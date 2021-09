Chỉ với dấu hiệu đau lưng này có thể mắc bệnh về thận

Mắc bệnh lý hiếm gặp khi chủ quan dấu hiệu đau lưng

Phát hiện mình bị viêm gan B từ năm 2007, trong gia đình cũng có mẹ bị viêm gan B nên anh N.V.M ở Hà Nội luôn tuân thủ lịch kiểm tra định kỳ của bác sĩ. Do xuất hiện triệu chứng đau lưng bên phải lâu ngày nên anh M đã vào viện để kiểm tra. Vào viện, qua khai thác tiền sử, anh M cho biết bị đau lưng bên phải nhiều tháng, âm ỉ, tăng dần. Ngoài ra, anh không có biểu hiện gì bất thường như không sốt, không đái máu, không tiểu buốt, tiểu rắt, không điều trị thuốc gì..

Trước tiền sử như vậy và dựa vào kết quả siêu âm ổ bụng từ trước có kết luận giãn nhẹ đài bể thận phải nên anh M được bác sĩ chỉ định kiểm tra bệnh lý viêm gan, siêu âm ổ bụng và chụp cắt lớp vi tính. Kết quả xét nghiệm có bất thường ở thận.

Bệnh nhân có chỉ định chụp cắt lớp vi tính ổ bụng có hình ảnh động mạch thận và tĩnh mạch thận giãn kèm ổ dị dạng cực trên thận phải. Kết quả, bệnh nhân được xác định dị dạng động tĩnh mạch thận phải và hội chẩn chuyên khoa để tiến hành xử lý điều trị bằng nút mạch - phương pháp ít xâm lấn, ít biến chứng và bảo tồn tối đa nhu mô thận.

Đau lưng có thể là dấu hiệu mắc dị dạng động tĩnh mạch thận. Ảnh minh họa

BS Kiều Trí Lộc - Chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh, PKĐK MEDLATEC Thanh Xuân cho biết, bệnh nhân này khởi phát từ triệu chứng đau thắt lưng bên phải, diễn biến nhiều tháng, nhưng không kèm theo triệu chứng tiết niệu nên quá trình thăm khám siêu âm cần kết hợp siêu âm 2D và siêu âm Doppler, nếu chỉ siêu âm 2D thì bác sĩ dễ bỏ sót. Bệnh lý dị dạng động tĩnh mạch thận phải mà bệnh nhân mắc rất hiếm gặp so với các bệnh lý về thận. Do may mắn được phát hiện sớm, bệnh nhân đã được điều trị kịp thời mà không để lại biến chứng nguy hiểm nào.

Dấu hiệu nào nên đi khám?

BS Lộc cho biết, dị dạng động tĩnh mạch thận (AVM) là sự thông thương bất thường giữa động mạch và tĩnh mạch mà không qua đường mao mạch. Ổ dị dạng gồm 3 phần: các động mạch nuôi, ổ dị dạng và tĩnh mạch. Dị dạng động tĩnh mạch thận nếu không được chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời sẽ gây nhiều biến chứng nguy hiểm. Do máu lưu thông trực tiếp từ nơi có áp lực cao (động mạch) sang nơi có áp lực thấp (tĩnh mạch) không qua hàng rào mao mạch nên có nguy cơ vỡ thành mạch và chảy máu. Người bệnh có thể nguy hiểm tính mạng nếu không phát hiện, điều trị kịp thời.

"Nguyên nhân gây dị dạng động tĩnh mạch thận do tự phát bẩm sinh, yếu tố gia đình, có thể phát hiện tình cờ khi đi kiểm tra sức khỏe. Người dân khi có một trong những dấu hiệu cảnh báo như đái máu - triệu chứng hay gặp nhất, đau vùng thắt lưng, tăng huyết áp thì nên đi khám ngay để được phát hiện sớm" – BS Lộc khuyên.

ThS.BSNT Đào Danh Vĩnh - Giám đốc Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh - MEDIM thuốc Hệ thống Y tế MEDLATEC cho biết, dị dạng động tĩnh mạch thận là tổn thương hiếm gặp chiếm 0.04%. Tỷ lệ này có xu hướng tăng lên nhờ sự phát triển của các phương pháp chẩn đoán hình ảnh gồm siêu âm, chụp cắt lớp vị tính đa dãy, cộng hưởng từ và chụp mạch số hóa xóa nền (DSA).

Hiện tượng có triệu chứng đau lưng có thể là do ổ dị dạng động tĩnh mạch đã gây hiệu ứng cướp máu nhu mô thận lân cận, hoặc cũng có thể là biểu hiện của biến chứng chảy máu trong ổ dị dạng.

Đối với dị dạng động tĩnh mạch thận chưa có biến chứng như trường hợp trên nếu chỉ khám lâm sàng và siêu âm, chụp X quang hệ tiết niệu thông thường thì dễ bỏ sót hoặc nhầm với tình trạng bệnh lý thường gặp khác như nang thận, giãn đài bể thận. Sử dụng siêu âm doppler (triplex) là phương pháp rất hiệu quả và dễ dàng có thể chẩn đoán được bệnh lý dị dạng động tĩnh mạch thận.

Hà My