5 dấu hiệu nhận điển hình cảnh báo cơ thể thiếu canxi trầm trọng, muốn khỏe mạnh đừng chủ quan!

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng canxi là nguyên tố cực kỳ quan trọng đối với hoạt động sống của chúng ta, chúng chiếm từ 1,5 - 2% trên tổng trọng lượng toàn bộ cơ thể. Canxi tồn tại ở nhiều cơ quan, bộ phận, ví dụ như: xương, răng, móng chân, móng tay,…



Trung bình một người trưởng thành phải bổ sung khoảng 1.200 mg canxi mỗi ngày, tuy nhiên nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng chúng ta chỉ đạt được 50 - 60% yêu cầu.

Theo các chuyên gia, có nhiều nguyện nhân dẫn đến thiếu canxi như: cơ thể bị rối loạn chuyển hóa canxi, do nội tiết tố không ổn định, do lười rèn luyện thể dục, thể thao… Trong đó, lý do quan trọng nhất là do ăn uống không đủ chất, không cung cấp đủ lượng canxi cần thiết cho cơ thể. Thực tế, Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia mà người dân vẫn có khẩu phần ăn thiếu hụt canxi.

5 dấu hiệu cảnh báo cơ thể bị thiếu canxi

Chuột rút thường xuyên

Đây là một trong những biểu hiện thiếu canxi ở người lớn thường thấy nhất. Canxi đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động của xương và cơ bắp. Các cơn chuột rút, mỏi lưng khi ngồi là dấu hiệu cơ thể thiếu canxi nghiêm trọng. Nếu bạn bị chuột rút 2 - 3 lần/tuần, nhất là khi đi đứng sau một thời gian nằm, ngồi thì không nên chủ quan nhé. Thậm chí, nhiều người còn gặp cơn chuột rút ngay trong giấc ngủ.

Đau nhức xương khớp

Canxi có vai trò vô cùng quan trọng với việc hình thành xương khớp trong cơ thể của bạn. Nếu cơ thể bạn thiếu canxi sẽ gây nên tình trạng loãng xương, có lẽ là đáng chú ý nhất trong danh sách các triệu chứng thiếu hụt canxi, vitamin. Đặc biệt, tình trạng loãng xương thường xảy ra ở phụ nữ mãn kinh hoặc sau mãn kinh có nồng độ estrogen giảm, làm giảm sự hấp thu canxi khiến cho bạn dễ mắc các bệnh về xương khớp, đau nhức mỗi khi thay đổi thời tiết.

Mất ngủ

Đây là một dấu hiệu quan trọng nhưng lại hay bị bỏ qua của sự thiếu hụt canxi, vì nó dễ bị nhầm lẫn với triệu chứng của nhiều bệnh khác. Người bị thiếu canxi sẽ bị mất ngủ hoặc ngủ không sâu giấc, thức dậy mệt mỏi.

Việc thiếu canxi sẽ không biểu hiện những hậu quả ngay lập tức. Về lâu dài, cơ thể thiếu canxi trầm trọng sẽ gây ra những bệnh rất khó chữa trị. Vì vậy, việc theo dõi và nắm được những biểu hiện trên, kịp thời bổ sung canxi cho cơ thể, sẽ giúp bạn có được sức khỏe dẻo dai nhất.

Ngứa da và móng tay giòn

Móng tay khô, gãy và dễ gãy có thể cho biết mức canxi trong máu thấp. Và cả bệnh vẩy nến và bệnh chàm đều do thiếu hụt canxi. Tình trạng này thường làm cho da trông có vảy và khô.

Ngoài ra, thiếu canxi còn gây ngứa và tê quanh miệng hoặc ở các ngón tay và ngón chân, run cơ, suy giảm xúc giác, thậm chí trí nhớ kém và ảo giác… Nếu xuất hiện hiện tượng này tốt nhất hãy đi khám để được bổ sung canxi kịp thời.

Hoa mắt, chóng mặt

Bị hoa mắt chóng mặt khi đứng dậy sau một khoảng thời gian ngồi hoặc nằm là dấu hiệu cơ thể bạn đang thiếu canxi. Canxi trong đường huyết giảm xuống sẽ gây hoa mắt chóng mặt, cảm giác đó chỉ thoáng qua và lại trở lại bình thường nên nhiều người sẽ bỏ qua, làm tình trạng thiếu canxi ngày càng nghiêm trọng.

Nên làm gì để hạn chế nguy cơ thiếu canxi?

Để đảm bảo sức khỏe tốt nhất và hạn chế nguy cơ thiếu canxi, mọi người nên chủ động bổ sung đầy đủ khoáng chất này thông qua bữa ăn hàng ngày, đây là nguồn canxi tự nhiên tốt nhất. Các loại thực phẩm có sẵn canxi trong tự nhiên như hải sản: tôm, cua, các loại rau xanh, đặc biệt là sữa và các chế phẩm của chúng.

Bên cạnh đó, nếu không muốn rơi vào tình trạng rối loạn chuyển hóa canxi, cần chú ý tập luyện thể dục thể thao. Điều đó vừa giúp cơ thể dẻo dai, vừa đảm bảo sức khỏe tốt nhất.

