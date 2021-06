3 bệnh hầu hết ai cũng mắc trong mùa hè, bác sĩ khuyên thực hiện 3 điểm này để giữ gìn sức khỏe

Vào mùa hè, làn da của con người bị kéo căng ra, tuyến bã nhờn tiết ra mạnh mẽ, tiết nhiều mồ hôi hơn nên da chúng ta sẽ trong tình trạng rất ẩm và nhờn.

Khi nhiệt độ tăng, để cơ thể người cung cấp đủ năng lượng thoát mồ hôi, cơ thể chúng ta sẽ tăng tốc độ trao đổi chất cơ bản, đẩy nhanh quá trình chuyển hóa đường, chất béo và chất đạm, đồng thời quá trình chuyển hóa vitamin cũng tăng lên.

Đổ mồ hôi quá nhiều cũng có thể làm tăng tình trạng mất các vitamin tan trong nước như vitamin C. Trong điều kiện nhiệt độ cao, nó cũng sẽ có tác động lớn đến các cơ quan khác nhau của cơ thể con người như hệ tiêu hóa, tim mạch, mạch máu não, hô hấp.

Vào mùa hè, các mạch máu của da trên cơ thể giãn ra, làm tăng lưu lượng máu. Lúc này, các mạch máu của các cơ quan nội tạng sẽ bị co lại, do đó lượng máu đến các cơ quan nội tạng bị giảm sút, chức năng của toàn bộ cơ thể cũng tương đối suy yếu.

Mùa hè dễ đổ mồ hôi, nhưng đổ mồ hôi ở bộ phận này có thể là dấu hiệu của đột quỵ

Nhiệt độ cao cũng sẽ làm giảm tiết axit dịch vị, do đó, khả năng tiêu hóa và miễn dịch của con người sẽ tương đối suy yếu vào mùa hè. Chán ăn hay mắc các bệnh về đường tiêu hóa.

Thời tiết nắng nóng, cơ thể con người thường mắc 3 loại bệnh dưới đây:

1. Bệnh chàm da

Với sự xuất hiện của thời tiết nóng và ẩm ướt, nhiều người bị mắc bệnh chàm. Khi bị chàm, da sẽ nổi những mụn nước nhỏ, ban đỏ da, da tiết dịch, bong vảy và thậm chí da dày lên. Không chỉ ngứa ngáy, nếu chẳng may làm trầy xước da còn dễ dẫn đến bội nhiễm vi khuẩn.

2. Tiêu chảy

Vào mùa hè, nhiệt độ cao thuận lợi cho sự phát triển của các loại vi khuẩn, nấm nên thức ăn rất chóng hư hỏng... Ngoài ra, thời tiết nắng nóng tạo điều kiện cho ruồi, muỗi, chuột, gián, kiến... sinh sôi nảy nở nên càng dễ làm lây lan các mầm bệnh đường tiêu hóa qua thực phẩm và nước uống. Một trong những bệnh thường gặp khi mùa hè đến là bệnh tiêu chảy.

Có nhiều nguyên nhân gây ra bệnh tiêu chảy, trong đó có nguyên nhân do virus, vi khuẩn, nguy hiểm nhất là tiêu chảy do phẩy khuẩn tả (còn gọi là bệnh tả). Bệnh lây theo đường tiêu hóa qua thức ăn, nước uống bị nhiễm khuẩn, bệnh có liên quan chặt chẽ với điều kiện môi trường, nước, an toàn thực phẩm và thói quen vệ sinh của con người.

Tiêu chảy vào mùa hè dễ gây mất nước và không cung cấp đủ năng lượng, trong trường hợp nặng có thể bị sốc nhiễm trùng hoặc bệnh não nhiễm độc.

Nếu đi ngoài ra phân nhiều nước và số lượng phân lên đến 10 lần trong ngày thì nên đến bệnh viện kịp thời.

3. Kích ứng đường hô hấp do ngồi máy lạnh nhiều

Mùa hè thời tiết nắng nóng, nhiều người làm việc và sinh hoạt trong môi trường điều hòa, đặc biệt là những người trẻ tuổi. Ở trong môi trường bật điều hòa lâu ngày, không khí lạnh sẽ gây kích ứng đường hô hấp, nhẹ thì có triệu chứng như hắt hơi, sổ mũi, ho, nặng thì nhiễm trùng như viêm phổi, viêm phế quản... Do phòng máy lạnh đóng kín cửa, không khí không được lưu thông sẽ dẫn đến việc lây lan vi khuẩn.

Gợi ý: Sau 3 tiếng bật điều hòa nên mở cửa thông gió một lần, mỗi lần thông gió ít nhất là 15 phút.

Bệnh điều hòa không chỉ là bệnh về đường hô hấp mà sự kích thích của nhiệt độ thấp cũng có thể khiến mạch máu bị co lại khiến cho quá trình lưu thông máu ở các khớp bị tắc nghẽn, hậu quả là các khớp thắt lưng và khớp gối bị cứng, đau, lạnh và tê ở bàn tay và bàn chân.

Vì vậy, những người ở lâu trong phòng điều hòa nên bảo vệ các khớp quan trọng của mình và tránh bị cảm lạnh.

Làm 4 việc sau để giữ gìn sức khỏe trong mùa hè:

1. Chế độ ăn uống thanh đạm

Vì mùa hè tiết axit dịch vị giảm, cộng với việc uống nhiều nước làm loãng axit dịch vị, giảm khả năng tiêu hóa của cơ thể, vì vậy chế độ ăn uống cần thanh đạm. Tuy thanh đạm nhưng không phải là ăn chay hoàn toàn, nếu ăn chay trong thời gian dài, cơ thể con người cũng sẽ thiếu nhiều chất cần thiết, làm mất cân bằng dinh dưỡng.

2. Uống nhiều nước để cơ thể không bị thiếu nước

Mùa hè ra nhiều mồ hôi, đừng đợi đến khi khô miệng mới uống, nhất là đối với người cao tuổi, một khi đã cảm thấy khát nghĩa là cơ thể đã rơi vào trạng thái mất nước. Cơ thể con người thiếu nước sẽ đẩy nhanh quá trình lão hóa, đồng thời lượng máu nuôi toàn cơ thể cũng giảm, lượng máu về tim cũng giảm theo, dẫn đến thiếu máu cục bộ cơ tim, gây tổn thương cơ tim. Uống nước lọc đun sôi để nguội là tốt nhất, không sử dụng các loại đồ uống thay thế.

3. Đảm bảo ngủ đủ giấc

Vào mùa hè, ban ngày dài ra, đêm ngắn lại, cơ thể con người trao đổi chất mạnh, tiêu hao nhiều, dễ cảm thấy mệt mỏi, vì vậy, đảm bảo ngủ đủ giấc trong mùa hè có lợi cho sức khỏe, có thể cải thiện chất lượng cuộc sống và hiệu quả của công việc và học tập.

