại cảm giác vô cùng thích thú, sảng khoái. Do nước quá ấm nóng nên khi dìm người vào bồn tắm trong những ngày lạnh giá, nhiều người thích thú đến độ không muốn tắm qua loa, muốn ở thật lâu trong nước. Điều này vô cùng nguy hiểm cho sức khỏe.

Theo các chuyên gia da liễu, tắm quá lâu có thể khiến làn da dễ bị mất nước, da trở nên khô ráp, dễ mắc các chứng bệnh về da như khô da, chàm, nẻ... Chưa hết, kiểu tắm này vào thời điểm rét đậm rét hại dễ gây tình trạng thiếu dưỡng khí và gây co rút mạch, nhịp tim thất thường, nguy hiểm hơn có thể khiến đột tử . Trong thực tế cũng đã ghi nhận rất nhiều ca đột tử, thậm chí bị tử vong do thói quen tắm kiểu này vào mùa đông.

Giải pháp: Tắm với nước nóng vừa phải, có nhiệt độ khoảng 29 độ C là tốt nhất. Không nên tắm lâu, chỉ tắm 5-10 phút mỗi lần. Khuyến khích tắm trước 8 giờ tối, không nên tắm đêm. Khi đi bên ngoài về tốt nhất ở trong nhà một thời gian nhất định để cơ thể được điều hòa với nhiệt độ trong phòng rồi mới đi tắm, phòng tránh nguy cơ sốc nhiệt.

Đi tất 24/24 giờ

Đôi chân luôn là bộ phận mà chúng ta cần hết sức chú ý giữ gìn, nhất là trong những ngày trời rét đậm rét hại. Tuy nhiên, không phải thế mà bạn nên đi tất suốt cả ngày lẫn đêm. Theo cựu đại tá, lương y đa khoa Bùi Hồng Minh (Phó Chủ tịch Hội Đông y Ba Đình, Hà Nội), thói quen đi tất ngay cả khi đi ngủ có thể khiến đôi chân bị bí hơi, mồ hôi không thoát ra được khiến ảnh hưởng giấc ngủ, thậm chí về lâu dài có thể gây bệnh thấp khớp.

Giải pháp: Bỏ tất chân vào thời điểm đi ngủ, chỉ nên đắp chăn kín chân tránh lạnh là được. Ngoài ra nên ngâm chân với nước nóng, kết hợp massage chân với tinh dầu sẽ giúp thúc đẩy tuần hoàn máu, giảm căng thẳng, mệt mỏi, ngủ sâu hơn nhờ sức khỏe đôi chân được cải thiện.

Mặc một áo cực dày bên ngoài để chống giá rét

Lẽ dĩ nhiên, khi trời rét đậm rét hại thì những chiếc áo khoác dày là trợ thủ đắc lực của chúng ta. Nhưng chỉ mặc mỗi một chiếc áo dày mà ăn mặc sơ sài bên trong thì có nên hay không? Giới chuyên gia nhận định điều này thực sự không nên. Bởi lẽ, theo nguyên lý, chất lỏng và chất khí dẫn nhiệt kém. Mùa đông mặc nhiều áo mỏng ấm hơn mặc một áo dày là vì mặc cùng lúc nhiều áo mỏng sẽ tạo ra được các lớp không khí ở giữa các lớp áo, các lớp không khí này dẫn nhiệt kém nên có thể giữa ấm cho cơ thể tốt hơn.

Giải pháp: Mặc áo khoác dày bên ngoài nhưng bên trong nên mặc thêm vài chiếc áo mỏng trong những sẽ giúp cơ thể được giữ ấm và khỏe mạnh hơn.

Uống quá ít nước

Vào mùa đông nói chung, nhiều người trở nên lười uống nước . Trong thời tiết rét đậm rét hại, thói quen này càng dễ phát sinh. Điều này khiến cơ thể không được cung cấp đủ nước, dẫn đến sức đề kháng bị suy giảm, làn da trở nên khô ráp, sạm hơn, thiếu độ căng bóng tự nhiên.

Giải pháp: Duy trì uống nước lọc đều đặn trong ngày, cố gắng uống đủ 2-3 lít nước lọc mỗi ngày để có làn da đẹp và sức khỏe dồi dào.

