3 lý do dân văn phòng có tỷ lệ mắc tai biến mạch máu não cao: Tránh làm điều này để ngăn ngừa đột quỵ!

Những năm gần đây, tỷ lệ tai biến mạch máu não ở người trẻ tăng cao đột biến chiếm hơn 20% tổng số trường hợp. Trong đó, những người làm văn phòng, ngồi máy tính liên tục trên 8 tiếng có nguy cơ bị đột quỵ cao.

1. Hiểu rõ về tai biến mạch máu não

Tai biến mạch não (TBMN) xảy ra khi nguồn cung cấp máu cho một phần não bị gián đoạn hậu quả là các tế bào não sẽ chết trong vòng vài phút.

Tai biến mạch máu não thường xảy ra đột ngột và ít khi có triệu chứng báo trước, bệnh nhân có thể tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.

Tai biến mạch máu não là bệnh thường gặp ở người có tuổi. Bệnh thường để lại những di chứng nặng nề cho người bệnh, biến họ trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội.

2. Tại sao dân văn phòng là đối tượng có tỷ lệ tai biến mạch máu não cao

Thứ nhất: Đặc thù của người làm việc tại văn phòng hay ngồi một chỗ suốt ngày, cơ thể không có điều kiện vận động giãn cơ. Trực tiếp làm giảm khả năng tiêu hóa mỡ, chất béo, cholesterol và khả năng dung nạp đường glucoze của cơ thể kém đi. Ngày qua ngày, chất béo lắng đọng và bám dày xung quanh thành mạch máu gây cản trở việc vận chuyển máu đi nuôi cơ thể. Từ đó dẫn đến nguy cơ tiểu đường và xơ vữa động mạch, dẫn đến yếu tố đột quỵ.

Thứ hai: Chế độ dinh dưỡng mất cân bằng khi dân văn phòng không thể cung cấp đầy đủ các loại rau củ quả trái cây, hạt ngũ cốc nhiều chất xơ và vitamin B, nhưng lại nạp vào quá nhiều đạm và chất béo từ thức ăn nhanh, đồ uống có gas, thực phẩm không hợp vệ sinh…

Thứ ba: Nhiều người không có thói quen nghỉ trưa mà vẫn tiếp tục ngồi tại bàn làm việc sau khi ăn trưa hoặc lướt web, lười uống nước. Đây thực sự là thói quen không tốt cho cơ thể và cho cả mắt.

3. Nguyên nhân gây ra tai biến mạch máu não

Trên thực tế rất khó xác định nguyên nhân gây ra tai biến mạch máu não.

Với phương tiện chẩn đoán hiện đại là CT-scan, cũng chỉ có thể xác định được tai biến mạch máu não ở dạng nhũn não hay xuất huyết não chứ không xác định được nguyên nhân gây ra tai biến mạch máu não.

Về mặt lý thuyết, người ta nhận thấy xuất huyết não hay chảy máu trong là do vỡ động mạch ở não (có thể do huyết áp cao làm vỡ động mạch não hoặc vỡ mạch máu não do dị dạng bẩm sinh).

Nhũn não thường do mạch máu não bị tắc nghẽn. Sự tắc nghẽn này vì nhiều lý do, trong đó có liên quan đến xơ vữa động mạch, một số bệnh tim mạch tạo ra cục máu đông trong tim theo dòng máu lên não làm tắc động mạch não.

Nhồi máu não

Nhồi máu não chiếm khoảng 80% số trường hợp tai biến mạch máu não, xảy ra khi động mạch đưa máu tới não bị hẹp hoặc tắc nghẽn. Những nguyên nhân gây tắc mạch não hay gặp nhất là:

- Huyết khối. Huyết khối thường hình thành ở những vùng xơ vữa động mạch, có thể ở một hoặc hai bên động mạch cảnh đưa máu tới não cũng như ở những động mạch khác ở cổ hoặc não.

- Tắc mạch. Xảy ra khi huyết khối hoặc cục nghẽn hình thành ở những mạch máu xa não – chủ yếu là ở tim – và di chuyển theo dòng máu đến não gây tắc những động mạch nhỏ hơn. Nguyên nhân thường là do rung nhĩ dẫn đến giảm lưu lượng máu và tạo thành huyết khối.

- Xuất huyết não

Xuất huyết não xảy ra khi mạch máu trong não bị rò rỉ hoặc bị vỡ. Nguyên nhân gây xuất huyết não hay gặp nhất là cao huyết áp và vỡ phình mạch. Một nguyên nhân khác ít gặp hơn là vỡ dị dạng động-tĩnh mạch não.

- Tránh ngồi một chỗ quá lâu

4. Cách phòng ngừa tai biến mạch máu não

Các bạn dân văn phòng có thể đặt báo thức 30-45 phút thì nên đứng dậy vận động cơ thể trong khoảng 5 phút để cơ thể không rơi vào trạng thái ì ạch liên tục. Bạn có thể đi vệ sinh, đi uống nước hoặc khởi động 1 bài tập thể dục nhẹ nhàng. Hoặc khi cần trao đổi với đồng nghiệp thì di chuyển đến nơi chứ không ngồi một chỗ gọi điện thoại cho nhau, vừa tăng sự gắn kết.

- Nghỉ trưa

Hãy cố gắng dành ra 15 đến 20p để nghỉ trưa hoặc chợp mặt một chút để thả lỏng cơ thể, nghỉ ngơi để sạc lại năng lượng cho một buổi chiều làm việc hiệu quả hơn.

- Chế độ ăn lành mạnh

Hãy rèn luyện thói quen ngay từ hôm nay, chỉ cần buổi sáng dậy sớm một chút và chuẩn bị đồ ăn, mang theo một loại trái cây giàu chất xơ và vitamin B, đây sẽ là bữa ăn đảm bảo vệ sinh và sức khỏe, hơn thế nữa còn rất tiết kiệm.

Những loại thực phẩm trên sẽ giúp chuyển hóa đường tốt hơn, giảm lượng cholesterol trong máu, qua đó phòng tránh bệnh tiểu đường, các mạch máu giãn nở tốt để vận chuyển máu dễ dàng đi khắp cơ thể.

Ngoài ra, cần giảm lượng muối trong khẩu phần ăn, đây là kẻ thù gây ra các biến chứng bệnh tim mạch, tai biến một cách nặng nề.

- Tránh hoạt động mạnh bất ngờ

Chúng ta thi thoảng hay cố sức để bê vác vật nặng, cố gắng hoàn thành bài tập thể dục, tắm nước lạnh ngay khi cơ thể đang mệt mỏi hoặc đứng lên ngay sau khi tỉnh giấc buổi sáng… Đây đều là những hành động nguy hiểm có nguy cơ tiềm ẩn tai biến mạch máu não. Chúng ta cần lưu ý điều này, hãy cứ bình tĩnh một vài phút để cơ thể dần quen với hoạt động của bạn.

Thêm nữa, cần giữ cân nặng hợp lý, thực hiện chế độ ăn giảm chất béo. hạn chế bia rượu hay các chất kích thích, tập thể dục thường xuyên (ít nhất 30 phút/ngày, mỗi tuần ít nhất 3 lần).

