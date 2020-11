Vì sao con người muốn ... "yêu"?

Có bao giờ bạn tự thắc mắc vì sao mình muốn quan hệ tình dục không? Sẽ có khá nhiều đáp án cho câu hỏi này đấy! Điển hình như một số sinh viên đại học thậm chí đã nêu ra đến 237 lý do giải thích vì sao chúng ta muốn làm "chuyện ấy".



Có thể thấy có rất nhiều nguyên do khiến người muốn quan hệ tình dục, từ tận hưởng khoái cảm đến nhu cầu sinh sản, từ cảm giác bất an đến sự tò mò. Một nhận định trên tạp chí khoa học Sexuality & Culture năm 2010 về các nghiên cứu về động lực thúc đẩy tình dục chỉ ra rằng mọi người đang đưa ra "nhiều lý do cho việc thực hiện các hoạt động tình dục hơn so với trước đây."

Và chúng ta cũng đang thực hiện những hành vi này thường xuyên hơn. Nó hoàn toàn trái ngược với các giả định trong lịch sử, vốn chỉ nêu ra ba động cơ thúc đẩy quan hệ tình dục là: Để sinh con, để cảm thấy khoái cảm hoặc vì ta đang yêu.

Ngày nay, các hành vi tình dục dường như đã mang nhiều ý nghĩa như tâm lý, xã hội, văn hóa, thậm chí cả tôn giáo. Tuy nhiên, một số nhà tình dục học cho biết, ở cấp độ cơ bản nhất, chỉ có một lý do thực sự khiến chúng ta tìm đến tình dục.

Hưng phấn với tình dục

Theo nhà trị liệu tình dục Richard A. Carroll, phó giáo sư tâm thần học và khoa học hành vi của Đại học Northwestern (Mỹ) cho biết: "Chúng ta được sinh ra để làm như vậy. Hỏi tại sao mọi người quan hệ tình dục cũng giống như hỏi tại sao chúng ta phải ăn. Bộ não của chúng ta được thiết kế để thúc đẩy chúng ta thực hiện hành vi đó".

Theo giáo sư tâm lý Elaine Hatfield của Đại học Hawaii (Mỹ), con người có bản năng tình dục phản ánh một quan điểm tiến hóa. Giáo sư chia sẻ: "Các nhà nghiên cứu thuyết tiến hóa chỉ ra rằng ham muốn quan hệ tình dục gắn bó mật thiết với việc duy trì sự tồn tại của các loài.

Các nhà nghiên cứu về thuyết văn hóa có xu hướng tập trung vào các lý do văn hóa và cá nhân mà mọi người muốn (hoặc tránh) quan hệ tình dục. Các nền văn hóa khác nhau rõ rệt về những lý do được coi là 'thích hợp' để muốn hoặc tránh quan hệ tình dục."

Động lực nào thúc đẩy bạn quan hệ tình dục?

Vì sao bạn tìm đến tình dục? Qua tiến hành khảo sát hơn 1.500 sinh viên đại học về thái độ và trải nghiệm tình dục của họ, các nhà tâm lý học tại Đại học UT-Austin (Mỹ) cho rằng động cơ này được chia thành 4 loại chính:

Nhóm lý do về thân thể: Sự khoái cảm, giải toả căng thẳng, tập luyện, sự tò mò tình dục hoặc hấp dẫn bởi một người

Nhóm lý do dựa trên mục đích: Sinh con, cải thiện địa vị xã hội (ví dụ: trở nên nổi tiếng) hoặc tìm cách trả thù

Nhóm lý do về cảm xúc: Tình yêu, sự cam kết hoặc lòng biết ơn

Nhóm lý do về sự bất an: Để nâng cao lòng tự trọng, ngăn bạn tình quan hệ tình dục với người khác hoặc cảm thấy có nghĩa vụ hoặc áp lực (ví dụ: bạn tình khăng khăng đòi quan hệ tình dục).

Sự khác biệt giữa hai giới

Nhìn chung, đàn ông tìm đến tình dục vì họ thích cảm giác đó. Còn phụ nữ, mặc dù họ cũng có thể tận hưởng khoái cảm từ hành vi này, nhưng thường quan tâm hơn đến việc tăng cường mối quan hệ mà tình dục mang lại. Các nhà nghiên cứu cho rằng những khác biệt này chủ yếu xuất phát từ yếu tố cơ thể hơn là yếu tố con người là chính.

Tình dục lấy cơ thể làm trung tâm là khi bạn quan hệ tình dục vì bạn thích cách nó tạo ra cảm giác cho cơ thể mình. Bạn không quan tâm đến cảm xúc của đối phương.

