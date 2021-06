Cả gia đình lần lượt mắc ung thư vì ăn nhiều 3 món "độc hại" này

Đây quả là chuyện lạ bởi ung thư không đến tự nhiên, một khi nó đã xuất hiện thì thời gian ủ bệnh, cũng như những tác nhân gây bệnh chắc chắn phải xuất hiện từ rất lâu.

Trả lời với phóng viên, ông Tôn kể rằng vào giữa tháng 5/2021, vợ ông và con trai đang học cấp 2 xuất hiện một nốt mẩn đỏ, có hình mạng nhện ở mu bàn tay và trên cổ. Nốt đỏ này ngày một lớn nên gia đình họ quyết định đến viện khám, kết quả khiến cả gia đình 3 người rất sốc: Họ đã mắc bệnh ung thư gan.

Hình ảnh sao mạch.

Theo bác sĩ Fang Jian của bệnh viện Nhân dân Hoa Đô, Quảng Châu (Trung Quốc), thực tế, nốt đỏ hình mạng nhện xuất hiện trên tay và cổ của vợ con ông Tôn chính là sao mạch.

Sao mạch thường xuất hiện ở mặt, cổ và ngực… bệnh nhân. Sự hình thành sao mạch là do sự gia tăng nồng độ estrogen trong máu. Dù sự gia tăng nồng độ estrogen trong cơ thể là điều bình thường với nhiều chị em phụ nữ nhưng cũng nên cẩn thận bởi 80% người xuất hiện sao mạch có nguy cơ tổn thương gan.

Vì sao cả gia đình 3 người của ông Tôn lại mắc bệnh ung thư gan?

Ông Tôn chia sẻ rằng, sau khi phát hiện mắc bệnh ông và bác sĩ đã có cuộc nói chuyện với nhau. Khi ông kể về những thực phẩm trong tủ lạnh mà gia đình mình thường tiêu thụ, bác sĩ nói rất có thể đó là nguyên nhân gây ung thư gan.

3 loại thực phẩm gây ung thư gan mà gia đình ông Tôn thường ăn là:

1. Nấm ngâm lâu

Nấm là một loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng rất cao, được mọi người vô cùng yêu thích, tuy nhiên trước khi ăn bạn cần nhớ một điều đó là không nên ngâm nấm trong nước quá lâu.

Nếu ngâm nấm trong nước lâu dễ sinh ra độc tố "axit mycolic", sau khi vào cơ thể sẽ gây tổn thương gan và gây ung thư gan. Dù có cất trong tủ lạnh thì độc tố cũng không thể biến mất.

2. Rau để qua đêm

Rau là thực phẩm tương đối phổ biến, rất giàu vitamin và chất xơ, tuy nhiên rau ăn thừa rồi cất lại vào tủ lạnh thì lại tương đối nguy hiểm.

Rau để lâu trong tủ lạnh sẽ sinh ra một chất có hại là nitrit, sau khi ăn vào sẽ khiến gan bị nhiễm độc trong quá trình chuyển hóa và tăng khả năng bị ung thư gan.

3. Tôm, mực để lâu

Hải sản chỉ ngon lành và bổ dưỡng nếu được ăn ngay sau khi nấu chín. Càng bảo quản lâu trong tủ lạnh sẽ càng bị mất chất, thậm chí hàm lượng protein dồi dào trong hải sản có thể bị biến chất, có thể làm tổn thương gan, thận cho người ăn.

Những dấu hiệu dễ nhận thấy của ung thư gan

- Đau vùng bụng trên bên phải:

Đau ở vùng bụng trên bên phải là một trong những triệu chứng phổ biến ở hầu hết bệnh nhân ung thư gan.

Gan nằm ở vùng bụng trên bên phải của chúng ta, sau khi tế bào gan bị tổn thương sẽ bị viêm, dưới sự kích thích của quá trình viêm, gan sẽ bị. Nếu nhận thấy mình thường xuyên có triệu chứng đau âm ỉ vùng bụng trên bên phải thì bạn phải kịp thời đến bệnh viện để khám, tránh để tình trạng bệnh trở nên trầm trọng hơn.

- Chảy máu răng bất thường:

Nhiều bệnh nhân bị ung thư gan sẽ xuất hiện cả triệu chứng chảy máu nướu khi đánh răng. Dù những người mắc bệnh nha chu cũng có triệu chứng này nhưng mọi người nên lưu ý bởi gan vốn là nơi tổng hợp các yếu tố đông máu trong cơ thể, khi con người mắc ung thư gan, các yếu tố đông máu bị giảm, cơ thể rất dễ bị chảy máu, đặc biệt là máu mũi, máu răng...

- Bỗng dưng nám da, mắt thâm quầng như gấu trúc:

Khi bị ung thư gan, da mặt người bệnh thường bị tối, xỉn màu, đặc biệt có quầng thâm quanh mắt hơi giống gấu trúc. Điều này có thể do sự tổn thương của chức năng gan như xơ gan, viêm gan… Tuy nhiên, đây cũng có thể là triệu chứng của rối loạn nội tiết, nám da hoặc do vàng da kéo dài, do nhiễm trùng đường tiết niệu, vì vậy mọi người cần theo dõi thêm sức khỏe của mình, nếu nghi ngờ thì nên đi khám bệnh sớm.

- Da và mắt có màu vàng:

Bệnh nhân mắc ung thư gan giai đoạn cuối thường bị vàng da, vàng mắt. Ở giai đoạn này, các khối u trong gan ngày một lớn dần, chèn ép gan làm cho quá trình tắc nghẽn giữa gan và ống mật gia tăng từ đó hình thành triệu chứng vàng da hoặc vàng mắt.

Theo Trí Thức Trẻ