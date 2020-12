Đây là 5 kiểu uống nước "thông minh" giúp phụ nữ "hút mỡ bụng" cực nhanh, xuống cân mà vẫn dồi dào năng lượng

Với phụ nữ, mỡ thừa không đơn thuần chỉ khiến thân hình chị em trở nên già nua, mập mạp hơn mà còn là mối nguy hại khôn lường đối với sức khoẻ. Mỡ thừa khiến xương khớp của cơ thể phải chịu một áp lực rất lớn, lâu dần dễ bị thoái hoá, gây đau nhức, đi lại khó khăn. Hơn nữa, mỡ thừa còn khiến bạn có nguy cơ cao mắc bệnh tim mạch, huyết áp, tiểu đường...

Có nhiều cách để bạn có thể "tiêu hóa" hết mỡ thừa phần bụng, như tập luyện, thay đổi thói quen ăn uống. Nhưng theo các chuyên gia về thể hình, trong khi tập luyện chỉ quyết định 30% hiệu quả giảm mỡ thì thay đổi chế độ ăn quyết định 70%. Theo đó, có 5 cách uống nước được coi là có tác dụng loại bỏ mỡ thừa, giảm cân nhưng lại không hề ảnh hưởng đến sức khỏe.

1. Uống trà chanh mỗi ngày

Trong khi nước ngọt hay bia rượu có thể khiến bạn hình thành một lớp mỡ dày ở bụng thì trà chanh lại là thức uống giúp tiêu trừ mỡ thừa, giảm đầy hơi nhờ có chứa hàm lượng D-limonene. Một nghiên cứu được công bố trên "Tạp chí Dược học Châu Âu" đã xác định D-Limonene có tác dụng điều trị chứng rối loạn chuyển hóa ở những con chuột thừa cân, từ đó giúp chúng đào thải nhanh năng lượng dư thừa.

Ngoài ra, trong quả chanh có chứa các thuộc tính có khả năng thanh lọc cơ thể bằng cách thải hết độc tố gây bệnh và nhiễm trùng. Chúng ta hoàn toàn có thể dùng trà chanh giống như một loại nước uống ngăn ngừa bệnh tật, chống béo phì và nhiễm trùng.

Tuy nhiên, tốt nhất không thêm đường vào thức uống này thì bạn mới có hi vọng đạt mục đích của mình.

2. Uống trà xanh ngay trước khi tập thể dục

Trước khi tập thể dục, chị em đừng quên nhấm nháp một vài tách trà xanh để tăng cường hiệu quả tiêu diệt mỡ thừa.

Những người uống trà xanh trước khi tập luyện sẽ giảm nhiều hơn khoảng 1kg so với những người không uống trà.

Một nghiên cứu kéo dài 12 tuần được đăng tải trên "The Journal of Nutrition" vào năm 2009 cho thấy những người uống trà xanh trước khi tập luyện sẽ giảm nhiều hơn khoảng 1kg so với những người không uống trà. Trà xanh có chứa các hợp chất là catechin, giúp làm tan mô mỡ và thúc đẩy gan biến đổi chất béo thành năng lượng sau đó thải ra bên ngoài.

3. Uống 300ml nước ấm trước bữa ăn

Uống 300ml nước ấm trước bữa ăn có thể giúp bạn cảm thấy no hơn và tránh ăn quá nhiều trong bữa ăn. Đồng thời, việc uống nước trước bữa ăn cũng sẽ giúp bạn tăng cường trao đổi chất, từ đó hệ tiêu hóa sẽ xử lý thực phẩm một cách trơn tru và nhanh chóng, hạn chế nguy cơ tích mỡ.

Uống 300ml nước ấm trước bữa ăn có thể giúp bạn cảm thấy no hơn và tránh ăn quá nhiều trong bữa ăn.

4. Tuyệt đối tránh xa nước ngọt

Nếu muốn giảm mỡ, bạn có thể không cần nhịn ăn nhưng nhất định phải từ bỏ thói quen uống nước ngọt vì loại đồ uống này chứa nhiều đường và quá nhiều calo, chúng sẽ biến mọi nỗ lực giảm cân của bạn trở nên vô nghĩa.

Một nghiên cứu trên Tạp chí của Hiệp hội Lão khoa Hoa Kỳ đã phát hiện ra rằng những đối tượng uống nhiều nước ngọt mỗi ngày trong suốt 10 năm có vòng eo tăng nhanh gấp 5 lần so với những người không có thói quen sử dụng nước ngọt. Vì vậy, chỉ cần từ bỏ thói quen sử dụng nước ngọt thì bạn đã giảm được rất nhiều nguy cơ hình thành mỡ thừa rồi.

5. Uống nước lọc mỗi lúc cảm thấy thèm ăn

Theo Healthline, nếu chúng ta hình thành thói quen uống nước mỗi khi thấy đói thì có thể làm giảm sự thèm ăn và giúp giảm cân hiệu quả. Trong thực tế, cơ thể rất dễ nhầm lẫn giữa cảm giác khát và đói, vì vậy nếu bạn đang cảm thấy thôi thúc phải bỏ một cái gì đó vào miệng, tại sao không thử uống một ly nước lớn và chờ đợi vài phút, lúc này bạn có thể thấy sự thèm ăn đã biến mất. Một số nghiên cứu cũng đã chỉ ra rằng những người uống 2 ly nước trước bữa ăn sẽ tiêu thụ ít hơn 75-90 calo khi ăn.

Theo Nhịp sống Việt

(Nguồn: Healthline, NDTV, Eatthis)