Tình dục lấy con người làm trung tâm là khi bạn quan hệ tình dục để kết nối với người kia. Bạn quan tâm đến những cảm xúc liên quan và mối quan hệ.

Giáo sư tâm lý học trợ giảng Janell Carroll của Đại học Hartford (Mỹ) cho biết: "Đàn ông thường bắt đầu với yếu tố cơ thể làm trung tâm. Nhưng điều đó càng về sau càng thay đổi. Khi đàn ông ở độ tuổi 40, 50 và 60, mối quan hệ của họ trở nên quan trọng hơn".

Richard Carroll đã tư vấn cho các cặp vợ chồng về các vấn đề tình dục trong hơn hai thập kỷ. Ông chia sẻ: "Phụ nữ thực sự trở nên giống đàn ông hơn theo thời gian ở chỗ, quan hệ tình dục sớm là để bắt đầu, phát triển, củng cố và duy trì mối quan hệ, nhưng trong một mối quan hệ lâu dài, họ thực sự có thể tập trung vào khoái cảm".

Bất chấp những nhận định chung này, nghiên cứu cũng cho thấy rằng đã có điểm chung lớn về thái độ tình dục giữa nam và nữ trong những năm gần đây. Năm 1985, Janell Carroll và các đồng nghiệp phát hiện ra rằng hầu hết nam giới ở độ tuổi học đại học quan hệ tình dục bình thường vì lý do thân thể mà không có sự ràng buộc về tình cảm. Cô đã lặp lại nhiều câu hỏi nghiên cứu tương tự cho một khán giả mới vào năm 2006.

Cô nói: "Thay vì đàn ông và phụ nữ ở hai đầu đối lập của quang phổ tình dục, họ đang đến với nhau. Nhiều phụ nữ có thể quan hệ tình dục vì lý do thể chất, nhưng nhiều đàn ông hơn có xu hướng nói rằng họ quan hệ tình dục vì lý do tình cảm".

20 lý do chúng ta quan hệ tình dục

Căng thẳng? Quan hệ tình dục. Richard Caroll nói: Giảm căng thẳng là một trong những lý do hàng đầu khiến người Mỹ, đặc biệt là nam giới, cho rằng họ muốn quan hệ tình dục. Bài đánh giá, được xuất bản trực tuyến trên tạp chí khoa học Sexuality & Culture, cho thấy các lý do thường xuyên được nêu ra khác trả lời cho câu hỏi vì sao muốn quan hệ tình dục bao gồm:

- Cải thiện tâm trạng và giảm trầm cảm

- Nhiệm vụ

- Tăng cường sức mạnh

- Nâng cao giá trị bản thân

- Trải nghiệm sức mạnh của đối phương

- Cảm thấy được yêu thương bởi đối phương

- Nuôi dưỡng lòng ghen tị

- Nâng cao danh tiếng hoặc địa vị xã hội

- Kiếm tiền

- Sinh con

- Cần tình cảm

- Nuôi dưỡng

- Tính mới của đối tác

- Áp lực bạn bè hoặc áp lực từ đối phương

- Sự khoái cảm

- Giảm ham muốn tình dục

- Trả thù

- Tò mò tình dục

- Thể hiện tình yêu với đối phương

- Lí do tâm linh

Tại sao cần nghiên cứu về tình dục?

Thấu hiểu lý do vì sao mọi người tìm đến tình dục không phải lúc nào cũng là một việc đơn giản. Hầu hết các nghiên cứu đều liên quan đến sinh viên chưa tốt nghiệp đại học, một "mẫu thuận tiện" cho các nhà nghiên cứu đại học nhưng nó thường rất hạn chế.

Những người đàn ông và phụ nữ trẻ thường chưa có mối quan hệ khăng khít và đang trong quá trình khám phá tình dục. Richard Carroll cho biết câu trả lời của họ cho câu hỏi "tại sao bạn quan hệ tình dục" thường gắn liền với hình ảnh của bản thân và các mối quan hệ xã hội của họ. Điều này có thể thay đổi theo thời gian.

Nhưng những tri ​thức như vậy có thể cải thiện đời sống tình dục của vợ chồng. Richard Carroll cho hay: "Hiểu được những khác biệt về động cơ là rất quan trọng. Nó giúp chúng ta hiểu được điều gì đang xảy ra trong mối quan hệ tình dục và điều trị chứng rối loạn tình dục. Thông thường, bạn thấy nguồn gốc của vấn đề có thể bắt nguồn từ động cơ cụ thể".

Lê Huy