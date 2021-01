Chi 100 triệu đồng, cô gái độc thân hoàn thiện nội thất căn hộ 75m² cực sang chảnh ở Sài Gòn

Cô gái trẻ Thùy An (28 tuổi) hiện đang là Marketer Freelancer. Căn hộ được Thùy An mua rộng 75m2 với 2 phòng ngủ được hoàn thiện nội thất cơ bản. Toàn bộ thiết kế và đồ đạc trong nhà đều được cô gái tự tìm chỗ đặt đóng. Đồ trang trí được Thùy An chọn lọc và mua online dựa vào review trên mạng.

Thùy An tâm sự: "Mình là người nghiện nhà cửa nên từ khi bước chân vào căn hộ này, hình ảnh về ngôi nhà trong mơ đã có sẵn trong đầu rồi. Tất cả thiết kế trong nhà đều dựa trên một cảm hứng chính: "Lúc cảm thấy buồn bã hoặc cô đơn, nơi muốn trở về vẫn chỉ là nhà mình".

Vì thế nên mình đã chọn chất liệu gỗ và tông màu trắng be làm chủ đạo cho căn nhà để tạo cảm giác ấm cúng, dễ chịu dù nhà chỉ có một người".

Căn hộ có 2 phòng ngủ được Thùy An tâm huyết cải tạo.

Các khu vực chức năng liên kết liền mạch.

Vì diện tích căn hộ không quá rộng nên cô gái trẻ ưu tiên tường, trần, các chi tiết đều mang tông trắng kem kết hợp sàn và đồ gỗ sáng màu cùng tông. Thùy An cũng lót lại sàn gỗ cho phòng khách để đồng bộ cả căn hộ. Đồ trang trí, chụp đèn dùng chủ yếu bằng gỗ và mây tre lá tạo vẻ đẹp tinh tế, đường nét nhẹ nhàng. Toàn bộ đèn được cô gái trẻ sử dụng ánh sáng vàng ấm cúng. Ga trải giường được lựa chọn màu trắng để mang lại cảm giác tinh khiết, tươi mới khi bước vào phòng nghỉ ngơi.

Thùy An chia sẻ rằng, cô rất yêu thích phong cách Boho Scandinavian nhưng cuối cùng lại chọn phong cách Minimal do nhà có diện tích nhỏ. Cô gái chủ trương sử dugj ít đồ đạc để các căn phòng trông thoáng và rộng hơn.

Bên cạnh đó, Thùy An lắp lại sàn gỗ phòng khách, mua toàn bộ nội thất và đồ trang trí từ những nhóm cô từng tham gia, chọn từng bức tranh để tự in, đến lát gạch bếp, mua cây cối… Tự làm mọi thứ tuy vất vả nhưng thành quả mang lại chính là cuộc sống hiện tại vô cùng dễ chịu và ưng ý. Toàn bộ chi phí cho việc hoàn thiện căn hộ hết khoảng 110 triệu đồng. Sau 3 tuần thi công thì kết quả cũng khiến cô gái vui vẻ, hạnh phúc và khá hài lòng.

Không gian phòng khách thoáng sáng và ấm cúng.

Góc nhỏ được decor sinh động với những màu nhấn ấn tượng.

Không gian thành phố lãng mạn vào buổi tối khi nhìn từ phòng khách.

Thùy An cho biết: "Do làm phong cách tối giản nên toàn bộ đồ bếp mình cũng chọn cách giấy trong ngăn tủ để không gian trông gọn gàng hơn. Sau khi làm nhà xong, mình cũng rút ra được một quy trình cho mình để việc tự thiết kế căn hộ trở nên dễ dàng hơn".

Đầu tiên, chính là việc nên lựa chọn phong cách mình ưa thích, gõ từ khoá trên instagram và vào tài khoản riêng để tìm được toàn bộ thiết kế phòng của từng concept. Từ đó sẽ lựa chọn được cách bố trí đồ đạc từ tổng thể đến chi tiết.

Góc bếp rộng thoáng, gọn gàng.

Đồ đạc, vật dụng được "cất giấu" trong các hệ tủ.

Vì sống độc thân nên Thùy An thiết kế bàn ăn đơn giản.

Bước tiếp theo của Thùy An chính là chọn tông màu chủ đạo. Tiếp tục lên Pinterest để search color scheme và chọn loại phòng. Tại đây, cô gái tìm kiếm được các cách phối màu và chọn màu phù hợp.

Sau khi đã tạo nên được chi tiết cách bố trí và decor, Thùy An tiếp tục tìm xưởng để đóng đồ.

Khi hoàn thiện xong căn hộ, Thùy An yêu thích nhất là phòng ngủ, vừa nhỏ gọn vừa bình dị, có thể vùi mình trong chăn ấm, ngắm nhìn thành phố về đêm qua khung cửa sổ rộng mở. Cô gái cũng yêu cả căn bếp mở, cảm giác rộng rãi và sạch sẽ, tăng thêm cảm hứng nấu nướng vì chỉ thích ăn ở nhà, không thích ra ngoài. Những khi buổi tối, cô lại thích ngồi ban công hóng gió và ngắm sao Sáng sớm ngắm nhìn hoa nơ rhay những chiếc ghe xuôi dòng nước.

Góc nghỉ ngơi nhiều ánh sáng tự nhiên.

Không gian mộc mạc, bình dị.

Căn phòng ấm cúng và giản đơn từ chất liệu đến màu sắc.

Vẻ đẹp nhẹ nhàng từ cách bố trí đơn giản.

Xung quanh chung cư là môi trường sống, tiện ích thoải mái, hiện đại.

Từ khi có căn nhà mới với rất ít đồ đạc, Thùy An cũng tập cho mình một lối sống tối giản, trân trọng những chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống nhưng lại có nhiều thời gian kết nối sâu xa hơn với nội tâm. Làm những việc mình thích, sống trong một không gian mình yêu, gặp những người mình muốn, không cần thêm bất kỳ lý do phức tạp nào.

