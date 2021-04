Cách lấy ráy tai cực kì nguy hiểm mà nhiều người vẫn hay làm

Cách đây không lâu, một người đàn ông ở Anh bỗng dưng lên cơn co giật và đau đầu dữ dội. Trí nhớ của anh cũng gặp vấn đề đến độ không nhớ nổi tên của người quen và sau đó bất tỉnh.

Sau khi được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Coventry (nước Anh), anh đã nhanh chóng được chụp phim não và vấn đề được sáng tỏ: hai ổ áp xe đầy mủ trên màng não.

Một mảnh tăm bông được tìm thấy chìm sâu bên trong tai trái của anh. Đầu tăm bông đã dẫn đến viêm tai ngoài hoại tử, nhiễm khuẩn bắt đầu từ trong ống tai, lan đến hộp sọ, ăn qua xương, theo Mail Online.

Tình trạng này còn được gọi là viêm tai ngoài ác tính, thường gặp ở người già và người có hệ thống miễn dịch bị tổn thương. Mặc dù hiếm, vẫn có thể gây tử vong.

Anh được gây mê để các bác sĩ lấy đầu tăm bông ra khỏi tai. Sau 8 tuần dùng kháng sinh tiêm tĩnh mạch, bệnh nhân mới hồi phục hoàn toàn. Quan trọng nhất là, từ đó anh không bao giờ ngoáy tai bằng tăm bông nữa.

Ngoáy tai bằng tăm bông cũng là thói quen của nhiều người Việt.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia sức khỏe tai mũi họng đồng ý rằng việc sử dụng bông tăm để làm sạch tai là không tốt. Thậm chí có thể gây ra chấn thương nhẹ bên trong tai.

Thực ra, ráy tai không có "tác hại" như bạn nghĩ, mà ngược lại chúng có khá nhiều tác dụng.

Ráy tai có đặc tính chống vi khuẩn để ngăn ngừa một số loại bệnh nhiễm trùng, và cũng là một thuốc chống côn trùng để ngăn côn trùng vào tai. Chưa kể, ráy tai còn có công dụng giữ cho ống tai được bôi trơn. Nếu không, khu vực này trở nên khô và cũng có thể ngứa.

Thế nhưng, nhiều người lại cố gắng làm sạch tai bằng bông tăm. Thói quen làm sạch tai bằng bông tăm có thể gây tổn hại màng nhĩ. Trong một số trường hợp, nó có thể gây mất thính lực tạm thời. Ngoài ra, dùng bông tăm để lấy ráy tai có thể đẩy ráy tai từc bên ngoài vào phía bên trong của tai, từ đó gây hại cho tai.

Điều mà hầu hết chúng ta không biết là tai có khả năng tự loại bỏ ráy tai thông qua chuyển động cơ bắp thường xuyên của mặt giúp ráy tai di chuyển ra ngoài. Khi bạn ngáp hoặc nói chuyện hay di chuyển các cơ mặt cho bất kỳ mục đích nào khác đều giúp đẩy ráy tai ra ngoài.

Ống tai không cần phải vệ sinh. Trong lúc bạn gội đầu hoặc tắm, một lượng nước vừa đủ đã vào trong ống tai, làm mềm ráy tai giúp chúng dễ trôi ra ngoài hơn. Thêm vào đó, phần da tai phát triển tự nhiên theo hướng từ trong ra ngoài theo dạng xoắn ốc. Ráy tai thường sẽ theo lớp da chết bị đẩy ra ngoài. Thông thường ráy tai sẽ bị đẩy và rơi ra ngoài trong lúc bạn đang ngủ. Vì vậy có thể thấy tăm bông cũng không quá cần thiết cho việc vệ sinh tai.

Nếu trong tai có nhiều ráy, bạn nên đến gặp bác sĩ. Các bác sĩ sẽ dễ dàng lấy phần ráy tai dư thừa cho bạn bằng cách trộn một ít oxy già với nước và cho vào tai. Quá trình này không hề đau đớn mà còn rất hiệu quả trong việc loại bỏ các lớp ráy tai thừa. Nếu thường xuyên có nhiều lớp ráy tai, bạn hãy hỏi bác sĩ cách làm dung dịch lấy ráy tai để có thể thực hiện tại nhà.

Một khuyến cáo khác dành cho bạn chính là không sử dụng nến xông tai để làm sạch tai. Hình thức này không những có thể gây tổn thương nghiêm trọng cho màng nhĩ mà cũng không có tài liệu hoặc khẳng định chắc chắn nào về công dụng lấy ráy tai và làm sạch tai của nến xông tai.

Nếu bạn đang gặp phải vấn đề với ráy tai và việc làm sạch tai, bạn nên đến gặp bác sĩ và các chuyên gia để được hướng dẫn đầy đủ về các cách làm sạch tai an toàn. Tuyệt đối, bạn không nên đưa bất cứ vật gì vào trong ống tai bao gồm cả ngón tay. Những vật này có thể đi gây nhiễm trùng ráy tai sau này hoặc gây tổn thương đến màng nhỉ ở phía trong. Để chắc chắn và an toàn, bạn nên liên lạc với bác sĩ để có cách vệ sinh tai an toàn và thoải mái nhất.

Lily (tổng hợp)