3 nhóm thực phẩm người hay bị hoa mắt chóng mặt không nên ăn

Thời tiết thay đổi, nhiều người thường xuyên bị xuất hiện những cơn chóng mặt, gây mất thăng bằng. Nhiều khi, cơn chóng mặt xuất hiện chỉ do thay đổi tư thế. Dấu hiệu này thường xảy ra rồi chấm dứt rất nhanh nên nhiều người thường bỏ qua.

Theo các chuyên gia về thần kinh, nhìn chung chóng mặt thường không phải bệnh nguy hiểm. Đây là hiện tượng thường gặp ở lứa tuổi 40 trở lên, hoặc ở những người ăn uống không đủ chất, ngủ không đủ thời gian hoặc chất lượng ngủ không đảm bảo… Tuy nhiên, nếu bị thường xuyên thì tốt nhất nên đến bác sĩ chuyên khoa thăm khám để tìm rõ nguyên nhân và điều trị phù hợp.

Để hạn chế những cơn chóng mặt bất ngờ, bạn nên chú ý tránh các hoạt động phải thay đổi tư thế đầu đột ngột. Bên cạnh đó, cần duy trì luyện tập nhẹ nhàng và chế độ ăn uống lành mạnh để giữ cơ thể khỏe khoắn. Trong thực đơn hàng ngày nên chọn ăn nhiều rau xanh và các thực phẩm bổ dưỡng.

Với những người thường xuyên chóng mặt, nhức đầu, cần lưu ý hạn chế 3 nhóm thực phẩm sau đây:

Không ăn quá mặn

Mặc dù muối natri rất cần thiết cho sức khỏe, nhưng nếu tiêu thụ quá nhiều muối sẽ tăng nguy cơ mắc bệnh tim, suy thận và chóng mặt. Các chuyên gia y tế khuyến cáo, không nên tiêu thụ quá 2-3 g muối mỗi ngày. Trong khi đó, đồ ăn chứa nhiều muốn thường "giấu mặt" trong các thực phẩm chế biến sẵn như: như khoai tây chiên, bánh quy giòn, nước sốt cà chua, thịt nguội, xúc xích và thịt xông khói.

Không ăn nhiều đường

Dùng thức ăn và đồ uống chứa nhiều đường cũng là lý do khiến tình trạng chóng mặt kéo dài. Do đó, Hiệp hội Tim mạch Mỹ khuyến cáo chúng ta chỉ nên tiêu thụ đường mỗi ngày ở mức 6 muỗng cà phê (đối với nữ) và 9 muỗng cà phê (đối với nam) là an toàn cho sức khỏe.

Để đảm bảo lượng đường trong máu, bạn cũng nên dùng thêm ngũ cốc nguyên hạt, hoặc sữa ít chất béo để ngăn chặn sự mất cân bằng lượng đường trong máu.

Nói không với chất kích thích

Theo khuyến cáo từ các nhà khoa học trường đại học Y tế trung tâm Maryland (Mỹ), nồng độ cồn trong rượu bia và chất caffeine trong cà phê cũng là những chất kích thích góp phần làm tăng thêm chứng buồn nôn, chóng mặt và đau đầu. Vì thế, bạn nên tránh dùng những loại thức uống này để nhanh chóng hạn chế chứng hoa mắt, chóng mặt và đau đầu.

M.H (th)