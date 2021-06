Có 3 dấu hiệu này buổi sáng và tối thì coi chừng xương khớp của bạn đang "kêu cứu"

Xương là bộ phận mạnh nhất trong cơ thể con người. Nó có thể cung cấp cho chúng ta sức mạnh, duy trì sự cân bằng của cơ thể, bảo vệ các cơ quan nội tạng và hỗ trợ cho cơ bắp. Tuy nhiên, các bệnh thoái hóa như loãng xương có thể ảnh hưởng xấu đến xương, và các bệnh như viêm khớp cũng có thể ảnh hưởng đến các mô giữa xương và khớp.

3 dấu hiệu này buổi sáng và tối cảnh báo xương khớp của bạn đang "kêu cứu"

1. Cứng khớp vào buổi sáng: Cảnh báo sớm viêm khớp dạng thấp

Những người hay cảm thấy cứng khớp vào buổi sáng (khoảng 30 phút) có thể có nguy cơ bị viêm khớp dạng thấp. Theo ông Chaim Putterman, chuyên khoa viêm khớp tại Đại học Y Albert Einstein (Mỹ), người bị viêm khớp dạng thấp cho biết họ thường cảm thấy cứng khớp vào buổi sáng, khó di chuyển, cơn đau càng nặng hơn mỗi khi vận động nặng hoặc đi lại nhiều.

2. Đau đớn vào ban đêm: Cảnh báo ung thư xương

Ung thư xương là loại ung thư liên kết từ 3 tế bào, bao gồm tế bào tạo sụn, tế bào tạo xương và tế bào liên kết của mô xương. Các triệu chứng chính của các khối u xương phát sinh sớm, bệnh ban đầu chỉ đau nhẹ, không liên tục. Cùng với sự tiến triển của bệnh, cơn đau có thể tăng dần lên, sự phát triển của những cơn đau thường cố định.

Hầu hết bệnh nhân tăng đau vào ban đêm, ảnh hưởng đến giấc ngủ. Sự đau đớn diễn ra mơ hồ, bạn gần như khó biết đau từ đâu.

3. Đau quanh khớp gối, nhất là về ban đêm: Nguy cơ thoái hóa khớp gối

Người bị thoái hóa khớp gối thường có dấu hiệu đau quanh khớp gối hoặc chỉ đau một vài điểm, lúc đầu đau chỉ xuất hiện nhẹ, nhất là lúc đi lại nhiều, hoặc lúc lên xuống cầu thang hoặc lên dốc, thường xuất hiện vào ban đêm. Đây là biểu hiện đầu tiên của bệnh. Càng về sau, khớp gối có thể bị sưng lên do viêm hoặc do tràn dịch khớp, nếu được chọc hút dịch ra, đau sẽ giảm nhưng có thể tái phát vài ngày sau đó. Khi bệnh trở nên nặng hơn, người bị thoái hóa khớp gối có thể bị cứng khớp, biểu hiện rõ nhất là lúc sáng sớm, lúc vừa ngủ.

Khác với đau kiểu viêm như trong bệnh lý viêm khớp gối nhiễm khuẩn hay viêm khớp dạng thấp. Đau do thoái hóa khớp gối thường đau liên tục trong ngày, đau tăng lên về đêm và sáng. Người bệnh nghỉ ngơi không hết đau mà chỉ giảm đau ít.

Các bệnh về xương khớp thường gặp

Trong số nhiều bệnh và tình trạng ảnh hưởng đến sức khỏe của xương, có 3 bệnh về xương khớp phổ biến nhất:

1. Thoái hóa khớp (hay còn gọi là viêm khớp và viêm khớp mãn tính)

Thoái hóa khớp là một trong những bệnh về xương khá phổ biến, xảy ra khi sụn khớp bị thoái hóa hoặc tổn thương, gây viêm và thay đổi hình dạng của các xương xung quanh, đôi khi gây ra các gai xương. Bệnh viêm khớp này thường ảnh hưởng đến đầu gối và hông, nhưng nó cũng ảnh hưởng đến các khớp khác, chẳng hạn như ngón tay. Viêm xương khớp thường do lão hóa gây ra, nhưng nó cũng có thể là kết quả của tình trạng thừa cân hoặc các bệnh viêm nhiễm.

2. Viêm khớp dạng thấp

Viêm khớp dạng thấp được xếp vào nhóm bệnh tự miễn của cơ thể con người, tuy nhiên nguyên nhân chính xác của nó vẫn chưa được giải đáp trong giới y học. Tỷ lệ nữ mắc bệnh nhiều hơn nam. Căn bệnh tự miễn này chủ yếu tấn công các mô xung quanh khớp và các mô liên kết ở các bộ phận khác của cơ thể, gây viêm, cuối cùng phá hủy sụn và thay đổi hình dạng của xương, và dẫn đến xói mòn xương.

3. Loãng xương

Loãng xương là bệnh về xương phổ biến nhất, mặc dù là bệnh phổ biến nhất ở phụ nữ nhưng nam giới cũng có thể mắc bệnh này. Loãng xương là do giảm mật độ xương, dẫn đến xương yếu hơn và dễ bị gãy xương. Có 3 loại loãng xương là: Loãng xương sau mãn kinh (do thiếu oestrogen); loãng xương do tuổi già (do thiếu canxi hoặc vitamin D, hoặc do thiếu cả canxi và vitamin D); loãng xương vô căn, không rõ nguyên nhân, nhưng nó thường xảy ra ở thanh thiếu niên và nam giới trưởng thành.

Việc cần làm để duy trì xương khỏe mạnh

Trên thực tế, có những cách rõ ràng để giữ cho xương khỏe mạnh khi bạn còn trẻ và ngăn ngừa mất xương khi về già. Một số phương pháp thực sự là để duy trì một lối sống và thói quen tốt, chẳng hạn như tập thể dục để duy trì cân nặng hợp lý, không hút thuốc và hạn chế lượng rượu và nước ngọt.

Các phương pháp khác bao gồm:

Chế độ ăn uống lành mạnh: Mọi người dường như đều hiểu điều này nhưng nhiều người không biết nên ăn những thực phẩm nào để tăng cường sức khỏe của xương. Xương cần canxi và vitamin C, D và K. Thực phẩm chứa canxi tốt bao gồm các sản phẩm từ sữa ít béo, cá béo như cá hồi, đậu trắng và đậu phụ. Nếu bạn không ăn đủ rau và trái cây, bạn nên bổ sung các loại vitamin cần thiết theo tư vấn của bác sĩ.

Tập thể dục: Các bài tập trọng lượng và tăng cường cơ bắp cũng rất quan trọng, chúng không chỉ giúp duy trì một cơ thể khỏe mạnh mà loại bài tập này có thể khiến xương sản sinh ra nhiều tế bào hơn để giúp xương chắc khỏe. Tập tạ, đi bộ, đi bộ đường dài và yoga đều thuộc nhóm này.

Tiếp xúc ánh mặt trời: Ánh nắng mặt trời có thể giúp các vitamin cơ thể sản D. Chúng ta cần ánh sáng mặt trời để hấp thụ canxi để xây dựng xương chắc khoẻ. Nếu bạn không có đủ thời gian tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, hoặc luôn sử dụng kem chống nắng, thì bạn có thể cần ăn thêm thực phẩm chứa vitamin D hoặc bổ sung trực tiếp vitamin D.

