5 dụng cụ nhà bếp là nơi “trú ngụ” của hàng loạt thủ phạm gây ung thư

Thớt gỗ

Thớt gỗ nếu được sử dụng quá lâu sẽ bị mài mòn và có các vết nứt trên bề mặt. Lúc này, nếu chúng ta sử dụng để cắt thực phẩm, lượng dư lượng thực phẩm, lượng thực phẩm dư thữa rất dễ bám lại trên bề mặt thớt. Nếu không vệ sinh sạch sẽ, để trong không gian bếp laai này sẽ bị hỏng và sinh sản Aspergillus flavus, tạo ra aflatoxin có độc tính cao, có thể gây ung thư.

Thớt gỗ nếu không được vệ sinh sạch sẽ có thể gây ung thư (Ảnh minh họa)

Aflatoxin, được phân loại là chất gây ung thư loại 1 của tổ chức thế giới, là một chất cực độc và có độc tính cao. Độc tính của nó gấp 68 lần so với thạch tín và 10 lần so với kali xyanua. Chúng có thể gây ung thư gan, thận. Do đó, hãy đảm bảo rằng sau khi sử dụng thớt được làm sạch hoàn toàn và phải thay thế thường xuyên để tránh gây nguy hại sức khỏe.

Tủ lạnh cũ

Rất nhiều các thiết bị cũ có chứa các chất gây ung thư có tên là PCBs, trong đó có tủ lạnh cũ. Hóa chất gây hại này vẫn được dùng nhiều ở các nước đang phát triển. Và trong số các PCBs đã sử dụng, khoảng 70% trong số chúng vẫn hiện diện trong môi trường hiện nay. Do vậy, để đảm bảo an toàn cho sức khỏe của cả gia đình bạn nên thay thế tủ lạnh và các thiết bị gia dụng đã cũ.

Hộp nhựa kém chất lượng

Hầu hết, các gia đình đều sử dụng hộp nhựa để đựng thực phẩm. Nhưng rất ít người biết chúng chứa các hóa chất như bisphenol A (BPA), polyvinyl clorua (PVC) và phthalates có thể ngấm vào thức ăn.

Hộp nhựa kém chất lượng làm tăng nguy cơ mắc ung thư (Ảnh minh họa)

Nhựa và BPA có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe não bộ, tim mạch lẫn các bệnh ung thư. Nếu bạn đựng thức ăn trong hộp nhựa rồi cho vào lò vi sóng, các hóa chất độc hại ấy sẽ phát tán nhanh hơn dưới môi trường nhiệt độ cao. Chúng rất dễ dính vào các loại thực phẩm có tính axit, béo và đồ ăn mặn, làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư.

Miếng rửa bát

Miếng rửa bát kém chất lượng thường chứa hàm lượng formaldehyd vượt quá tiêu chuẩn một cách nghiêm trọng, gây hại cho cơ thể con người, có thể dẫn đến ung thư. Ngay cả tiếp xúc lâu dài với formaldehyd liều thấp cũng có hại, và tiếp xúc quá nhiều có thể gây ra các bệnh hô hấp mãn tính, rối loạn kinh nguyệt, suy giảm trí nhớ,… Nếu tiếp xúc thường xuyên với formaldehyd liều lượng cao chúng có thể gây ung thư và hiện tượng quái thai.

Theo Gia đình Việt Nam