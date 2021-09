Bạn bao nhiêu kg không quan trọng, chỉ cần có 3 dấu hiệu này khi ăn thì chứng tỏ cơ thể đang gầy đi rất nhanh mà không biết

Giữ gìn vóc dáng thon gọn là mối quan tâm hàng đầu của phụ nữ. Hiện nay, có nhiều biện pháp giảm cân từ tích cực như hạn chế khẩu phần ăn, tập luyện thể thao đến biện pháp tiêu cực như dùng thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc, cắt bỏ hoàn toàn tinh bột ra khỏi thực đơn… Dù áp dụng bằng phương pháp giảm cân nào, chị em cũng cần nhớ thiết lập chế độ ăn kiêng khoa học là điều quan trọng nhất.

Nhiều người đã áp dụng đủ mọi phương pháp giảm cân nhưng số đo cân nặng vẫn không hề giảm, thậm chí còn tăng lên sau khi nhịn ăn. Ngược lại, có những người vì thực hiện biện pháp giảm cân hợp lý nên dáng người đã thon gọn, mảnh mai rất nhanh. Khi một người đang giảm cân thành công , thường có những dấu hiệu sau đây khi ăn.

3 dấu hiệu phụ nữ đang giảm cân hiệu quả

1. Bạn gần đây rất thích ăn rau

Khi một người đã giảm cân thành công thì thường có phản ứng tránh xa đồ gây béo và có xu hướng chọn những thực phẩm nhẹ nhàng như rau, củ, quả hơn.

Thật vậy, các loại rau xanh có công dụng tuyệt vời trong làm đẹp da và giữ gìn vóc dáng. Thành phần rau xanh chứa nhiều chất xơ, không chứa tinh bột nên tạo cảm giác no lâu, từ đó giảm lượng thức ăn được hấp thụ, giúp giảm cân hiệu quả. Theo khuyến cáo của Hiệp Hội Dinh Dưỡng Hoa Kỳ, mỗi ngày ăn 25 – 30g rau xanh sẽ thúc đẩy quá trình giảm cân mà không gây thiếu hụt chất dinh dưỡng, giúp làn da mịn màng và căng bóng.

Các loại rau xanh có công dụng tuyệt vời trong làm đẹp da và giữ gìn vóc dáng.

Một trong những loại rau củ giúp giảm cân hiệu quả là dưa chuột. Một quả dưa chuột chỉ chứa 16 calo, 0,1g chất béo, 0.7g chất xơ, còn lại là 95g nước. Như vậy, dưa chuột cung cấp rất ít năng lượng cho cơ thể nhưng lại có lượng chất xơ và nước cao.

2. Nhai chậm hơn và nhanh no hơn so với trước đây

Trong giai đoạn giảm cân, bạn sẽ thấy cơ thể mình có phản xạ ăn uống từ tốn, chậm rãi hơn và nhanh no hơn so với trước kia. Một nghiên cứu thực hiện tại Luân Đôn, Anh cho thấy những người ăn chậm tiêu thụ ít hơn 66 calo mỗi bữa so với những người ăn nhanh, không những vậy họ còn cảm thấy nhanh no và no lâu hơn. Ngoài hiệu quả giảm cân, nhai chậm cũng là phương pháp cải thiện sức khỏe bằng cách hỗ trợ và tăng cường hoạt động của hệ tiêu hóa, giúp cơ thể dễ hấp thụ chất dinh dưỡng, giảm mức độ căng thẳng…

Ngược lại, thói quen ăn nhanh cực kỳ có hại cho sức khỏe đường ruột, dễ gây nấc cụt bởi khi nhai quá nhanh sẽ vô tình đưa không khí vào khoang miệng. Khi ăn nhanh, lượng đường huyết không đủ thời gian để tăng cao, não bộ không kịp phản ứng để nhận tín hiệu no, dẫn đến cơ thể ăn nhiều hơn mức thực sự cần.

3. Có xu hướng thích uống súp trước khi ăn

Nếu đang giảm cân, hẳn bạn sẽ tìm cách để hạn chế lượng thức ăn mà mình tiêu thụ trong bữa chính bằng cách uống nước trước bữa ăn.

Trước khi ăn cơm, ăn một chén canh, bát súp cũng là một cách thông minh để hạn chế cơn đói. Nước canh với thành phần chủ yếu là nước cũng khiến dạ dày đầy lên, dẫn đến cảm giác no bụng làm chúng ta không muốn ăn nhiều. Một ưu điểm nữa của thói quen này là có thể tạo bôi trơn thực quản bằng miệng, có lợi cho sức khỏe thực quản.

Ngược lại, thói quen chan canh để ăn cùng cơm làm cản trở quá trình tiết nước bọt, thức ăn không được hấp thụ nước bọt khi xuống dạ dày sẽ làm tăng gánh nặng cho hệ tiêu hóa, dẫn đến các bệnh về đường tiêu hóa

Tiểu Vy

Theo Sohu, Healthline