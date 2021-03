3 thực phẩm bị cảnh báo có thể "đánh thức" tế bào ung thư: Không gây bệnh thì cũng hại gan

Con người trong cuộc sống hiện đại rất chú trọng đến chế độ dinh dưỡng và ăn nhiều loại thực phẩm đa dạng và khoa học.

Tuy nhiên nhiều loại thực phẩm hiện có trên thị trường lại ẩn chứa những nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe. Tỷ lệ mắc ung thư cao do lối sống hiện đại là điều không còn đáng ngạc nhiên, có người bị ung thư do nguyên nhân di truyền, có người ở trong môi trường sinh ung thư lâu ngày, cũng có người do chế độ ăn uống không lành mạnh.

Hệ thống miễn dịch là tuyến phòng thủ đầu tiên của cơ thể chúng ta, khi một số yếu tố không lành mạnh xuất hiện, hệ thống miễn dịch sẽ tìm và loại bỏ những yếu tố không lành mạnh này để ngăn ngừa các bệnh gây hại cho sức khỏe.

Nhưng khi môi trường cơ thể tạo điều kiện thích hợp cho sự phát triển của tế bào ung thư, có điều kiện tốt cho sự tồn tại của tế bào ung thư, trong khi hệ miễn dịch có vấn đề thì ung thư sẽ âm thầm phát triển.

Ăn 3 loại thực phẩm sau đây càng ít càng tốt

1. Đồ ăn vặt không đảm bảo chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ

Có rất nhiều đồ ăn nhẹ trong siêu thị và cửa hàng bách hóa được đóng gói và bán trong những túi hoặc có đóng gói bằng bao bì cẩn thận.

Nhưng có nhiều thực phẩm gia công nhái theo được bán ở chợ, những người buôn bán đại trà hoặc một số nhà cung cấp cũng bán một số đồ ăn nhẹ số lượng lớn thường có chất lượng không đảm bảo. Chúng tương đối rẻ và được công chúng ưa chuộng.

Tuy nhiên, xét về độ an toàn thì mối nguy về an toàn vệ sinh tiềm ẩn của những món ăn vặt như vậy là không hề nhỏ, một số món ăn vặt là đồ chiên rán, chứa nhiều gia vị, trong quá trình chiên rán sẽ hình thành nhiều chất gây ung thư.

Do vậy, bạn không nên mua chúng. Nếu bạn muốn ăn vặt, hãy chọn cửa hàng an toàn để mua.

2. Lạc bị mốc

Lạc là loại thực phẩm rất dễ bị nấm mốc trong các loại hạt phổ biến. Lạc sau khi thu hoạch cần phơi ở nơi thoáng gió, khi đào ra khỏi đất, nếu gặp thời tiết xấu, nơi bảo quản thì tương đối ẩm và không thông thoáng sẽ gây nấm mốc và sinh ra chất gây ung thư Aspergillus flavus, có độc tính không hề nhỏ.

Trên thị trường cũng có bán một số loại lạc để lâu hoặc chất lượng kém, khả năng bị nấm mốc cao hơn nên khi ăn phải cẩn thận.

3. Cua ươn/chết, cơm rượu cái lên men…

Uống rượu bia rất có hại cho gan, nếu uống quá nhiều rượu, gan đào thải không kịp sẽ làm tăng áp lực cho gan, phá hủy tế bào gan, tăng nguy cơ mắc bệnh gan do rượu và xơ gan, bạn sẽ tránh xa bệnh ung thư gan.

Tương tự như rượu, cơm men rượu, cơm cái (sản phẩm được làm từ nếp/gạo nấu thành cơm và ủ cùng men rượu) tuy có tính chất ngọt, ấm, có tác dụng bổ khí huyết, bổ khí, nhưng cũng cần chú ý lượng để tránh tiêu thụ quá nhiều gây hại cho sức khỏe của gan không khác gì rượu.

Ghẹ cua trong trạng thái ươn/chết, và các thực phẩm khác cũng có chứa một lượng cồn nhất định, vì vậy không nên ăn quá nhiều.

Theo Health/Secret China/soha/Tri Thức Trẻ